Ordføreropprør mot skyhøye fergebilletter: – Dette blir vårt bompengeopprør

1. januar steg prisen på fergebilletter med opptil 40 prosent over natta i Nordland – Norges største fergefylke.

Nå mobiliserer ordførere langs kysten av Nordland mot det kraftige prishoppet.

– Det er vi helt nødt til. Ferga er grunnlaget for livet i kystkommunene. Dette er et angrepet på distriktene, sier ordfører i Dønna, Nils Jenssen (Sp).

Dønna-familien Gleinsvåg måtte denne uken punge ut med 464 kroner på ferga for å dra på kino. Dersom de hadde tatt med bilen om bord, ville prisen for turen blitt 675 kroner.

Slik kan det ikke være, mener Jenssen.

Nå mobiliserer han for at fergeopprøret skal bli like stort som bompengeopprøret på Vestlandet i valgkampen.

– De to sakene er veldig sammenlignbare. Fergeprisene er bompengene for kystbefolkningen.

Allerede har 40 kystordførere signert et opprop fra Nettverk for fjord- og kystkommuner som retter kritikk mot utviklingen.

Tar fergebillettene til Stortinget

Foto: Trond Danielsen

Det er fylkesrådet i Nordland bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF og SV som har vedtatt prishoppet.

Jensen vedgår at han lokalt får høre at han tilhører partiet som har ansvaret for samferdselen i Nordland.

– Jeg er skuffet over fylkesrådet. Det var ikke dette kystbefolkningen på Helgeland trengte nå. Vi står midt i en kamp for lokalsykehuset og kjemper mot tap av studieplasser i regionen. Så kommer dette på toppen.

PROTESTERER: Dønna-ordfører Nils Jenssen (Sp) oppfordrer fylkesrådet i Nordland om å reversere prishoppet på fergebillettene. – Det er ingen skam å snu, sier han. Foto: Dønna kommune

Nordland fylkeskommune begrunner prishoppet med at de får mindre penger fra staten. Selv hevder de at de får 486 millioner kroner mindre fram mot 2023.

Ved å øke prisene regner fylkeskommunen med å få inn 25 millioner kroner ekstra i billettinntekter.

– Jeg frykter for at vi blir valgt bort som vertskommune for nyetableringer, men også eksisterende næringsliv, sier Jenssen.

Derfor vil ordførerne i Dønna og Herøy allerede i neste uke ta saken til Stortinget.

SKYHØYE PRISER: Fergepassasjerer i Nordland må ut med flere tusen kroner for å komme seg på jobb i det nye året. Foto: Hilde Johansen / Privat

I tillegg ber Jenssen folk om å protestere.

– Vi kommer til å kontakte andre kystkommuner i Nordland. Vi kommer til å oppfordre pendlere, brukere og næringsliv til å si tydelig ifra, sier han.

Mener pengene brukes feil

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen fra regjeringspartiet Fremskrittspartiet mener fylkeskommunen bruker pengene feil.

– Prisøkningen skjer fordi man ikke evner å prioritere riktig. Man velger å prioritere elbusser, klimavennlige løsninger rundt omkring i byer og fylket fremfor faktisk å satse på det vi har, sier Olsen.

Dagfinn Olsen mener fylkeskommunen prioriterer feil.

Han mener det blir for lettvint å skylde på regjeringen. Olsen viser til at Frp i sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Nordland unngikk fergekutt og økte billettpriser.

– Det er nærmest så man skulle tro de hadde ambisjoner om å få folk til å flytte fra distriktene og inn til byene, sier Frp-eren.

Fylkeskommunen betaler tre av fire billettkroner

En fersk rapport slår fast at Nordland har 45 millioner kroner dyrere administrasjon enn gjennomsnittet for andre fylkeskommuner i landet.

Den største andelen av de administrative utgiftene er toppledelse, stab og støtte.

Samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), mener de ikke hadde noe annet valg enn å øke prisene.

LEI SEG: All den tid vi får mindre penger fra regjeringa er situasjonen sånn som den er, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen. Foto: Senterpartiet

– Det er dyrt å drive ferge, men vi er avhengige av dem. Fergene må fortsatt gå, sier han.

Nordland fylkeskommune har et budsjett på nesten 800 millioner kroner på fergedrift. Og de betaler tre fjerdedeler av billettprisen for de reisende.

Det viser tall NRK har fått fra fylkeskommunen.

Det vil si at om du kjøper en reise på 500 kroner, så betaler fylkeskommunen 1500 kroner for å dekke inn kostnadene.

– Regionreformen i 2010 er årsaken

Så hvem har skylda for at fergeprisene har økt?

Transportforsker Gisle Solvoll ved Nord Universitet tror både Bentzen og Olsen har rett: at fylkeskommunen får mindre penger fra staten og at det handler om prioriteringer.

– Men konsekvensene blir de samme uavhengig av hvem som har rett eller galt, sier han.

– ALVORLIG: Transportforsker Gisle Solvoll sier de økte billettprisene kan gi mindre inntekter på lang sikt: – Hvis færre bosetter seg der man er avhengig av ferge, da blir det enda vanskeligere å opprettholde et tilbud fordi inntektene kommer til å gå ned, sier han. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Solvoll mener årsaken til økningen er en konsekvens av regionreformen i 2010.

– Da fikk fylkeskommunen overført mange riksveier og riksveiferger fra staten. Da sto de fritt til å sette takstene selv, sier han.

– Var det bedre før regionreformen?

– Du kan si at hvis fylkene hadde fulgt riksregulativet for fergetaksten, så hadde takstene i Nordland i dag vært betydelige lavere enn de er nå, sier Solvoll.