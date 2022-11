Bodø/Glimt fikk verken kaffe eller håndduker: – Vi har lært mye om Fotball-Europa

– Det er bedre med en stygg seier enn et fint tap. I historiebøkene står det ikke hvordan du vant, det står om du vant eller tapte.

Fritz Aanes nøler ikke når han prater om hva som skal til for å vinne. Du husker han kanskje fra dokumentarserien «Hodet i klemme». Aanes er trener for det norske landslaget i bryting. Han har fått noen fingre i øynene på brytematta selv. Og sikkert gitt like mange albuer tilbake.

– Toppidrett handler om at du må være på jobb i kampens hete. Da vil alle vinne, da er det lov å gå litt i gråsonen, sier han.

Aanes mener det kulturforskjell på det feltet mellom Norge og andre land. Tyrkiske brytere, for eksempel. De gir alt for å vinne. De tøyer strikken, og smører seg av og til inn med olje før de skal ut på brytematta.

– I Norge driver vi med idrett. Vi snakker om fair play og slike ting. I mange andre land er det business. Ofte er de villige til å gå litt lenger enn oss nordmenn, mener brytetreneren.

Vi har hørt historier om juks i idretten i mange år. Frederick Lorz som haiket med en lastebil under OL-maratonen i 1904. Den kinesiske turneren Dong Fangxiao som løy på alderen for å få delta i VM og OL. Idrettsutøvere som doper seg for å nå helt til topps, eller andre typer juks.

Noen metoder er ulovlige. Andre bryter mer med de moralske reglene.

Og etter noen sesonger med spill i Europa har også Bodø/Glimt opplevd dette.

MAKTKAMP PÅ LANDSLAGET: Landslagstrener Fritz Aanes er redd for at livsverket hans skal rakne. Han legger en plan for å samle laget igjen, mens andre vil gå sine egne veier.

Egne kjeks

Glimt tok imot litauiske Zalgiris Vilnius på Aspmyra i 2020. Lagene skulle prøve å kvalifisere seg til Europaligaen.

Når du gruppespillet der, betyr det mange millioner kroner i klubbkassa.

Før kampen leverte gjestene fra Litauen en liste over ting de ønsket seg i garderoben.

– På rideren hadde de en flatskjerm-TV, et visst antall massasjebenker, drikkevarer og noen lokale kjeks, forteller Håvard Sakariassen.

Han har selv spilt over 100 kamper for Glimt. Nå er han sportslig administrativ leder i klubben.

Kjeksene Zalgiris Vilnjus ønsket seg var umulig å få tak i. Så Glimt fikk et hotell i byen til å bake dem.

– Vi forventet litt samme oppvarting da vi skulle ut og spille i Europa, sier Sakariassen.

Akkurat det viste seg å være litt naivt.

Verken kaffe eller håndklær

Bodø/Glimt slo Zalgiris Vilnjus 3–1 på Aspmyra. Nå skulle de videre til Milano for å spille om en plass i Europaligaen mot selveste AC Milan. En av Europas aller største klubber.

De har vunnet serien i Italia 19 ganger. Mesterligaen, den gjeveste turneringen for klubblag i Europa, har de vunnet syv ganger. Hjemmebanen deres, San Siro, kan huse drøye 80.000 tilskuere.

Alt Bodø/Glimt ønsket i garderoben var kaffe, håndduker til spillerne og litt andre småting, forteller Håvard Sakariassen.

Da de kom til San Siro ventet ingen av delene.

– Og det var tydeligvis verken kaffe eller håndduker å få tak i på stadion heller, forteller Sakariassen.

Alt dette høres kanskje smålig ut fra en storklubb som AC Milan. Men oppførselen overrasker ikke Mina Finstad Berg.

Hun er sportskommentator i TV 2. Ifølge henne er slik spill helt vanlig i internasjonal fotball. Særlig i Italia.

– Når det gjelder ekstrem vinnermentalitet skiller italienske lag og spillere seg litt fra de andre. De vil ta ut alle marginer som er mulig og gjør ofte det lille ekstra for å øke sjansene for å vinne, sier Berg.

Og i 2021 skulle Bodø/Glimt møte en av dem som mestrer det utenomsportslige spillet best.

BODØ/GLIMT I ROMA: Et fullsatt Stadio Olimpico kan skremme enhver fotballspiller fra lille Norge. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Kos fra «The Special One»

Bodø/Glimt kom seg til gruppespillet i det som heter Serieligaen. Et av lagene i gruppa til Glimt var AS Roma. Ingen hvem som helst i internasjonal fotball.

Og på benken har de trenerlegenden José Mourinho.

Han som kaller seg «The Special One». Han som har ledet lag til seier i Mesterligaen to ganger, og vunnet serien i Portugal, Italia, Spania og England.

Mannen som bruker provokasjon som et virkemiddel for å vinne, ifølge Mourinhos tidligere elev, forsvarskjempen Marco Materazzi.

– Jeg føler jeg er i barnehagen med ham, men det er en del av personligheten hans, har Materazzi sagt. Og sirkuset startet allerede første gang Bodø/Glimt og Roma møttes. Før kampen virket det som at tonen mellom José Mourinho og Glimt-trener Kjetil Knutsen var god. Men så sjokkerte Bodø/Glimt Fotball-Europa ved å slo Roma 6-1. Og tonen mellom Mourinho og Knutsen endret seg sakte, men sikkert.

Skjebnen ville ha det til at Knutsen og Mourinho skulle møtes på nytt.

Denne gangen sto det om en semifinaleplass i serieligaen.

Og da det første oppgjøret i Bodø skulle starte, reagerte Håvard Sakariassen på et grep Roma-benken gjorde.

