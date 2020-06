Her kom årets første tropenatt

Ifølge Meteorologisk institutt ble målingen på Færder fyr gjort mellom klokken 20:00 torsdag kveld og klokken 08:00 fredag.

– Det ble faktisk målt akkurat 20,0 grader, så det var så vidt innenfor, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør.

Også natt til lørdag kan det bli tropenatt langs kysten på østlandet.

– Det blir ganske varmt natt til lørdag også. Rundt Oslofjorden er det muligheter for minimumstemperaturer over 20 grader og kanskje også langs kysten, nord på Vestlandet, forteller Skattør.

Uvanlig

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier det er litt uvanlig at tropenettene kommer så tidlig som i juni.

– Den tidligste vi har hatt er målt i Bergen 12. mai i 1981, men ser man litt stort på det, er det relativt tidlig. De fleste tropenettene kommer i juli måned, sier han.

Her i Norge er tropenetter stor sett et kystfenomen fordi varmen fra havet gir luften høyere temperaturer om natta.

Løvdahl sier skylag også kan spille inn om det blir tropenatt eller ikke.

– Hvis målestasjonen er nærme et vann med over 20 grader, vil vannet holde mer på energien enn hva landmassene klarer. Hvis man i tillegg har et skydekke over, holder også det på energinivået, forteller han.