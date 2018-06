Mann falt over bord – antatt omkommet

Oppdatert klokken 13:40: Tidligere var det trodd at det var én båt med to stykker som veltet utenfor Tinden i Øksnes. Politiet melder nå om at det var fire personer fordelt på to båter.

Den savnede er en mann i 20-årene fra Øksnes, og politiet vil nå søke etter savnet under vann. Han er antatt omkommet.

Lensmann i Øksnes, Johnny Holen, sier at de to båtene ikke var i nærheten av hverandre, men at begge kom i vanskeligheter på havet.

– Det vi vet er at fire personer skal ha gått fra Skipnes i Øksnes sin vestbygd i natt rundt klokken to. Det var to mann i hver båt, og det er snakk om mindre småbåter.

– Hva skjedde?

– Den ene båten har vært borti to undervannsskjær, og de to personene falt på sjøen. Den ene klarte å komme om bord i båten igjen, mens den andre forsvant.

Det gikk lang tid før mannen i båten fikk hjelp, fordi han ikke fikk kommunisert ut.

– Mannen som falt i vannet fikk ødelagt mobilen sin, og fikk dermed ikke ringt etter hjelp.

Lensmannen forklarer at den andre båten gikk tom for bensin et annet sted. Det er trodd at de to båtene var ute for å sette garn.

Antatt omkommet

Hovedredningssentralen meldte klokken 12:45 at de avslutter det aktive søket etter mannen som er savnet ved Tindsøya i Vesterålen. De går nå over til søk etter antatt omkommet.

Videre søk skal koordineres av Nordland politidistrikt.

Hovedredningssentralen fikk 05:21 melding om at en mann er meldt savnet på sjøen ved Tindsøya i Vesterålen.

Ifølge redningsleder Tore Hongset, skjedde ulykken da to personer holdt på å dra opp garn.

– En person som ble funnet i en båt fortalte at kompisen hans og han hadde falt på havet etter at båten kantret et par timer før vi fikk melding om det.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Mannen ble meldt savnet ved Tindsøya i Vesterålen. Han skal ha falt over bord sammen med en annen mann mens de trakk opp garn.

Hongset forklarer at mannen kom seg opp i båten som kantret, men at den andre mannen ble borte for ham.

– Det ble øyeblikkelig iverksatt en redningsaksjon. Et Sea King-helikopter ble sendt opp fra Bodø, og to redningsskøyter ble sendt ut. Etter hvert ble også lokale båter med på søket.

Kunne ikke varsle

Hongset sa at mannen som ble hentet opp av båten ikke hadde mulighet til å varsle tidligere.

– Han var helt uten mobildekning. Vi antar at den savnede mannen har vært i sjøen et par timer før vi fikk melding om det.

I tillegg til båter og helikopter, vil det også bli brukt droner i søket.

– Akkurat nå jobber vi med å engasjere droner for å søke rundt holmer og skjær som kan være vanskelig for båter å komme inn.

Alder på de to personene er enda ikke kjent, men ifølge Hongset skal de to være lokal til Vesterålen.

Skal ikke hatt redningsvest

Redningsleder i HRS, Thomas Ringen sa tidlig at detaljene ikke var klar enda, men at de to sannsynligvis ikke hadde på seg redningsvest.

– Ut ifra det vi vet, så hadde de ikke på seg redningsvest, men dette er ikke noe vi vet hundre prosent sikkert. Alle sånne opplysninger i en sånn sak er usikker.