Kvelertak i spillertunnelen

Under kampen sitter Sakariassen på tribunen rett bak innbytterbenkene. Det er april og ned mot null garder i Bodø.

Likevel velger Romas keepertrener, Nuno Santos, å ikke sitte under tak på benken sammen med resten av troppen.

Han setter seg på en kasse, mellom de to innbytterbenkene.

– Santos følger mer med på Kjetil enn på kampen, forteller Sakariassen. – Så fort Kjetil er i nærheten, begynner Santos å rope. Jeg hører ikke hva han sier, men regner med at det ikke er «heia Glimt». Nok en gang slår Bodø/Glimt Roma på hjemmebane. Og etter kampen smeller det skikkelig.

I spillertunnelen barker Kjetil Knutsen og Romas keepertrener sammen i en slåsskamp. Kvelertak, litt brytekamp og politianmeldelse.

Politiet har henlagt saken, men både Knutsen og Santos blir utestengt fra tre kamper i Europa-cupen.

Og bråket etter det første oppgjøret skal vise seg å påvirke Bodø/Glimt mer enn de kanskje først tør å innrømme.

Basketaket på Aspmyra

I returkampen i Roma blir Glimt rundspilt. Hjemmelaget vinner 4–0.

På flyplassen dagen etter innrømmer både Kjetil Knutsen og Ola Solbakken at all uroen rundt slåsskampen på Aspmyra hatt effekt på laget.

– Vi skal ikke undervurdere at vi har latt oss påvirke. Og det var absolutt i strategien til Mourinho, sier Knutsen.

Nok en skjebneuke for Bodø/Glimt

Nå er Knutsen og hans menn klar for nok en skjebneuke i Europa. Gultrøyene tar imot PSV Eindhoven i den siste kampen i gruppespillet i Europaligaen.

Den turneringen er de ut av, men dersom Glimt havner på tredjeplass i gruppa får de plass i sluttspillet i Serieligaen.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen har hele tiden vært tydelig på at hans lag ikke kommer til å ty til usportslig oppførsel for å vinne.

– For oss er det viktig at vi står opp for de verdiene vi har. Vi har så langt hatt en reise der vi har trodd på vår identitet og kultur, og det skal vi slåss for videre, sier Knutsen til NRK.

– Det er mye bra med norsk idrett og de verdiene vi har, med fokus på fair play og respekt for motstanderne og spillet. Hvis vi må bryte med slike verdier for å lykkes, kommer jeg aldri til å være med på det.

Samtidig er både Knutsen og Håvard Sakariassen tydelige på at Glimt har lært en del ting om kynismen i internasjonal idrett.

– Vi er kanskje eksponert for noen i toppklassen når det gjelder kynisme. Skal du være med i dette spillet, må du lære å håndtere det på et annet vis, sier Sakariassen.

For sånn er altså hverdagen i internasjonal idrett. Arne Jørstad Riise ved Olympiatoppen kan bekrefte det.

APPLAUS: Fredrik André Bjørkan (liggende) og de andre Glimt-spillerne hevder at de lærte noe av møtene med José Mourinho og Fotball-Europa i 2021. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Petter Northug og Karsten Warholm

Han har vært med å skrive boka «Norske vinnerskaller». Et dypdykk i hodene til rundt 30 av de største idrettsheltene vi har hatt i Norge.

– Jeg tror ikke folk flest aner for hvor små marginer det er i toppidretten. Der kan det mentale spillet ha mye å si. Mange er veldig gode på det. Det kan for eksempel handle om å aldri vise svakhet, sier han.

Riise trekker frem Petter Northug.

VINNERSKALLE: Petter Northug var kjent for sin ekstreme vinnerskalle.

– Han var veldig sterk på det mentale spiller. Han kunne rett og slett ta fra konkurrentene troa på at det var mulig å slå han.

– Må man drive slik spill for å vinne?

– Nei, det må du ikke. Men det gjør at vinnerskallene kan vinne på dager hvor de fysisk sett ikke er på topp, fordi de vinner i hodet sitt.

– Men dersom den yngre generasjonen får inntrykk av at det lønner seg å være drittsekk, da kan det gå veldig galt, understreker Arne Jørstad Riise.

På linje med Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt har Riise tro på at den norske modellen er riktig i det lange løp.

OVERRASKELSE: Karsten Warholm sjokkerte både idrettsverden og seg selv da han løp inn til ny verdensrekord og OL-gull i Tokyo i 2021. Warholm trekkes frem som én av dem som har hatt suksess med «norske verdier». Foto: Heiko Junge / NTB

– I Norge har vi bevist at det går an å hevde seg med en ambisiøs og verdibasert prestasjonskultur, med fokus på helse, ærlighet, fellesskap og idrettsglede.

Riise nevner Karsten Warholm, Casper Ruud og kvinnelandslaget i håndball som eksempler på det.

– Vi er et lite land med få utøvere. I andre land kan trenerne kjøre utøverne hardt. Dersom det ikke funker for den ene utøveren, står det nye i kø. Her til lands må vi ta vare på de vi har, sier Arne Jørstad Riise.

Narvikværingen Fritz Aanes har en litt annen holdning. Høstens VM ble en fiasko for utøverne hans. I etterkant har treneren gått ganske hardt ut mot sine egne.

Han mener fortsatt at det er viktig å tørre å strekke seg litt ekstra for å vinne.

– Jeg tror absolutt vi kunne vært mye mer kynisk i Norge og pusha grensa mye mer. Så kan Kjetil Knutsen si at han ikke vil gå over den grensa, men det er kanskje derfor han ikke vinner Mesterligaen.