«Metoo-hefte» i Senterpartiet: – Kjempeviktig

– Her får man et håndfast hefte i hånda. Det er veldig bra, sier leder av Senterkvinnene Wenche Skallerud til NRK.

Under helgens Sp-landsmøte i Trondheim får alle delegater utdelt et «Metoo-hefte» ved ankomst.

Heftet beskriver partiets nye etiske retningslinjer, som ble vedtatt som følge av flere varslingssaker i fjor høst.

– Hvorfor er det nødvendig med et hefte?

– Jeg tenker det er viktig å spre de etiske retningslinjene i organisasjonen. Det blir et aktivt dokument. Så det er vi senterkvinner veldig fornøyd med, sier Skallerud.

Heftet inneholder råd og retningslinjer som alle Sp-delegater må forholde seg til under landsmøtet. Foto: Une Solheim / NRK

Tidligere var det kun mulig å varsle til partiets generalsekretær Knut M. Olsen. Men nå kan man også varsle til en kvinne.

Det var forslag fra Senterkvinnene i fjor som førte til at de etiske retningslinjene ble revidert.

– Er det nødvendig med en sånn påminnelse i forkant av landsmøtet?

– Nei, det tror jeg ikke. Men uansett er det en god anledning til å dele ut heftet her. Så det er bra, sier Skallerud.

Etter det hun kjenner til, er det første gangen de etiske retningslinjene blir utlevert i fysisk form.

Les også: Navarsete ber den som sendte hyttetur-SMS stå fram

«Nulltoleranse»

I heftet presiseres det at Senterpartiet har «nulltoleranse for adferd som oppleves seksualisert krenkende». Retningslinjene henviser både til arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Les også: Krev nye rutiner: Vil at kvinner skal ta imot varsel i Senterpartiet

Videre klargjør Senterpartiet selv hva de mener er seksuell trakassering:

Å ikke respektere andres integritet mentalt, fysisk eller følelsesmessig

Spredning av nakenbilder og andre bilder med seksuelt innhold

Uønsket seksuell oppmerksomhet i sosiale medier, telefon eller andre digitale kommunikasjonskanaler

Dette er heftet som deles ut til alle som er med på Sp-landsmøtet. Foto: Une Solheim / NRK

Heftet forteller også hvordan man skal varsle, og hvordan varslene skal følges opp.

Konsekvensene for trakassering strekker seg fra muntlig advarsel til eksklusjon fra partiet.

Les også: Tidligere Sp-politiker sendte bekymringsmelding om ukultur i 2018

Forslag fremmet etter varslingssaker

I norsk politikk, også i Senterpartiet, har en rekke varslingssaker de siste årene satt fokus på hvordan slike varsler skal håndteres internt i partiene.

Senterkvinnenes krav om nye retningslinjer kom etter saken med tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen, som gikk av i fjor.

Da forslaget ble fremmet, sluttet partileder Trygve Slagsvold Vedum opp om kravene.

– Senterkvinnene har hatt et ønske om at det både skal kunne være til en kvinne og til en mann. Det synes jeg er et godt innspill, sa Sp-lederen den gang.

– Som leder er jeg veldig opptatt av at de som varsler skal føle trygghet på at den informasjonen de gir blir håndtert trygt og godt. Derfor er det viktig at det gjøres på skikkelig og ordentlig vis, sa Vedum.