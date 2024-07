– Det ble såpass galt til slutt at vi rett og slett ikke så noen andre utveier.

Det sier driftssjef i Torghatten Nord, Alf Vidar Johansen.

For over to år siden vant de anbudet på fergestrekningen mellom Nesna og Levang.

Sambandet ligger på Kystriksveien på Helgelandskysten, og er særlig populært om sommeren.

Men selv om passasjerene sto i kø for å komme om bord i fergen, gjorde ikke mannskapet det samme.

– Vi så jo ganske fort at det var veldig krevende å få rekruttert inn mannskap til det området.

Innføring av «nordsjøturnus» gjorde imidlertid at søkertallene gikk fra null til 70.

Krevende hvis du ikke bor i området

Frem til nå har selskapet praktisert en turnus hvor mannskapet var på vakt i 12 dager, før de fikk 9 dager fri.

– Den skiftordningen er for så vidt grei, men også krevende hvis man ikke bor i nærområdet.

Fordi hviletidsbestemmelser gjorde at de jobbet annenhver dag de 12 dagene.

– Å måtte bo på et hybelhus på fridagen sin, der de ikke har mulighet til å komme hjem til familien, det var vanskelig.

Det var kø for å komme om bord som passasjer, ikke for å bli ansatt. Foto: Frank Nygård / NRK

Rederiet søkte til og med etter folk utenfor de norske landegrensene, som i Sverige, Danmark, Island, Færøyene – uten hell.

– Så bestemte vi at vi skulle prøve ut nordsjøturnus, med to uker på jobb og fire uker fri, og lyste ut stillingene.

Det ga umiddelbart effekt.

– Dyr løsning

Over natten rant det plutselig inn over 70 søknader på jobbene som «ingen» ville ha før.

Og det fra Stavanger i sør til Finnmark i nord.

Men selv om nordsjøturnusen tilsynelatende er attraktive for mannskapet, er rederiene mer tilbakeholden.

– Det har en stor konsekvens, for det er en enormt dyr løsning. Vi snakker om en god del millioner på årlig basis i ekstra kostnader, sier Johansen.

For der rederiene som regel kunne klare seg med to sett med mannskaper, vil en nordsjøturnus med mer fri, også kreve flere folk.

– Hvorfor tror du denne ordninga er så attraktiv?

– Folk verdsetter fritida vel så mye som lønna. Skal du klare å rekruttere inn til denne bransjen er det slike typer løsninger man må se mot.

Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord, sier de som rederi ser på ulike måter for å tilpasse seg det nye markedet.

– Det er ikke sjøfolk å oppdrive rundt hvert nes. Vi har innført nordsjøturnus på flere samband med god suksess.

Dyrt, men populært. Er det andre ulemper med slike ordninger?

Rolf K. Andersen i Fafo peker på at rederiene skal passe seg for å kun ha slike løsninger.

«Skilsmisseturnuser»

Andersen sier det er interessant at søkertallene gikk fra null til 70, og at de åpenbart har truffet noe med en slik turnus.

Likevel:

– Slike turnuser treffer neppe alle. De med små unger ønsker ofte ikke å jobbe på den måten, sier han.

Han påpeker at det likevel er vanlig i noen sektorer, også utenfor Nordsjøen, med slike turnuser. Som i bygg og anlegg.

– Det er mange som liker den lange friperioden, men det er ikke slik at det nødvendigvis bare er fordeler. Å stå lenge i jobb av gangen kan slite deg ut både psykisk og fysisk, og på folkemunne blir det også kalt «skilsmisseturnuser».

Andersen har forståelse for at det kan være vanskelig å få tak i folk, og at en løsning som dette kan tiltrekke seg mange.

– Men er det bra for Distrikts-Norge at folk reiser hjem når de er ferdig å jobbe?

– Først og fremst Distrikts-Norge tjent med at ferga går. Det er det viktigste for brukerne. Så vil man gjerne at folk slår seg ned lokalt, men det er ikke så lett. Du skal jo gjerne ha jobb til en partner også, svarer han.

Og at alle ferger i Norge skal driftes på denne måten, tror han ikke er lurt.

– Du er nødt til å få inn unge folk, og når de får barn i fremtiden er ikke slike turnuser særlig gunstige.