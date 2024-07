Fellesferien er i full gang og turister fra inn- og utland strømmer til kysten av Nord-Norge og Vestlandet.

Kombinasjonen med mange biler og gratis ferger har skapt store problemer for dem som har ansvaret for fergetrafikken.

I helga toppet det seg på den populære Kystriksveien mellom Bodø og Steinkjer – kalt verdens vakreste reiserute.

Det ble fullt kaos da 100 bobiler sto igjen på fergekaia da den siste ferge var gått for kvelden i sambandet Jektvik - Kilboghamn.

Slik så det ut da 100 bobiler ble stående igjen på havna på Jektvik etter siste ferge hadde gått. Foto: Privat

Søndag gikk Vegtrafikksentralen ut med en advarsel om at bilister burde vurdere omkjøring over Saltfjellet for å unngå overnatting på fergekaia – en sju timer lang kjøretur på 40 mil.

Reagerte umiddelbart

Det fikk Nordland fylkeskommune, som har det øverste ansvaret for all båttrafikk i fylket og fergerederiet Torghatten Nord til å reagere.

– I dialog med rederiet og Rødøy kommune har vi tatt bort hviletiden til mannskapet på B-ferga «Rødøy». Dette får vi til med å konsentrere arbeidstiden deres, opplyste fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø.

Fergeturen mellom Jektvik og Kilboghamn tar en time. Foto: Frank Nygård / NRK

– Bryter hovedavtalen

Sjømannsforbundet, som organiserer flere ansatte om bord reagerer kraftig på at deres medlemmene fikk nye vaktplaner over natta.

– Dette har ikke vært drøftet med hovedtillitsvalgt eller Sjømannsforbundet, sier Jahn Cato Bakken, nestleder i Norsk Sjømannsforbund.

Da NRK først snakket med fagforeningen var de ikke kjent med endringene.

– Det er mulig partene hadde blitt enig om det samme, men dialogen med hovedtillitsvalgt er viktig, mener Jahn Cato Bakken. Foto: Ole Palmstrøm / LO Media

– Når arbeidsgiver endrer vaktplanen til de ansatte, skal hovedtillitsvalgt kobles på. Hovedavtalen sier at endring av arbeidsplaner skal drøftes med de tillitsvalgte i forkant. Og avtalen vi har sier at det skal skje minst 14 dager i forveien, sier Bakken og legger til:

– Det er ingen begrensninger om det er midlertidig eller permanente endringer, hevder han.

Torghatten Nord opplyser til NRK at rederiet har vært i kontakt med mannskapet før de endret vaktplanen. Men dette er ikke nok mener Bakken.

En senere oppstart i B-ruta gir et bedre fergetilbud på dagtid. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er hovedtillitsvalgt som kan forplikte på vegne av mannskapet, og arbeidsgiver kan for alt vi vet snakket med folk som ikke er organisert.

Han peker på at endringene dermed kan gå ut over ansatte som ikke har hatt mulighet til å uttalte seg.

Torghatten mener de holder avtalen

Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord, er glad for at de nå er kommet fram til en løsning som kan få bukt med de lange køene.

– Vi vil berømme mannskapet for å være løsningsorientert og sette passasjerene og fergetrafikken fremst.

Torghatten har hatt tett dialog med mannskapet om vaktplanendringer, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord AS. Foto: Torghatten

Torghatten Nord-sjefen sier at de vanligvis ikke kontakter hovedtillitsvalgt hvis det er snakk om midlertidige endringer.

– Når vi endrer skiftplanen midlertidig er det normal praksis fra vår side at vi gjør dette i tett dialog med mannskapet.

Han mener Torghatten som arbeidsgiver har forholdt seg innenfor de avtalene som finnes.

– Midlertidige endringer av skiftplanen, med bakgrunn i eksempelvis endrede trafikale behov, foretas ikke uten at arbeidstakerne har vært med i drøftinger om dette, og hvor hviletidsbestemmelsene er ivaretatt, sier han.

Fergepassasjerene Asbjørn og Rita Oddny Aas er på tur nordover til Bodø fra Stjørdal. De har hørt om fergekaoset, men har ikke latt seg avskrekke. – Det er vel verst for de som skal sørover, sier de. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har jobbet sammen med Nordlands fylkeskommune og ferga i sambandet, de som vet hvor skoene trykker.

Og legger til:

– Torghatten Nord samarbeider tett med fagforeningene, og trepartssamarbeidet respekteres og anses verdifullt.

Den svenske fergekapteinen Joakim Risberg har sommerjobb om bord i MF «Rødøy».

Han er fornøyd med den nye arbeidstiden.

Fergekaptein Joakim Risberg på MF Rødøy er fornøyd med mer sammenhengende hviletid. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har skippet middagspausen vi har hatt på hverdagene og starter senere på dagen. Det er bedre for passasjerene og vi får mer sammenhengende hviletid, sier han.

– Du trenger ikke være rakettforsker

Nestlederen i Sjømannsforbundet kritiserer Nordland fylkeskommune for svak planlegging før sommersesongen.

– Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå at trykket øker. Dette er ikke noe nytt.

Bakken sier at hvis dette ble planlagt bedre på forhånd, kunne man også involvert fagforeningen tidligere i prosessen.

– Det er fordi at mannskapet som jobber på ferga skal ha forutsigbarhet dersom man er i en livssituasjon som gjør at han må endre på ting, sier Bakken.

Ordføreren: – Et maretitt

Mellom 2019 og 2023 økte trafikken på fylkesvei 17, populært kalt Kystriksveien med 20 prosent.

Rødøy-ordfører Inger Monsen er enig i at planleggingen kunne vært bedre.

– Det har vært en vanvittig kaos. Vi tar opp dette hvert eneste år, og vi tok det opp i forkant av sesongen. Dette er ikke bare problematisk for de tilreisende, det er et mareritt for oss som bor her. Dette må man være bedre forberedt på. Det blir neppe ikke mindre trafikk, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H) peker på flere grunner for årsaken til kaoset.

– Mye av dette kommer av at vi har fått gratisferger som øker etterspørselen, og så har nok kronekursen og godt vær i nord gjort at veldig mange ønsker å feriere i Nordland. Men det skaper noen utfordringer.

Samtidig legger hun til at det er gjort flere tiltak for å møte disse utfordringene.

– Vi har økt frekvensen på flere samband og satt inn flere ferger for å ta unna sommertrafikken. Så ser vi noen ganger at trafikken blir høyere enn vi også hadde sett for oss. Vi har vi startet et omfattende prosess for å se på anbudsprosessene våre, for å kunne treffe bedre neste sommer, både på trafikkflyten og på fergemateriell.