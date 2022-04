Krev nye rutiner: Vil at kvinner skal ta imot varsel i Senterpartiet

– Vi ønsker at ei kvinne skal vere representert saman med generalsekretæren, seier Wenche Skallerud, som er leiar i Senterkvinnene.

Senterkvinnene er Senterpartiets kvinneorganisasjon og har dei siste dagane drøfta eit nytt forslag om innlevering av varsel i partiet.

I dag er det generalsekretæren i partiet som handterer varslingssaker. Knut M. Olsen har vore generalsekretær i Senterpartiet sidan 2010.

Skallerud seier utgangspunktet for drøftinga er «auka medvite rundt dei etiske retningslinjene i partiet», at «kvinner skal føle seg trygge» og at partiet «må lage eit system der det følast trygt å varsle om problem».

OGSÅ KVINNER: – Men vi må ha eit system og rutinar som famnar alle. Også kvinner, seier Wenche Skallerud, som er leiar i Senterkvinnene. Foto: Privat

Rutinane for varsel i partiet har vore i søkelyset etter at det i førre veke vart kjend at tidlegare Sp-politikar Hilde Lengali har levert eit formelt varsel mot Odd Roger Enoksen.

Sidan har Enoksen trekt seg som forsvarsminister etter av VG gjorde det kjent at han hadde eit seksuelt forhold til ei ung kvinne medan han var statsråd.

– I lys av Enoksen-saka, har det vore gode nok rutinar i Senterpartiet?

– Det er vanskeleg for meg å si, eg har ikkje gått inn i nokre konkrete saker, seier Skallerud til NRK.

Ho legg til:

– Men vi må ha eit system og rutinar som famnar alle. Også kvinner.

I SØKELYSET: Rutinane for varsel i Senterpartiet har vore i søkelyset dei siste to vekene. Odd Roger Enoksen trakk seg som forsvarsminister på laurdag. Foto: Javad Parsa / N

– Vi kan alltid bli betre til å handtere varsel

Forslaget vert no sendt ut på høyring i lokallaga, før eit endeleg utkast vert sendt over til sentralstyret i partiet etter påske.

– Dette er eit forslag som det er naturleg for oss å vurdere. Det må drøftast av sentralstyret ettersom det er sentralstyret som fastset og reviderer vårt etiske regelverk, seier parlamentarisk leiar i Senterpartiet, Marit Arnstad, til NRK.

NRK har forsøkt å kome i kontakt med generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, men utan hell.

Regler for diskresjon og hemmeleghald gjer at forslaget legg opp til at to – og berre to – skal ta imot varsel.

I Vestland fylke, som historisk sett vore eit tyngdepunkt for Senterpartiet, vert forslaget positivt motteke.

– Vi kan alltid bli betre til å handtere varsel som kjem inn, seier Britt Mulelid, som er leiar i Senterkvinnene i Sogn og Fjordane.

NRK fortalde i november om seks kvinner som kjende seg godt varetekne av varslingsinstituttet i Senterpartiet. Saka enda med at ein Sp-politikar vart ekskludert.

NATURLEG Å SJÅ PÅ: – Dette er eit forslag som det er naturleg for oss å vurdere, seier Marit Arnstad til NRK. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette er eit godt forslag

– Dette er eit godt forslag, som absolutt bør vurderast, seier Gunn Åmdal Mongstad, som er Sp-ordførar i «den vestlegaste kommunen i landet», Solund.

Mette Heidi B. Ekrheim (Sp), ordførar i Etne, har liknande respons:

– Vi må sjå på om det bør vera eit utval av tre personar, med begge kjønn representert, seier ho til NRK.

Varaordførar i Kinn, Sidsel Kongsvik (Sp), vart «rikskjendis» i fjor då ho vart «fråteke løna over natta»:

– Det blir sårbart om varselet berre går til ein person. Varselmottaket bør bestå av minimum to, gjerne tre. Og begge kjønn bør vere representert, seier ho.

Hilde Horpen representerer Senterpartiet på Fylkestinget.

– Eg meiner det er viktig at partiet finn ei god løysing på dette framover, der ein også kan vurdere om begge kjønn skal vere representert i eit slikt varslingsutval, seier ho.

– Naturleg at generalsekretæren har det overordna ansvaret

Emma Berge Ness i Senterungdommen er meir nøktern i responsen:

– Det er naturleg at generalsekretæren har det overordna ansvaret for varslingar, uavhengig av om personen i den stillinga heiter Knut eller Kari, seier ho.

Ho legg til at generalsekretæren ikkje nødvendigvis er den einaste adressaten for varsel, all den tid retningslinjene også peiker på «næraste leiar» som instans (sjå faktaboks).

Senterpartiet regler for varsling Ekspandér faktaboks Senterpartiets etiske retningslinjer (oktober 2018) Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, Senterpartiets vedtekter eller brudd med Senterpartiets etiske retningslinjer. Overtredelsen kan gjelde både personlig adferd, politisk eller organisatorisk overtramp. Ledende tillitsvalgte og ansatte pålegges et særskilt ansvar (intern varslingsplikt) for forhold de måtte bli kjent med i partiet. Kritikkverdige forhold skal varsles om så tidlig som mulig. De impliserte og partiet er ikke tjent med at kritikkverdige forhold i organisasjonen holdes skjult. Hvem varsleren er skal håndteres fortrolig, med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent. Varsler skal ha tilbakemelding om at varsel er mottatt og den videre håndtering så snart som mulig. Den som varsler skal ikke møte represalier for dette. Som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. I tilfeller der det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder kan generalsekretær kontaktes direkte. For varslingssaker som gjelder senterungdommer skal det alltid varsles direkte til Senterungdommens generalsekretær. Personalsaker som berører ansatte varsles til tillitsvalgt eller generalsekretær avhengig av situasjonen. Saker vedrørende arbeidsmiljø for eller blant ansatte kan varsles til arbeidsmiljøutvalget. Hvis informasjonen gis av andre enn den som opplever seg trakassert, må den som håndterer saken ta kontakt med den som opplever seg trakassert for å nedtegne all relevant informasjon om saken.