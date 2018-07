VG: De siktede i Øksnes-saken visste trolig at Johansen falt på havet

Avisen skal ha fått opplysninger om hva de siktede har forklart om hendelsesforløpet natt til fredag 15. juni, og skriver at politiet mener det er avgitt motstridende forklaringer.

Johansen, som ble meldt savnet 15. juni, er fortsatt ikke funnet. 23-åringen dro ut i båt sammen med tre andre menn i to småbåter, to i hver båt, etter det VG omtaler som et lystig lag på Skipnes.

De fire skal ifølge avisen ha vært på Skipnes til klokken 2, før de dro ut med båtene som så gikk på et skjær. Hva som er hendt i tidsrommet før tre av mennene ble plukket opp av en redningsskøyte rundt klokken 4.15, er usikkert.

En 35 år gammel mann, som skal ha sittet i båt med Johansen, er siktet for uaktsomt drap, og ifølge avisen avfyrte han på et tidspunkt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen forsvant.

De to øvrige, en 27-åring og en 38-åring, er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Alle tre er varetektsfengslet, og politiet i Lofoten og Vesterålen etterforsker saken med bistand fra Kripos.

På spørsmål fra VG om de tres angivelige motstridende forklaringer, svarer 35-åringens advokat John Petter Karlsen at klienten hans har hatt problemer med tidsangivelse og stedsans. De to andre forsvarerne ønsker ikke å kommentere saken.