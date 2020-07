Antall sommerdager (makstemp. over 20 grader) for disse enkeltstasjonene i juni og juli (per fredag 31. juli kl. 10):

Oslo - 13 dager

Bergen - 5 dager

Tromsø - 9 dager

Bodø - 7 dager

Pasvik i Finnmark - 16 dager

Stavanger - 0 dager

Kjevik - 4 dager

Kilde: MET