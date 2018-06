Mistet kompisen på havet. Nå har han samlet inn 390.000 kr på ett døgn

Natt til sist fredag ble en 23 år gammel mann fra Øksnes i Vesterålen meldt savnet etter at en fritidsbåt hadde kantret. I går deltok over 60 frivillige sammen med politi, redningsskøyte og Hovedredningssentralen i søket etter den antatt omkomne fiskeren.

Søket ble avsluttet uten at Truls Henrik Johansen ble funnet.

Lensmann i Øksnes Johnny Holen sier politiet etter planen tar opp søket onsdag når en større miniubåt er på plass. Imens fortsetter private å lete.

Det var Vesterålen online som først omtalte saken.

Langt unna, i Bulgaria, befinner Rudi Mortensen seg. Ferien er blitt annerledes etter at han fikk nyheten om at den savnede mannen er en av hans nærmeste kamerater.

Rudi Mortensen følte han måtte gjøre noe da kameraten hans ble meldt savnet på havet. Foto: privat

– Jeg satt ved bassengkanten og tenkte på hvordan jeg kunne hjelpe til når jeg ikke var hjemme. Det var tungt å tenke på at jeg ikke kunne gjøre noe verken fra eller til for at Truls skulle bli funnet. Da kom jeg på at jeg kunne starte, det jeg trodde skulle bli en liten, innsamlingsaksjon til de som virkelig kan lete.

Innsamlingsaksjonen tar av

Etter ett døgn viser det seg at innsamlingsaksjonen på Facebook har blitt mye større enn det Mortensen hadde sett for seg. Mandag formiddag bikker summen 390 000 kroner.

Æ ønska å starte deinna innsamlingsaksjon mæst førr å hedre han Truls, mæn å førr å prøv så gått mann kainn å gjør havet tell en tryggare plass å vær. 🌹⚓️💙 Rudi Mortensen

– Jeg startet innsamlingsaksjonen fordi det gikk opp for meg at Redningsselskapet er det eneste som kan hjelpe om noe skulle skje på havet. Truls var en god venn, og jeg har selv familie som jobber på havet, og som jeg skrev i innsamlingsaksjonen; vi har ingen flere å gi til havet.

Øksnes er en liten kystkommune med rundt 4500 innbyggere. Fiskerinæringa er stor. Rudi Mortensen sier den store givergleden sier noe om lokalsamfunnet.

– Det store engasjementet tenker jeg viser hvor sterkt Øksnes står sammen når noe så forferdelig skjer oss.