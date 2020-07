Norges nordligste fylke har hatt flest høysommerdager i juli

Etter en lang og snørik vinter, med de største snømengdene i Tromsø på 20 år, har juli så langt vært en måned med mye sol og blå himmel. De siste dagene har værkartet i nord i stor grad inneholdt solsymbolet.

Varmt har det også vært.

– Årets hittil varmeste dag i Tromsø ble registrert i går med 25,7 grader, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Troms og Finnmark er i tillegg fylket med flest høysommerdager så langt i juli. Fylket har så langt hatt seks slike dager. Det er dobbelt så mange som neste fylke på lista, Trøndelag.

Varme fra Sibir

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge Eirin Arnesen kan selv skrive under på at det er hett.

– Jeg forsøkte å ta en joggetur i går, men det var ikke bare-bare.

Arnesen forteller at på topp i går, onsdag, var værstasjonen på Holt i Tromsø med 26,1 grader. Birtavarre, Manndalen og Tamokdalen hadde også høysommerdag onsdag.

– De aller fleste stedene i Troms var mellom 23 og 25 grader.

Meteorologen forklarer godværet med varme luftmasser som kommer fra Sibir, der de den siste tiden har hatt flere varmerekorder.

– Den varme luften trakk først til Svalbard, der de hadde fire dager med over 20 grader. Den varme luften henger fortsatt igjen over fastlandet. Spesielt i Troms og Vest-Finnmark har det vært uvanlig varmt, til tross for skyer.

MIDNATTSSOLBAD: Anja Nordvålen brukte den varme natta i forrige uke i Longyearbyen til å ta et midnattssolbad. Foto: Privat

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier til NTB at det mest oppsiktsvekkende i juli er at målestasjonen i Pasvik i Finnmark registrerte høyeste målte nasjonale temperatur med sine 27,4 grader i juli.

– Det er jo underlig, og de varme temperaturene i Finnmark og flere dager med rekordvarme på Spitsbergen kan kobles til globale klimaendringene, sier Løvdahl.

– Forskning viser at hetebølgen i Sibir i 2020, som igjen har gitt varme i Nord-Norge, ikke hadde vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer. Byen Verkhojansk målte for eksempel rekordhøye 38 grader i juni. Det er faresignal, advarer statsmeteorologen

Ventes flere finværsdager

Det er ikke slutt på varmen i nord ennå.

– Vi ligger midt i blinken for høye temperaturer, uten steiksol, slår Arnesen fast.

Allerede tidlig torsdag morgen var det over 20 grader i Tromsø.

– Temperaturen skal litt ned fredag, men det blir rundt 20 grader flere steder.

På Svalbard er det ikke like varmt nå, men de ligger fortsatt over gjennomsnittet for juli med 16,9 grader i går og 12,4 grader i dag.

Mange benytter finværet til å gå fjellturer, slik som Christel Lillevik her i Ersfjorden.- Foto: @christel.lillevik / privat

NRK tok seg en tur ut for å snakke med folk i Tromsø, for å høre om disse fine sommerdagene har fått dem til å glemme av den lange og snørike vinteren.

– Ja. Vi glemmer den grusomme snøvinteren når vi kan bade hver dag og gå på fjelltur. Det er veldig fint, sier en fornøyd Tromsø-kvinne.

– Når det er så fint som dette, glemmer vi all snømåkingen og snøfresingen som var i vinter. Det var en lang vinter, slår en mann fast.

Men en annen vi snakker med trenger litt mer finvær før vinteren er borte fra minnet.

– Nei, jeg har ikke glemt den helt ennå. Den var lang, men gi oss noen uker til med dette, så kanskje!