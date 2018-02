Tre meslingtilfeller i Norge denne uken

Folkehelseinstituttet bekreftet onsdag de tre tilfellene av meslinger i Norge.

– Det jobbes nå med å informere personer som kan ha hatt kontakt med de syke. Folkehelseinstituttet samarbeider med berørte kommuner for å hindre videre smitte, sier Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), til NRK.

Alle tilfellene gjelder uvaksinerte personer.

– Dette understreker at det er nødvendig å være vaksinert for å ha vern mot meslinger dersom en ikke har gjennomgått sykdommen, sier Vestrheim.

Meslingutbrudd i Europa

ADVARER: Avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet påpeker at meslinger kan være svært alvorlig. Det er mange dødsfall i verden hvert år. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Personer som har vært i kontakt med de syke blir sterkt oppfordret til å kontakte lege dersom de får symptomer på meslinger.

NRK har nylig omtalt meslingutbruddet i flere europeiske land. Fra januar i fjor er det registrert over 15.000 tilfeller av meslinger i EU-land, mange av dem i land nordmenn liker å feriere i.

I fjor ble det oppdaget ett tilfelle i Norge, og året før ingen.

Søsken smittet

Det første smittetilfellet som ble oppdaget denne uken var en uvaksinert helsearbeider som trolig ble smittet på reise utenfor Norge.

Helsearbeideren fra Vestvågøy ble innlagt på sykehus i Buskerud, ifølge Vestvågøy kommune.

– Personen har vært på jobb som helsearbeider etter reisen. Hvem personen har vært i kontakt med, er noe som følges opp lokalt, sier Vestrheim til NRK.

«Vestvågøy kommune har ikke mistanke om flere smittede og det er nå gått over tiden for inkubasjon siden helsearbeideren var på jobb og i kontakt med andre ansatte. Det er derfor lite trolig at smitten er spredt,» skriver kommunen.

To barn fra Oslo skal også ha blitt smittet i utlandet. Barna er søsken, og ingen av dem var vaksinert.

FHI vil ikke opplyse i hvilke land personene har vært.

Råd og tips om meslinger Ekspandér faktaboks Meslinger i kan starten minne om veldig mange andre virussykdommer. Det begynner gjerne med litt hoste, feber, røde øyne, så kan feberen gå litt ned, så kommer feberen tilbake med et rødt utslett over hele kroppen. Utslettet gjør det lettere å stille diagnosen, men det er helt avgjørende at man tar prøver hos legen for å være sikker ved mistanke om smitte.

Hvis man mener man har meslinger, bør man ringe til legevakt eller fastlegen på forhånd, så man ikke sitter på et venterom og potensielt kan smitte andre.

De som har fått MMR-vaksina (innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1983) skal være immune livet ut. MMR gis først ved 15 måneders alder og så ved 12-årsalderen.

De som ble vaksinert med ren meslingvaksine, som ble innført i 1969, skal være beskyttet, selv om de kun har fått én dose.

De som vet de har hatt meslinger, skal være beskyttet resten av livet, selv om vaksiner aldri gir hundre prosent garanti. Nordmenn født før meslingvaksina kom i 1969, har mest sannsynligvis hatt meslinger, fordi sykdommen er så smittsom, og var veldig utbredt i Norge tidligere.

Voksne som ikke vet at de har hatt meslinger eller tatt vaksine, bør vaksinere seg. Ta kontakt med fastlegen din om du er i tvil.

Dersom du skal ut å reise til områder med meslinger før barnet har fått MMR-vaksine, kan man sette sprøyta allerede ved 9 måneders alder. Er du i tvil, snakk med helsestasjonen.

Kilde: Folkehelseinstituttet og NRK

Krever vaksine-plikt

MENER DET HASTER: Høyres Sveinung Stensland mener det nå er på tide med obligatorisk vaksine for helsepersonell. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Et flertall på Stortinget er for obligatorisk vaksine for helsepersonell.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) mener ansatte som nekter å la seg vaksinere, ikke hører hjemme i helsetjenesten.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, sier Stensland til NTB.

Han mener det bør settes ut i livet så snart som praktisk mulig.

Folkehelseinstituttet støtter ikke forslaget.

– Ikke sånn som situasjonen er nå. Vi ønsker at vaksinasjonen skal være frivillig, men anbefaler helsearbeidere å være vaksinert. Vi har en høy vaksinasjonsgrad i Norge, og vi har større tro på frivillighet enn tvang, sier Vestrheim til NRK.

Han sier de aller fleste i Norge er vaksinert, men at det enkelte steder er grupper i befolkningen som ikke vil vaksinere seg eller barna.

– Det kan være overbevisningsgrunner, at de er skeptiske til vaksiner og det kan være at kunnskapen om vaksinen ikke har kommet godt nok fram, sier Vestrheim.

Siste dødsfall i 1989

Fram til meslingvaksinen kom til Norge i 1969, døde i snitt ni barn hvert år av meslinger. Siste dødsfall var i 1989, ifølge FHI.

De siste årene har det vært få tilfeller av meslinger i Norge, og utbruddene har stanset etter kort tid. Smitten har stort sett kommet fra utlandet.

Meslinger kan være veldig alvorlig for barn under ett år og de som har svekket immunforsvar.

Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager som varer i 3–4 dager. En kan også få hvite flekker i munnen. Etter de første dagene blir den smittede gjerne litt bedre, før han/hun på ny får feber og det typiske hudutslettet viser seg. Det starter vanligvis bak øynene og sprer seg raskt til hele kroppen. Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner til sykdommen, skriver FHI

49 døde i Europa

Ifølge FHI er noen land i Europa ekstra sårbare for meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning i befolkningen.

49 personer har dødd som følge av meslinger i EU-land siden 2016. De fleste var ikke vaksinert, ifølge EUs senter for sykdomsforebygging, ECDC.

Fra januar 2017 til januar 2018 ble det registrert over 15.000 tilfeller av meslinger i EU-land: