Frikjent i båtulykke der Truls (23) forsvant på havet

Det har gått to og et halvt år siden Truls Henrik Johansen (23) forsvant på havet.

Det var i juni i 2018 at en 37 år gammel mann var ute i båt sammen med 23-åringen. De to havnet i vannet ved Tindsøya i Vesterålen.

Mens 37-åringen kom seg opp i båten igjen, ble Truls Henrik Johansen aldri funnet.

Aktoratet mener 37-åringen unnlot å hjelpe Johansen. Han har stått tiltalt for dette i Vesterålen tingrett, og nektet straffskyld.

I dag er dommen klar:

Mannen frikjennes for dette, og også for å ha ført småbåt med motor i beruset tilstand, skriver Vesterålen Online.

Frifinnes

Mannen har vært tiltalt for flere forhold. I Vesterålen tingrett la aktor ned påstand om fengsel i ett år og fire måneder.

Dette var mannen tiltalt for Ekspandér faktaboks Straffeloven § 288, for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse eller å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for.

Straffeloven § 231, for ulovlig å ha oppbevart narkotika.

Småbåtloven § 37, for å ha ført småbåt med motor til tross for at han var påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Straffeloven § 189, for ulovlig å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

Han innrømmet straffskyld for å ha oppbevart narkotika etter tiltalen, og for å ha hatt en pistol på offentlig sted.

I dommen som NRK har fått tilgang til, frifinnes mannen for de fleste tiltalepunktene.

Men dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 231 og 189 til fengsel i 60 dager. Straffen anses sonet ved opphold i varetekt på 59 dager, heter det i dommen.

Førstnevnte går på ulovlig oppbevaring av narkotika. Og det siste på ulovlig å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

Krav om oppreisning til familien avvises av retten. Det samme gjelder krav om inndragning av en pistol med ammunisjon.

Fornøyd med dommen

Tiltalte har i retten forklart seg om kvelden. Han har blant annet sagt at han inntok alkohol og reseptbelagte tabletter.

Dette skal ha ført til at han fikk «blackout». 37-åringen har videre forklart at han prøvde å ringe etter hjelp, men at mobilen «blacker ut».

Forsvarer John Christian Elden sier i dag at hans klient er lettet, og ikke vil anke dommen.

Advokat John Christian Elden. Foto: Ole Berg-Rusten

– Dommen slår klart fast at han gjorde det han kunne gjøre for å redde Truls. At det var et uhell han ikke kunne være ansvarlig for.

– Han idømmes 60 dagers fengsel for andre forhold. Hvordan tar han det?

– Det tar han helt greit. Det er det han har erkjent å ha gjort, og som ikke har noe med selve Truls-saken å gjøre.

Han sier han har følt på mange rykter som har gått i lokalsamfunnet.

– Derfor er det så veldig bra at retten ikke bare sier at det er bevistvil og strafferettslig tvil, men sier at den finner bevist og legger til grunn, at han gjorde det han kunne for å redde Johansen i situasjonen og at dette var en ulykke.

Uvisst om aktoratet vil anke

Aktor Kay Rønning-Nyvold sier at han ikke har fått lest dommen, og at han ikke ønsker ikke å kommentere den før han har fått satt seg inn i den.

Det er derfor uklart hvorvidt det blir en anke.

– Hva tenker du om at den tiltalte er frifunnet på det alvorligste punktet?

– Det kan jeg ikke kommentere før jeg har sett hvordan retten har vurdert dette.