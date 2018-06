Mann forsvant i sjøen – tre siktet for uaktsomt drap

De tre ble pågrepet tirsdag og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. De er siktet for uaktsomt drap og/eller å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette.

– Det er på grunnlag av at da savnede forsvant, ble disse tre siktede plukket opp av redningsskøyta samme natt. Vi har grunn til å anta at de har vært i samme område som savnede. Det primære målet til politiet er å finne savnede, parallellt da så driver vi også med etterforskning av en straffesak, sier etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka i politiet til NRK.

Natt til fredag den 15. juni ble en mann i 20-årene fra Øksnes ble meldt savnet etter at en fritidsbåt hadde kantret.

De tre siktede skal ha vært i kontakt med savnede tett opp mot tidspunktet da han forsvant. De ble alle tre plukket opp av Redningsskøyta samme natt.

Kripos bistår i etterforskning

Politiet jobber videre med å avdekke hva som har skjedd. Lokalt politi får teknisk og taktisk bistand fra Kripos i etterforskningen.

– Vi bistår lokalt politi med etterforskningsledelse, etterforskere, krimanalytisk- og krimteknisk bistand, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til NRK.

Mannen er den 23 år gamle Truls Henrik Johansen.

Til sammen fire personer i to båter gikk ut fra Øksnes Vestbygd natt til fredag denne uka rundt klokka to. Det var to mann i hver småbåt.

Har gjennomført søk siden fredag

Søkemannskapene konsentrerte seg først og fremst om å søke i området Tunstad/Hjellsandvika på Skogøya da den ene skoen til den antatt omkomne personen ble funnet i dette området.

I en knapp uke er det gjort søk etter den antatt omkomne 23-åringen, uten at han er funnet.

Redningsskøyta Knut Hoem utafor Skogsøya fredag Foto: Jens Andre M. Birkeland

Samtidig med etterforskningen pågår fortsatt søket etter den savnede mannen.

Politiet ber publikum være ekstra oppmerksomme. Ved funn av gjenstander i aktuelt område ønsker politiet å bli varslet umiddelbart.

Politiet ber om at publikum tar kontakt med politiet på 02800 dersom de har tips i saken.