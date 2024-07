I 2026 skal verdens største hydrogenferger stå klare til å frakte folk over Vestfjorden i Nordland.

Hydrogenfergene ses på som et prestisjeprosjekt av regjeringen og er en viktig del av å få ned utslippene i nord.

Fergene skal gå mellom Bodø, Røst, Værøy og Moskenes.

Men det er bare ett problem. Fergene kan være for store.

– Bare å pakke sammen sakene

Flere mener nemlig at havna på lofotøya Røst er for liten til å ta imot de nye fergene som cruiser over Vestfjorden om halvannet år.

– Politikerne må forså at vi er på overtid med å utbedre Røst havn. Vi har vært inne i NTP siden 2014. Nå må det skje noe mer. Det må komme bevilgninger, sier Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen.

Det er Torghatten Nord som har fått anbudet på de nye fergene.

– I anbudet står det at fergene kan gå inn i havnene, slik som de er nå. Det kan de gjøre her de fleste dagene, men på noen dager er havna for grunn til at de kan gå inn trygt, forklarer Mikalsen.

Konsekvensene er store for kommunen om havna ikke utbedres til å kunne ta imot større fartøy, mener ordføreren.

– Hvis ikke det skjer, så er det bare å pakke sammen sakene våre. Det er masse verdiskaping her. Det vil være dramatisk og tragisk for lokalsamfunnet vårt.

Røst i Lofoten er avhengig av fergetransport. I 2026 kan det bli vanskelig. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Ordføreren sier at det ikke bare er på Røst at havneutbygginger ikke er blitt prioritert.

– Det har vært stillstand i havneutbyggingen nå i seks-syv år. Det trengs økt finansiering langs hele kysten, ellers dør kystsamfunnene ut.

Usikkert når havna er klar

Kystverket har satt i gang et utbyggingsprosjekt ved Røst havn, med tiltak som skal bidra til at havna utdypes og blir tryggere.

– Det er grunn til å tro at innseilingen blir mer utfordrende for de nye fergene ved dagens situasjon, sier Ruben Rostad, portefølgeleder for utbyggingsavdelingen

Men det er usikkert om havna står klar til å ta imot de nye fergene i 2026.

– Fra rederiet har vi forstått det sånn at fergene blir større. Det har vi hensyntatt i prosjektet, så er det heller et spørsmål om når det kan gjennomføres.

Innseilingen til havna på Røst krever utdyping. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Tidspunkt for oppstart av avhenger av blant annet offentlige tillatelser og finansiering.

– På nåværende tidspunkt vurderer vi at dette vil kunne være på plass tidligst i 2026, gitt oppstartsbevilgning og at prosessene ikke tar unormalt lang tid.

Etterlyser dialog

Stortingsrepresentant for Frp fra Nordland, Dagfinn Olsen, kjenner godt til saken. Han har også bakgrunn som los og har erfaring fra trange områder.

– Hvis det er sånn at regulariteten til ferga ikke kan garanteres fordi den er så stor at den vil slite under gitte værforhold på Røst, så må det prioriteres penger til prosjektet allerede neste år, sier Olsen til NRK.

Han håper partene kan komme til en løsning slik at havna blir oppgradert før 2026.

– Næringslivet er sterkt avhengig av at ferga går. Hvis situasjonen er så alvorlig som ordføreren sier, så må pengene på bordet.

Positiv til løsning

NRK har stilt Torghatten Nord flere spørsmål om saken. I en tekstmelding skriver administrerende direktør Marius Hansen at de har vært i flere møter med kommunen og Kystverket om saken.

Han skriver at det ikke dreier seg om at fergene blir større, men at de nye fergene vil stikke dypere enn dagens ferger.

– Kystverket har presentert forslag til løsning for å forbedre dypgangen, noe vi stiller oss positiv til.