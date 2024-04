Kan bli 20 grader i Sør-Norge neste uke

Neste uke blir det værskifte i Sør-Norge. Etter flere dager med kald luft kan vi se 20-tallet på gradestokken enkelte steder.

Økningen skyldes varm luft som kommer oppover Sør-Norge.

– Jeg kan ikke love at det blir 20 grader overalt. Det blir det ikke. Men det er mulighet for det. Særlig litt utover uka, sier statsmeteorolog Marit Berger til NRK.

Ifølge meteorologen er det Østlandet og Sørlandet som har best sjanse for å få noen varme dager.

Vil ut på tur

På Torvet i Kristiansand treffer NRK Henrik Kyte Assmann og Adrian Løken som sitter ute og spiser is.

De gleder seg til at det blir varmere neste uke.

UT: Henrik Kyte Assman og Adrian Løken vil tilbringe findagene ute når varmen kommer. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Når det kommer en så fin varme over Kristiansand, så er det jo ikke annet å gjøre enn å komme seg ut i naturen, sier Henrik.

Han har planer om å overnatte i Bymarka, mens Adrian planlegger å bruke findagene ute sammen med familien.

På tide med solkrem?

Så langt i år er 19,7 grader høyeste temperatur som er målt.

– Så det kan hende at vi kan få årets varmeste dag i løpet av neste uke, sier meteorologen.

Men er det dermed sagt at vi må finne fram solkremen?

Det er meteorologen usikker på.

– Det ser ut som det kan bli litt vekslende vær, selv om temperaturen generelt stiger litt. Så er det nok ikke sikkert at det blir sol fra skyfri himmel, forteller Berger.

Statsmeteorolog Marit Berger.

– Kommer de høye temperaturene for å bli?

– Det ser det i hvert fall ut til å holde seg ganske mildt fram mot midten av mai. I hvert fall for de lavereliggende områdene i Sør-Norge ser det ut til at vi er ferdige med kuldegradene for en stund framover.

Fare for gress- og lyngbrann

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann for store deler av østlandsområdet og i Nordland.

Det melder de på X onsdag.

– Vegetasjon kan lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, skriver meteorologene.

De advarer om at i områder der snøen har smeltet er gress- og lyngbrannfaren stor.

De minner samtidig om at det er utstedt et generelt bålforbud fra 15. april.