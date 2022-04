Sp tar grep etter varslingssaker – vil se på interne regler

Tirsdag ble Senterkvinnenes forslag om nye varslingsrutiner formelt fremmet i partiets sentralstyre.

Forslaget kommer kort tid etter at tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte gå av, fordi han hadde hatt en seksuell relasjon til en ung kvinne, mens han var statsråd i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

– Vi har fremmet at vi skal ha et varslingsinstitutt, hvor vi vil ha en kvinne som også kan være med å ta imot varsler. Det skal bli vurdert sammen med partiets etiske retningslinjer, sier Wenche Skallerud, leder av Senterkvinnene.

Wenche Skallerud, leder av Senterkvinnene, mener at også en kvinne bør motta varsler i partiet. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Det er en sak det skal jobbes videre med nå, og det er vi kjempefornøyde med, sier hun.

Les også: Tidligere Sp-politiker sendte bekymringsmelding om ukultur i 2018

I dag er det kun partiets generalsekretær Knut M. Olsen som håndterer varsler i partiet.

Skallerud mener imidlertid at det vil oppleves lettere for kvinner å varsle, dersom de kan henvende seg til en annen kvinne.

– Det skal være en ekstra trygghet, for vi vet at det er kvinner som varsler i størst grad. Det er en god måte for Senterpartiet å ivareta kvinnene i partiet også, sier Skallerud.

Får støtte av partilederen

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han er positiv til forslaget som nå er lagt på bordet.

– Vi har diskutert hvem man skal varsle til på nasjonalt nivå. Det er knyttet til rollen som generalsekretær i dag, men Senterkvinnene har hatt et ønske om at det både skal kunne være til en kvinne og til en mann. Det synes jeg er et godt innspill, sier han.

Han forklarer at forslaget nå skal sendes rundt i partiet, før det til slutt vil bli vedtatt av landsstyret i oktober.

– Som leder er jeg veldig opptatt av at de som varsler skal føle trygghet på at den informasjonen de gir blir håndtert trygt og godt. Derfor er det viktig at det gjøres på skikkelig og ordentlig vis, forklarer Vedum.

– Er dette en erkjennelse på at varslingssystemet har vært for dårlig så langt?

– Rutinene vil jo ligge der, men dette er at man også skal kunne varsle både til en kvinne og til en mann. Det er det som har vært diskusjonen og samtalen i dag. At det ikke bare er knyttet til rollen, men at vi også skal ha en kjønnsdimensjon, sier han.

– Men burde det ha vært mulig å varsle til en kvinne også tidligere?

– Mange har varslet til en kvinne. I mange av sakene har man også fått inn en jurist. Det er ulike vurderinger. Men nettopp for å få det stadfestet, er det et godt innspill som nå skal diskuteres og drøftes, sier han, og viser til Senterkvinnenes forslag.

– I Senterpartiet er det trygt, og det skal være trygt, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vedum avviser at det vil bli en større gruppe som skal håndtere varslene.

– I utgangspunktet er det en fordel at det ikke er en for stor gruppe, fordi det kan være veldig private opplysninger som det kan være vanskelig å dele. Det å ha informasjonskontroll er viktig for at folk skal tørre å varsle, mener han.

– Hva vil du si til kvinnene som nylig har stått fram om ubehagelige opplevelser i Senterpartiet?

– I Senterpartiet er det trygt, og det skal være trygt. Hvis man opplever ting som går over grensen, så si ifra. Nå har vi et regelverk og vi har et system, og det skal følges opp.

– Kan du garantere at det vil være trygt å være ung kvinne i partiet fremover?

– Det skal være trygt. Der det er folk kan det alltids skje feil, men da skal det tas tak i, i samsvar med de klare og tydelige reglene vi har, sier han.