Tidligere Sp-politiker sendte bekymringsmelding om ukultur i 2018

Til generalsekretær Knut M. Olsen:

Hva gjorde du med varselet til Samskott? Ble det tatt opp internt? Førte det til noen konsekvenser?

Hvorfor fikk ikke Samskott en oppdatering om hvordan varselet hennes ble håndtert?

Hva konkret har dere gjort for å forbedre varslingsrutinene? Og hva konkret har dere gjort for å sikre at det oppleves trygt å varsle?

I svaret du sendte til Samskott skrev du at dere hadde brukt mye tid på å håndtere saker det året (2018) og med forebyggende arbeid. Har dere mottatt mange lignende varsler? Hvordan arbeidet dere for å forebygge denne ukulturen i partiet?

Du skrev også at du har blitt gjort oppmerksom på en ukultur i enkelte foraer og at det nå er tatt tak i. Hvilke foraer er dette? Og hvordan ble det tatt tak i?

Olsen sitt fulle svar:

«Senterpartiet beklager sterkt at Samskott opplevde uønskede hendelser i partisammenhenger. Vi er lei oss for at dette kunne skje. Den ukulturen hun beskrev i 2018, ble derfor tatt tak i umiddelbart.

Når det gjelder den såkalte SMS-saken, ble det gjort et omfattende arbeid fra partiet sin side for å finne ut hvem som sendte meldingen. Saken ble også politianmeldt. Dessverre har det ikke latt seg gjøre å finne avsenderen.

I forbindelse med Metoo ble det iverksatt en større gjennomgang av de etiske retningslinjene i alle partier og det var tett kontakt mellom partiene i dette arbeidet. Senterpartiet, i samarbeid med Senterungdommen og Senterkvinnene utarbeidet nytt etisk regelverk i 2018. Dette ble vedtatt av landsstyret etter omfattende høring ute i organisasjonen.

Det kan varsles om uønskede hendelser til ulike nivåer i partiet, og som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. Håndtering av varsler er beskrevet i de etiske retningslinjene for å sikre lik behandling. Det skal informeres grundig om retningslinjene etter valg av nye styrer, og i forkant av partiarrangementer. Det forebyggende arbeidet er svært viktig. Høsten 2018 ble det vedtatt ulike reaksjonsformer for brudd på de etiske retningslinjene, og mange av disse er benyttet i ulike varslingssaker. Generalsekretær har anledning til å benytte juridisk kompetanse ved behov.

Senterpartiet er opptatt av at vi skal både skal ha et regelverk og håndtering som til enhver tid ivaretar best mulig de som varsler og de det blir varslet imot, og en bevissthet om regelverket som er mest mulig forebyggende. Det viktigste er at uønskede hendelser ikke skjer. Det er derfor naturlig at det over tid gjøres endringer i regelverket basert på erfaringer og innspill. Det skal være trygt å være med i Senterpartiet.

De aller fleste saker kommer ikke i media, fordi det ikke er ønsket av dem som varsler, og fordi vi som mottar varsler har full taushetsplikt om saken. Det ber vi om forståelse for. Det er fordi terskelen for å varsle blir vesentlig høyere hvis de som varsler kan risikere at opplysninger blir spredt. Det skal være trygt å varsle i Senterpartiet om uønskede hendelser.»