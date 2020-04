Sol til uka

Mandag ligger det an til at finværet kommer til Nordland. Vakthavende meteorolog Ola Mellem sier vinden får en gunstigere retning. – Det ser ut til at det ikke blir så mye skyer og en del sol. Samtidig får Sør-Norge en del nedbør, sier Mellem. Temperaturene vil ligge på fem til ti grader.