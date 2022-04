Varsel mot forsvarsministeren: -Det gjorde noe med tryggheten min

– Det gjorde jo at jeg sluttet i Senterpartiet. Det var absolutt en sterk årsak til at jeg droppet ut av politikken, sier Lengali til NRK.

Konkret dreier varselet seg om to hendelser i 2000 og i 2001. Den ene hendelsen sier Enoksen at han ikke husker. Om den andre foreligger det to ulike versjoner.

– Jeg synes det er synd at Hilde har gått med dette i 20 år. Jeg skulle ønske at vi hadde snakket om det for lenge siden. Mitt ønske var at Hilde skulle komme videre i politikken. Jeg hadde stor tro på Hilde som politiker, sier forsvarsministeren selv.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) har en annen versjon av hendelsen på Hell enn Hilde Lengali, men sier han beklager episoden. Foto: Mats Rønning / NRK

Dette er varselet Ekspandér faktaboks NRK har fått tilgang til varselet som Hilde Lengali har levert. Her gjengis hennes beskrivelse av de to hendelsene. 1) «I forkant av nominasjonsmøtet i år 2000 var det et Senterparti-møte på SAS-hotellet i Bodø. På slutten av møtet spurte jeg Enoksen om hva han mente med det han tidligere hadde sagt om å jobbe for mitt kandidatur på andreplass. Han svarte da at vi kunne ta den samtalen på tomannshånd på hotellrommet hans. Jeg ble med på rommet hans for en slik samtale, men like etter at vi kom inn dit dyttet han meg ned på senga, og jeg reagerte med å sprette opp og springe ut av rommet. For meg var hendelsen svært vanskelig og krenkende.» 2) «Senere deltar jeg fra Nordland Sp på den nasjonale valgkampåpningen på Hell i august 2001. På morgenen dag 2 tar jeg som vanlig på hotellopphold, en tur i hotellets svømmebasseng. Det er ingen andre i bassenget, men Enoksen dukker opp. Etter svømming og badstu går jeg i dusjen i damegarderoben. Det er fortsatt ingen andre der. Da jeg kommer ut av dusjen står Enoksen i damegarderoben mellom meg og der håndkledet mitt henger. Han strekker ut hendene og sier «Du ser mer ut som ei filmstjerne enn ei fembarnsmor.» Jeg blir sint og jager han ut. Han beklager denne episoden seinere den dagen.» Odd Roger Enoksens svar: Episoden hun viser til i Bodø der hun skal ha vært med meg på rommet er jeg ikke i stand til å huske, og jeg er oppriktig lei meg dersom dette har skjedd og vil på det sterkeste beklage. I og med at jeg ikke husker dette kan jeg selvsagt heller ikke benekte det Hilde forteller og kan ikke annet enn på det aller sterkeste beklage. Episoden hun viser til på Hell husker jeg imidlertid godt. Vi traff hverandre tilfeldig i svømmebassenget en tidlig morgen og svømte noen runder før vi satte oss sammen i hotellets badstue hvoretter vi gikk i hver vår dusj, hun i dusjen for damer og jeg i herrer. Da jeg var ferdig, hadde kledd på meg og var på vei ut måtte jeg passere dusjen hun var i. Døra sto åpen og hun kom akkurat da ut av dusjen. Jeg ble stående og se på henne, før jeg beklaget og sa at det ikke var meningen å se på henne. Hun repliserte da at vi begge var voksne mennesker. Jeg ga henne en klem og gikk. Det stemmer også at jeg senere på dagen på nytt beklaget episoden.

– Følte meg beæret

Lengali meldte først ifra om hendelsene til Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim i 2017. Den gang var det ikke snakk om et formelt varsel og partiet valgte å ikke følge opp saken fordi Enoksen på dette tidspunktet ikke hadde noen verv i partiet.

Men da hendelsene inntraff var Odd Roger Enoksen partileder, mens Hilde Lengali var nestleder i Nordland Senterparti. Ifølge Lengali tok Enoksen ofte kontakt med henne i partisammenheng – med ros og gode ord.

