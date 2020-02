Først måtte trænværingene kjempe mot høye fergepriser. Den kampen vant de. Men nå begynner et aldri så lite nytt fergeopprør.

De foreslåtte ruteendringene for ferge- og hurtigbåtene fra Nordland fylkeskommune, er nemlig helt krise, skal man tro Træna-ordfører Jan Helge Andersen (Ap).

– Hvilke andre steder i Norges land må man, på daglig basis og som en del av hverdagen, stå opp midt på natta for å reise til det ene eller det andre?, spør ordføreren i en e-post til fylket.

– Ikke hørt på et eneste punkt

Træna er en øykommune ute i havgapet på Helgelandskysten. Naturlig nok er de cirka 450 innbyggerne derfor helt avhengige av ferger og hurtigbåter for å være koblet på omverdenen.

Jan Helge Andersen (Ap) er ordfører i Træna kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

Det ble derfor et voldsomt bråk da fylkeskommune foreslo å øke takstene med opptil 40 prosent. Men etter at kystbefolkningen hadde reist seg i protest, ble fergeprisene skrudd ned igjen.

Og da skulle man kanskje tro det ble fred langs kysten. Men fylkeskommunen vil også gjøre endringer i rutene. Og det er det siste forslaget ordfører Andersen reagerer kraftig på.

Først kom et forslag før jul om hvordan fremtiden til ferger og hurtigbåter skulle bli for Træna og Lurøy kommune.

Træna kommune leverte sin høringsuttalelse, og før helgen kom det nye forslaget fra fylkeskommunen.

– Det er ikke veldig forskjellig fra det forrige forslaget. Det nye er så fryktelig mye verre. Vi er ikke hørt på et eneste punkt, skriver ordfører Andersen i e-posten.

Må ta lokalbåten 04.55

For ifølge forslaget skal det ikke lenger gå hurtigbåt fra Træna om morgenen. I dag går hurtigbåten fra øysamfunnet Selvær via kommunesenteret på Husøy (Træna) og inn til fastlandet.

Men ifølge det nye forslaget blir det slutt på det. Nå starter hurtigbåten i Lovund i nabokommunen Lurøy.

Alternativet for å komme seg fra kommunen om morgenen blir da ferge fra Husøy med avgang 05.20. For de om lag 50 innbyggerne på Selvær betyr det at de må ta lokalbåten 04.55, for å rekke ferga fra Husøy.

Det er ikke godt nok, mener ordføreren.

– I framtiden må befolkningen i kommunen stå opp midt på natten for å reise til sykehus, tannlege og eventuelt for å flytte herfra, klager han.

– Pendlere som jobber på Lovund kan bare glemme å bo i Træna, da det i framtiden ikke blir mulig å pendle, fortsetter ordføreren, som frykter konsekvensene dersom forslaget blir en realitet.

– At nedgangen i folketallet i Træna kommune har en sammenheng med rutetilbudet er det ingen tvil om. Nå skal jeg ikke si at dette er hovedårsaken til at folk forlater kommunen, men dette er en sterkt medvirkende faktor. Ruteforslaget gjør at enda flere vurdere å pakke og flytte.

Det bor omtrent 50 stykk på Selvær. – Vi skal ta vare på alle sjeler, sier ordfører Andersen i Træna kommune. Nå risikerer de 18 timer reisevei til og fra Bodø – hvis båtene går. Foto: Margareth S. Lillevik

Får noe de ikke vil ha

Det Træna derimot får i det nye forslaget, er hurtigbåt fra Træna i halv to-tiden hver dag.

– Men dette trenger vi jo ikke. Per dags dato har vi to ruter fra Træna til Sandnessjøen på onsdager og fredag, og dette holder lenge, sier Træna-ordføreren.

Nå mister de hurtigbåten morgen og kveld fra Træna, og Selvær kuttes altså helt ut.

Det er de 50 innbyggerne på Selvær, ordføreren er ekstra bekymret for.

– Det de gjør nå er avfolke Selvær. De er ikke mange, men de er noen sjeler der ute, og man skal ta vare på alle sjeler.

– Hva er beskjeden din til samferdselsråden?

– De bør lese høringsuttalelsen vi leverte før jul om ruteforslaget.

Træna Ekspandér faktaboks Træna er en kommune og en øygruppe på Helgeland i Nordland fylke.

Træna har ca. 456 innbyggere. Herav bor omtrent 400 på Husøy og 55 i Selvær. Resten fordeler seg på øyene Sanna og Sørsandøya.

En fra Træna kalles trænværing.

Træna har vært egen kommune siden utskillelse fra Lurøy i 1872; ved opprettelsen hadde kommunen 389 innbyggere. Siden har den hatt uendrete grenser.

Næringslivet har til alle tider vært dominert av fiske.

Fiskefartøyene hjemmehørende i Træna ilandførte 2014 fangster til en samlet verdi av 15, 2 millioner kroner.

Turismen er en næring i vekst i kommunen; det er anlegg med rorbuer på Husøya og i Selvær.

Besøkende til Trænafestivalen, som arrangeres i juli hvert år, har blitt en viktig inntektskilde for det lokale næringslivet.

Træna har vært bebodd siden steinalderen. Kilde: Store Norske Leksikon

Samferdselsråd: – Ingenting er bestemt

Samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen i Nordland fylkeskommune forsikrer om at ingenting er bestemt ennå.

– Vi har fremmet et forslag og håper at alle de lokale aktørene snakker sammen slik at vi sammen kan finne det beste alternativet, sier han.

Det vil ikke bli ny høringsrunde. Det er allerede vedtatt å gå fra tre til to ferger i sambandet.

– Hele dette området har vært kilde til usikkerhet, og nå ønsker vi å få en helhetlig oversikt, sier Bentzen.

Han håper på en beslutning veldig snart.

– Jeg kan ikke svare angående situasjonen for Selvær spesielt. Nå skal vi ha dialog med Træna og Lurøy.

Samferdselsråden skal til Rødøy og Lurøy den 5. og 6. mars og da blir kommuneledelsen i Træna invitert inn til Lurøy slik at de alle møtes fysisk.

– Som sagt, dette er bare et forslag. Nå må vi sette oss ned og snakke sammen. Træna har sine interesse, Lurøy har sine.