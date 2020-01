Her får samferdselsministeren underskrifter fra 45 fortvilte kystordførere

Både i Nordland og Møre og Romsdal har fergetakstene økt kraftig. Det er de to klart største fergefylkene i landet.

I dag møtte samferdselsministeren flere av dem som protesterer mot de økte fergeprisene i Møre og Romsdal.

Og budskapet som 45 kystordførere har stilt seg bak, var krystallklar.

– Prisene er så høye at folk må flytte. Staten må inn og legge føringer. Det må settes en makspris for hvor mye en kan kreve fra oss som reiser, sier ordfører i Hareid, Bernt Brandal.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at han kan legge føringer på prisene. Han sier at han må respektere lokaldemokratiet.

– Jeg forstår frustrasjonen. Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre, sier Dale.

Fylkeskommunene eier de fleste fergene i landet og bestemmer prisen på fergebillettene. Mange fylkespolitikere mener at de ikke får nok penger fra staten for å drifte fergetilbudet.

– Får mindre penger

En av dem er fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland. Han hevder at Nordland får 486 millioner kroner mindre fram mot 2023.

– Vårt problem er rent økonomisk. Vi har fått mindre penger enn vi gjorde før. Hvis vi skal bruke mer penger på å drive ferge, må vi kutte andre steder, sier han.

SKYLDER PÅ REGJERINGEN: Fylkesordfører i Nordland, Tomas Norvoll, skylder prisøkningene på drastisk mindre statlige bevilgninger. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Statsråd Jon Georg Dale på sine side mener at takstøkningen kommer på grunn av prioriteringer fylkespolitikerne har gjort og avviser at det kommer mer penger fra staten.

Han viser til at det er gjort utregninger for hva ferjedrift med grønn teknologi koster og at fylkeskommunene har fått kompensasjon for merkostnader.

– Løsningen på dette er å se hva slags muligheter vi har til å kna dette til, slik at det kan bli bedre for dem som er avhengig av fergen, sier Dale.

Dale lover å se på Autopassordningen.

I tillegg til å øke prisene med to takstsoner i Møre og Romsdal, må bilistene betale det fylkeskommunen taper på at ferjepassasjerene reiser gratis.

– Der har jeg mulighet til å se på ulike løsninger. Jeg kan se på hvilke forbedringer som kan gjøres som kommer passasjerene til gode på et fornuftig vis, sier Dale.

MYE DYRERE: Prisen har økt fra 157 kroner til 210 kroner for den 25 minutter lange fergeturen mellom Dønna og Sandnessjøen i Nordland. Foto: Frank Nygård / NRK

Rasende nordlandsordførere

Ordføreropprøret spredde seg til Nordland etter at Nordland fylkeskommune økte billettprisene med opp mot 40 prosent over natta.

Ordfører Andre Møller (Ap) i nordlandskommunen Vega er rasende.

– Et prishopp på 45 prosent over natta er fullstendig galt. Det kan ikke være slik at det er innbyggerne som er avhengig av ferge som skal ta ekstraregningen på 25 millioner kroner, for at fylkes skal få råd til å bygge nye skoler og kjøpe nye, grønne ferger, sier Møller.

FORTVILT: Ordfører Andre Møllers egen kommune blir ekstra hardt rammet av den kraftige prisøkningen. Fergeprisene mellom Vega og fastlandet ble skrudd opp med 45 prosent fra 1. januar. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han forventer at fylkesrådet, som styres av hans eget parti sammen med Sp, SV og KrF, finner en løsning.

– Fylkesrådsleder Tomas Norvoll må komme på banen med en løsning. Det haster veldig, det må skje umiddelbart, sier Møller.

– Vega ekstra hardt rammet

– Før kostet det 196 kroner for en personbil med fører. Nå koster det 289 kroner én vei. En dagpendler må ut med 5.700 kroner i måneden og 60-65.000 kroner ekstra i året for å bo i Vega og jobbe i Brønnøysund, sier Møller.

Hva som kommer til å skje dersom ikke prisendringen reverseres, sier seg selv, ifølge ordføreren.

– På sikt vil det bety avfolkning for hele kysten. Det går ikke. Verken for næringslivet eller folk flest, sier Møller.

SPÅR AVFOLKING: – Dersom en reversering ikke skjer, vil resultatet blir fraflytting og mindre verdiskapning, sier Møller. Foto: Hilde Johansen / Privat

Vega-ordføreren sier at prisøkningen rimer dårlig med hvordan tjenestetilbudet i Nordland er bygd opp.

– Det henger ikke sammen. Offentlige kontorer, videregående skoler og tannhelse er samlet i regionsentrene. Når de setter opp prisene, har ikke folk på øyene råd til å bruke tjenestene, sier Ap-eren.

Møllers partikollega, fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland, har fått med seg de kraftige reaksjonene på hoppet i fergeprisene.

Men han kan ikke love noen endringer.

– Jeg forstår at reaksjonene blir så sterke. Det er ikke naturlig at det skal være vesentlig dyrere å ta ferge i Nordland enn i andre fylker som ligner på vårt, sier Norvoll, og gjentar at prisøkningen henger sammen med at Nordland fylke får mindre overføringer fra staten.

Også i 2017 opplevde Nordland fylkeskommune opprør mot endringer i ferge- og hurtigbåttilbudet: