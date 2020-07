I helgen kan en 40 år gammel varmerekord ryke på Svalbard

MÅ KASTE JAKKA: Normaltemperaturen på Svalbard om sommeren er 6,2 grader. I helgen kan de få temperaturer på over 20 grader, for første gang på mer enn 40 år. Her leker en godt påkledd Christiane Huebner med hunden sin i august i fjor.

Foto: HANNAH MCKAY / Reuters