– Signalene vi har fått er at regjeringa satser på å gi ytterligere lettelser i formuesskatten til de som har mest. Jeg mener det er urettferdig og unorsk å gjøre det på den måten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er egentlig en skatteskandale etter åtte år med denne regjeringa at de fortsetter å ta oss den veien, legger Støre til.

Ifølge Støre er tiltak for å få folk tilbake i jobb det viktigste.

– Det er det som må til for å få samfunnet til å fungere; at vi alle er med på spleiselaget, mener han.

Ap-lederen sier også at nøkkeltalla som er lagt fram viser at regjeringa er i «overkant optimistiske».

SV: – Kunnskapsløs klassepolitikk

SV-leder Audun Lysbakken kaller statsbudsjettet som nå legges fram som kunnskapsløs og kraftløs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Inntrykket er at det er kunnskapsløs klassepolitikk og kraftløs klimapolitikk, sier SV-leder Audun Lysbakken på vei inn i stortingssalen.

Han trekker spesielt fram at lekkasjene som har kommet viser at regjeringa enda en gang varsler et kutt i formuesskatten.

– Jeg frykter at vi får et budsjett som viser at vi ikke er i rute til klimamåla, sier Lysbakken.

– Erna Solberg tar tusenlapper fra folk på dagpenger for å gi mange millioner til mangemilliardærene. Bare dager etter at regjeringa fikk enda mer dokumentasjon på at formuesskattekutt ikke virker. Ingenting er viktigere for dem enn bankkontoen til landets aller, aller rikeste, skriver finanspolitisk talsperson for SV Kari Elisabeth Kaski.

Partiet Rødt mener også at regjeringas forslag til statsbudsjett «forsterker Forskjells-Norge».

– Istedenfor å fordele korona-regningen rettferdig, får aksjeeierne skattekutt i julegave, mens arbeidsledige får kutt i dagpengene fra nyttår og fortsatt ingen feriepenger neste sommer, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post til NRK.

– De som har tatt de tyngste løftene i velferden møtes med stadig nye høvelkutt og effektiviseringskrav. Dette er forskjellspolitikk til å bli kvalm av. Regjeringa bryr seg null og niks om hvordan krisa slår ut for arbeidsfolk, fortsetter han.

Sp: – Forundret over omsorgen for de rike

– Det er noe unorsk ved at det alltid er de som har høyest inntekt som skal få skattekutta, mens vanlige arbeidsfolk får strammet inn sine ordninger, sier leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bendiksby

Leder for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringa forsterker krisa når de prioriterer de rikeste ved å kutte i formuesskatten i statsbudsjettet.

– Den enorme omsorgen Høyre gang på gang har for dem som tjener over en million, klarer jeg ikke å slutte å forundre meg over, sier Vedum.

– Det er noe unorsk ved at det alltid er de som har høyest inntekt som skal få skattekutta, mens vanlige arbeidsfolk får strammet inn sine ordninger.

Sp-lederen reagerer også på at regjeringa foreslår å øke avgiftene i transport- og reiselivsnæringa fra seks til tolv prosent fra 1. januar neste år.

– Det er fullstendig uforståelig at regjeringa dobler avgiftene på reiseliv, transport, kultur når vi står midt i ei krise.

Ifølge Vedum er noe av det som er styrken i Norge at vi sørger for å løfte alle, men at dette forslaget øker forskjellene.

– Det at man øker momsen så kraftig nå hos reiselivet som har så mye trøbbel, er veldig uklokt. Det kommer til å sette arbeidsplasser og tryggheten til mange i fare.

Frp: – Blir tøffe forhandlinger

Regjeringa har ikke flertall i Stortinget, og må derfor forhandle for å få godkjent forslaget til statsbudsjett som de legger fram i dag. Tidligere regjeringspartner Frp har en avgjørende rolle.

– Vi stiller ikke ultimatum, men kommer til å definere hvilke krav vi har når vi skal i gang med forhandlingene, sier Frp-leder Siv Jensen.

Frp har allerede flagget at de ønsker å få ned avgiftene på grensehandelutsatte varer, at de ikke vil ha 3000 kvoteflyktninger til Norge og at det bør gå en del penger til helse, eldre og pensjonister.

– Vi er veldig spente på samferdselsbudsjettet. Vi har sett lekkasjer om at det kommer mye til jernbanen, men hvordan ser det ut til veibudsjettet ut? spør Jensen.

– At det blir tøffe forhandlinger, kan du være sikker på, legger Frp-lederen til.

Siv Jensen i Frp lover tøffe forhandlinger frør statsbudsjettet blir godkjent. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bruker mindre oljepenger

Klokka ti legger finansminister Tore Sanner (H) fram regjeringas forslag til neste års statsbudsjett. Det er allerede kjent at regjeringa legger opp til å bruke over 300 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond, bedre kjent som Oljefond.

Det tilsvarer 3 prosent av Oljefondet, og er 90,9 milliarder kroner mindre enn i 2020.

Årsaken til at de reduserer oljepengebruken er at regjeringa venter bedre tider i norsk økonomi og flere i arbeid i tida fremover.

Tradisjonen tro, har det allerede lekket ut en del fra statsbudsjettet før Sanner legger det fram i formiddag.