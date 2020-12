Aktor om tiltalte: – Kunne reddet livet til Truls Henrik (23)

En junikveld sommeren 2018 var den tiltalte 37-åringen ute i båt sammen med 23-åringen.

Begge to skal ha havnet i vannet ved Tindsøya i Vesterålen. Tiltalte skal ha kommet seg opp i båten igjen.

23 år gamle Truls Henrik Johansen er aldri blitt funnet. Samme år ble det aktive søket avsluttet.

I Vesterålen tingrett i dag la aktor ned påstand om fengsel i ett år og fire måneder for mannen. Han er tiltalt for å ha forlatt Johansen i hjelpeløs tilstand.

Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Truls Henrik Johansen dro ut i båt sammen med tre andre menn i to småbåter, to i hver båt. De fire skal ifølge VG ha vært på Skipnes til klokken 2, før de dro ut med båtene som så gikk på et skjær. Hva som er hendt i tidsrommet før tre av mennene ble plukket opp av en redningsskøyte rundt klokken 4.15, er usikkert. En 35 år gammel mann, som skal ha sittet i båt med Johansen, er siktet for uaktsomt drap, og ifølge VG avfyrte han på et tidspunkt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen forsvant. Senere ble to av de tre som er siktet i saken sluppet fri fra varetekt. Den 35 år gamle mannen som var i samme båt som Johansen sitter fortsatt i varetekt og er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Han ble torsdag 19. juli varetektsfengslet for fire nye uker. Likhunder fra Sverige som er spesialtrent til å finne spor i vann ble hentet inn for å bistå i søket. Hundene markerte på spor, men dykkere fant ingenting. 25. juli 2018 ble det aktive søket etter Truls avsluttet.

Aktor Kai-Rønning Nyvold hevder tiltalte unnlot å varsle om det som skjedde. Dette nekter tiltalte straffskyld for.

Tiltalte har i retten forklart hvordan han og Truls Henrik Johansen havnet i vannet. Her fra rekonstruksjonen. Foto: Politiet i Nordland

– Det er helt ubegripelig at det kan gå tre timer fra en sånn hendelse skjer, til tiltalte faktisk varslet. Det skjer fordi han drar bort til redningsskøyta. Hvis ikke kunne det gått enda lengre tid før søket kunne startet, sier Nyvold til NRK.

– Ikke troverdig

Tiltalte har i retten forklart seg om kvelden. Han har blant annet sagt at han inntok alkohol og reseptbelagte tabletter.

Dette skal ha ført til at han fikk «blackout». 37-åringen har videre forklart at han prøvde å ringe etter hjelp, men at mobilen «blacker ut».

Aktor Kai-Rønning Nyvold sa i retten at forklaringen ikke er troverdig og hevder tiltalte ikke var overstadig beruset.

– Tiltalte har gitt til dels ulike forklaringer. Det er en forklaring som virker innlært.

– Tiltalte forklarer at den savnede forsvant raskt i havet. Ville det gjort noen forskjell om han varslet raskere?

– Hadde tiltalte kontaktet nødnummeret med en gang hadde redningsskøyta vært der på 15 minutter. Da kunne i realiteten Truls vært reddet.

Også bistandsadvokat Mona Annie Ovesen reagerer på tiltaltes forklaring. Hun ba om oppreisningserstatning til familien.

– Tiltalte har ikke gjort noen ting for å hjelpe, sa hun i retten onsdag.

Nekter straffskyld

Forsvarer John Christian Elden sa i sin sluttprosedyre at tiltalte må frifinnes for å ha unnlat å hjelpe Johansen.

Aktor Kai-Rønning Nyvold (t.v.) og forsvarer John Christian Elden i Vesterålen tingrett. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Elden viste til at telefonen gikk tom for strøm, og at tiltalte derfor ikke kunne tilkalle hjelp.

Videre skal mannen ha forsøkt å komme seg bort til 23-åringen som havnet i vannet. Da skal han ha vært iskald og kjent tegn til hypotermi.

– Han forsøkte på å gjøre det han kunne gjøre etter evne og det som kan forventes.

– Jeg mener det ikke kan være grunnlag for å si at tiltalte ikke har overholdt hjelpeplikten uten å sette seg selv i fare. Det ville blitt en ulykke med to omkomne, legger Elden til.

Mannen er tiltalt for flere forhold. Han erklærer heller ikke straffskyld for å ha ført motorbåt i ruset tilstand.

Tiltalte innrømmer imidlertid straffskyld for å ha oppbevart narkotika etter tiltalen, og for å ha hatt en pistol på offentlig sted.

For dette ba forsvareren om at han anses på mildeste måte.