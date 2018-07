Vil bruke likhundene som fant Kim Wall for å finne savnet mann i Vesterålen

Natt til fredag den 15. juni ble 23 år gamle Truls Henrik Johansen meldt savnet etter at en fritidsbåt hadde kantret.

Fredag forrige uke valgte politiet å ta pause fra søket. Etterforskningen har fortsatt for fullt og politiet velger nå å fortsette søket i et annet område, skriver Vesterålen Online.

Innsatsleder i Nordland politidistrikt, Jørn Karlsen, forteller til NRK at de nå håper å kunne benytte seg av likhundene som var med på å finne Kim Wall i fjor.

– Vi har sendt en anmodning til Sverige i dag om å få bruke likhundene som de har. Vi håper å få svar i løpet av morgendagen, sier Karlsen.

Likhundene var svært delaktige i funnet av levningene til Kim Wall, etter at de søkte seg frem til hode og to ben som var pakket i poser.

– Vi velger å henvende oss til Sverige for å bruke hundene, ettersom de har vært benyttet i lignende saker med hell, forteller innsatslederen.

To av de siktede slapp fri før helga

Truls Henrik Johansen dro ut i båt sammen med tre andre menn i to småbåter, to i hver båt.

De fire skal ifølge VG ha vært på Skipnes til klokken 2, før de dro ut med båtene som så gikk på et skjær. Hva som er hendt i tidsrommet før tre av mennene ble plukket opp av en redningsskøyte rundt klokken 4.15, er usikkert.

En 35 år gammel mann, som skal ha sittet i båt med Johansen, er siktet for uaktsomt drap, og ifølge VG avfyrte han på et tidspunkt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen forsvant.

På fredag ble to av de tre som er siktet i saken sluppet fri fra varetekt. Den 35 år gamle mannen som var i samme båt som Johansen sitter fortsatt i varetekt og er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Han er varetektsfengslet frem til 19. juli og politiet har enda ikke tatt stilling til om man skal be om forlenget fengsling, fortalte påtaleleder i Nordland, Stig Morten Løkkebakken, i pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

– Omfattende etterforskning

I en pressemelding fra Nordland politidistrikt i dag ble det klart at søket blir flyttet til havområdene fra Svinøysundet og østover mot Myre. På lørdag skal søket være i gang.

– Vi har hatt omfattende søk i et område som ligger vest for det området vi nå skal søke i. Grunnen til at vi søkte der først, var opplysningene vi hadde da, sier Jørn Karlsen til NRK.

Karlsen forteller videre at det på lørdag vil ankomme båter med ROV til Øksnes, og søket vil starte så snart de er på plass.

– Det vil også foregå strandsøk parallelt med søket på havet. Ressurser fra Røde Kors og Norske Redningshunder vil bli tatt i bruk.