Landsmøtet i Tromsø i 1999. Sp-dronningen Anne Enger går av som partileder og overlater oppgaven til Odd Roger Enoksen. Foto: Morten Holm / NTB

– Da det nærmet seg nominasjon til 2001-valget, så sa han at han ønsket å jobbe for at jeg skulle få andreplass på stortingslisten til Sp Nordland. Jeg ble overrasket over det, sier Lengali og fortsetter:

– Jeg følte meg beæret over at partilederen syntes jeg var flink.

Hilde Lengali hevder hendelsene hun har varslet om bidro på en avgjørende måte til at hun brøt med Senterpartiet.

Men følelsen av anerkjennelse forsvant etter episoden på hotellrommet i Bodø, der Lengali oppgir at Enoksen dyttet henne ned på senga, men som Enoksen altså sier han overhodet ikke kan huske.

Lengali sier Enoksen inviterte til et uformelt møte på hotellrommet for å snakke om hennes framtid, som andrekandidat for Nordland. Men etter hendelsen, som Enoksen altså ikke husker, nevnte han aldri dette igjen, hevder hun.

– All tilliten min forsvant. Også til meg selv, at jeg hadde vært så dum, at jeg hadde latt meg lure, sier Lengali.

– Sa du fra til noen?

– Nei, jeg tror ikke jeg sa det til noen, for jeg syntes det var så flaut, at jeg hadde vært så dum og trodd på det han sa.

– Det var så drøyt sagt

Den andre hendelsen på hotellet på Hell kom til å få følger for Lengalis engasjement i Senterpartiet.

– Da tror jeg det var viktig for meg å framstå som sterk og tøff og late som ingenting. Så vi pratet politikk og satte oss i en felles badstue. Så gikk vi til hver vår garderobe. Da jeg kom ut av dusjen, så sto han mellom meg og håndkleet mitt, i damegarderoben, med armene strukket ut.

– Så sa han, «du ser mer ut som en filmstjerne enn en fembarnsmor. Det har jeg aldri glemt, for det var så drøyt sagt.

Hun forteller at hun følte seg maktesløs og at situasjonen var forferdelig.

– Det gjorde noe med tryggheten min, at han bare kunne gjøre det, sier Lengali, som senere var sentral i Miljøpartiet De Grønne i mange år, blant annet som partisekretær.

Hilde Lengali engasjerte seg i MDG en stund etter at hun brøt med Sp. I 2016 utfordret hun Une Aina Bastholm som var innstilt som ny nasjonal talsperson på landsmøtet. To år senere meldte Lengali seg ut av MDG. Foto: Berit Roald / NTB

– Ubetenksomt

Enoksen har en annen versjon av det som skjedde i garderoben enn Lengali. Men han medgir at han formulerte seg på en måte som han senere beklaget.

– Altså det var ubetenksomt, jeg ser det, men ettersom døra til hennes garderobe var åpen, så tenkte jeg at hun var ferdig og klar til å gå. Det var hun definitivt ikke, og det beklaget jeg da og det beklager jeg selvsagt på nytt igjen i dag, sier han.

– Hvorfor gikk du inn i damegarderoben?

– Vi svømte i lag, vi snakket og tok badstu sammen. Etter å ha dusjet gikk jeg fordi damegarderoben. Jeg regnet med at hun var ferdig og stakk hodet inn i dusjen. Da kom Hilde ut av dusjen. Da sa jeg noe dumt. Jeg sa: «Hilde så flott du er. Du ser mer ut som en filmstjerne enn en fembarnsmor».

Beklaget

Enoksen sier til NRK at han skjønte han hadde sagt noe dumt med det samme, og at han beklaget.

– Hilde sa «det går helt greit, vi er to voksne mennesker». Hun tok på seg håndkle, og jeg ga henne en klem og gikk. Det var dumt, jeg skulle selvfølgelig ikke ha gjort det, sier forsvarsministeren, som sier han ba om unnskyldning på nytt senere på dagen.

– Hva håpet du å oppnå da du stakk innom damegarderoben?

– Å gå til frokost i lag med Hilde.

– Har du opptrådt lignende mot andre damer?

– Det håper jeg ikke. Men jeg er snart 68 år gammel og har levd et langt liv. Jeg har aldri vært i garderoben med noen, annet enn at jeg så Hilde naken. Jeg sto i døra, jeg var ikke gått inn i garderoben.

– Bør dette få konsekvenser for Odd Roger Enoksen?

– Det er det andre som må vurdere.

