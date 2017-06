Tilbyr seg å smitte barna deres med meslinger

– Dette er en omsorgsbrist og mangel på respekt for medmennesker, sier smittevernslege Leif Dotevall i Västra Götalands-regionen til GP.

Han får støtte av en norsk kollega, smittevernoverlege Jon Birger Haug ved sykehuset Østfold.

ADVARER: Smittevernoverlege Jon Birger Haug hadde selv meslinger som barn. Han mener meslingvaksineringen er en av seirene til vaksinasjonsprogrammet. Foto: Heidi Gomnæs

– Å invitere til dette som et slags Tupperware-party høres vilt ut, sier han.

Sendte Facebook-invitasjon

Det var en kvinne utenfor Göteborg som sendte ut invitasjonen til en Facebook-gruppe tidligere denne uka.

Hun skriver at barnet hennes ikke er vaksinert, og trolig har fått meslinger.

– Dersom noen vil komme hit og få barna smittet, så er det bare å sende meg en melding, skriver kvinnen.

Ifølge GP, som først omtalte saken, har hun fått mye positiv respons på innlegget.

Fare for komplikasjoner

UTSLETT: Meslinger fører til feber og et hissig utslett. Dette er i seg selv ikke farlig, men enkelte får senskader. Foto: CDC

Smittefester av denne typen er ikke uvanlig blant småbarnsforeldre i Norge, men da dreier det seg som oftest om mer vanlige barnesykdommer som vannkopper.

Og nettopp her mener Haug det er en vesentlig forskjell.

– Begge sykdommene er veldig smittsomme, men meslinger er spesielt ved at det potensielt har en del farlige komplikasjoner. Man kan dø av meslinger, men det har folk i Norge nesten glemt fordi det nesten ikke finnes meslinger lenger, sier Haug.

De som smittes av meslinger får utslett og feber, og frykten er at den smittede får hjernebetennelse og senskader som følge av dette, ifølge Folkehelseinstituttet.

Dødeligheten er 0,03 prosent, og det regnes som farligere for spedbarn enn for barn over ett år. Også tenåringer og voksne er mer utsatt.

Nesten utryddet i Norge

Fakta om meslinger Ekspandér faktaboks Morbilli, meget smittsom epidemisk sykdom som ytrer seg ved sterk feber, symptomer fra luftveiene og et typisk utslett. Den mest alvorlige av virussykdommene man vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet.

Rundt 30 prosent får komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt, diaré eller ørebetennelse.

På verdensbasis døde 145.000 personer av meslinger i 2014, ifølge WHO.

Sykdommen forårsakes av et virus som overføres mellom mennesker ved dråpeinfeksjon (hoste, nysing). Nesten alle som blir smittet får sykdommen hvis de ikke har hatt den før.

MMR-vaksinen er en blandingsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, som gir over 90 % beskyttelse mot hver av de tre virusinfeksjonene.

For å få en sykdom under kontroll kreves en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 80-95 %, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Denne «flokkbeskyttelsen» sørger for at uvaksinerte babyer og syke personer også unngår å bli smittet. (Kilder: Folkehelseinstituttet, Store norske leksikon og NTB)

Meslinger er langt på vei utryddet i Norge takket være vaksiner. De fleste norske barn vaksineres mot sykdommen når de er 15 måneder gamle.

Enkelte ønsker imidlertid ikke å vaksinere barna i frykt for bivirkninger, og foretrekke at barna får sykdommen i «ideell alder» der faren for komplikasjoner er minst mulig.

– En tommelfingerregel er at komplikasjonene blir større når du blir eldre. Men du kan få komplikasjoner også når du er liten, sier Haug.

Utbrudd flere steder

Den siste tiden har det vært rapportert mange tilfeller av meslinger i Europa, og også enkelte tilfelle i Norge.

I Sverige understreker smittevernlege Dotevall at kvinnen som inviterte til smitting ikke har gjort noe ulovlig.

Likevel er han krystallklar på at praksisen ikke er å anbefale.

– Å utsette barnet for denne risikoen er svært uheldig når det finnes en såpass sikker vaksine. Og dersom smitten spres videre til folk med nedsatt immunforsvar eller barn som ikke har rukket å bli vaksinert, så utsetter man også sine medmennesker for en stor fare, sier Dotvall.