– Er dette en situasjon som kunne skjedd deg i dag?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg har selvfølgelig lært av dette. Døra sto åpen, jeg hadde dusja, og jeg tenkte ikke på det at hun fremdeles var naken og ikke hadde kommet ut av dusjen.

– Hva er det har skjønt nå, som du ikke visste den gang?

– Jeg har blitt 20 år eldre.

Odd Roger Enoksen på landsstyremøtet i Asker høsten 2002, der han stilte sin plass til disposisjon. Han gikk av som leder på landsmøtet året etter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sa ifra i 2017

Hilde Lengali sier hendelsen på Hell var en viktig grunn til at hun meldte seg ut av Senterpartiet. Men hun sa aldri ifra til andre i partiet – før i november 2017. Da hadde metoo-bølgen nettopp skylt over verden.

Hun sier hun husker en artikkel fra den tiden, hvor Senterpartiet sto fram som et parti uten metoo-varsel.

– Da tenkte jeg – nå må jeg si fra!

Hun tok kontakt med nestleder Anne Beathe Tvinnereim, som orienterte generalsekretær Knut Olsen om saken. Når NRK nå henvender seg til Tvinnereim viser hun til Olsen for kommentarer til saken.

NRK har sendt Senterpartiets generalsekretær flere spørsmål, som han velger å besvare skriftlig og samlet:

«Varsel om denne 20 år gamle saken ble mottatt for to uker siden og håndtert i tråd med partiets etiske retningslinjer. Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak. Partileder ble informert om saken onsdag denne uken.»

Odd Roger Enoksen sommer 1999, da han var 44 år gammel og fersk partileder. Foto: Lise Åserud / NTB

For Lengali ble saken på nytt aktuell ved valget i 2021. Hun opplever det som et svik at Odd Roger Enoksen kommer ut på slottsplassen som statsråd.

– Da jeg så at han kom inn i regjering fikk jeg litt sjokk. Jeg følte meg sviktet. Som at det ikke betød noe hva jeg hadde sagt.

– Avsky

Lengali sier hun selv ble overrasket over hvordan hun selv reagerte da hun så Enoksen på TV eller hørte ham på radioen etter at han ble forsvarsminister i fjor høst.

– Jeg reagerte med avsky vil jeg si. «Jeg orker ikke å se ham». Men så kom krigen i Ukraina, og da var jo Enoksen i alle kanaler hele tiden. Så i stedet for å slå av, sluttet jeg etter et par dager å slå på TV-en og radioen og følge med på nyheter, sier hun.

Etter å ha sett den nye filmen om Giske-saken «Makta rår», ble hun overbevist om at hun måtte foreta seg noe.

– Det kom opp mye sinne. Jeg prøvde å holde det nede, men det gikk ikke. Dagen etter var det nesten som en demning brast i meg – og jeg tenkte «dette går ikke lenger».

– Men det er gått 20 år?

– Det som har hjulpet meg med å si ifra, er metoo og filmen «Makta rår». Og Cissi Wallin-saken i Sverige, som også har gjort meg kjempeopprørt. Og så har jeg selvfølgelig lyst til å kunne slå på radioen igjen, da.

– Skrekkelig tungt

Odd Roger Enoksen sier det stemmer at han oppfattet Hilde Lengali som et stort politisk talent og avviser at dette lå skjulte baktanker bak rosen den gang.

– Hun har jo vist det ved å være førstekandidat for Miljøpartiet i Buskerud og generalsekretær i Miljøpartiet. Så hun har vist at min vurdering av henne var rett. Hun gjorde en glimrende jobb og jeg skulle gjerne hatt henne på stortingsplass. Hilde var flink, sier han.

– Hvordan er det for deg som forsvarsminister at denne saken dukker opp?

– Det er trist. Det er skrekkelig tungt. Men jeg synes ikke synd på meg selv, sier Enoksen, som sier han helst hadde sett at Lengali hadde kontaktet ham for lenge siden.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han.

Det var først for to uker siden, fredag 18. mars, at hun leverte det formelle varselet. På spørsmål om hva hun ønsker å oppnå, svarer hun som følger:

– For min del er det å bli ferdig med det. Men også at andre som har opplevd det samme, kanskje tør å snakke. At de iallfall sier, det var ikke min skyld, det var noen andre som gjorde dette mot meg.