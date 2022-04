Torsdag ettermiddag bekrefter Uefa at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos er utestengt i tre kamper.

Forbundet skriver at utestengelsen inkluderer kampen mellom Roma og Bodø/Glimt 14. april, der begge var utestengt og måtte se kampen fra tribunen.

Det vil si at begge trenerne har to kampers utestengelse igjen av straffen.

Dette gjelder altså kamper i Uefa-regi.

Bodø/Glimt skal inn i mesterligakvalifiseringens første runde i juli.

Da er Knutsen fortsatt utestengt, og får dermed ikke være til stede på trenerbenken.

– Vi har mottatt dommen og vil bruke litt tid på å sette oss inn i den. De neste dagene vil vi uansett ha fullt fokus mot cupfinalen, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, til NRK.

Krangel om skyld

Det var 7. april Bodø/Glimt tok en 2–1 seier mot Roma.

Etter kampen ble det ampert mellom hjemmelagets trener Kjetil Knutsen, og Romas portugisiske keepertrener Nuno Santos. De barket sammen i spillertunnelen på Aspmyra.

Etterpå har det vært en opphetet diskusjon om hvem som egentlig angrep hvem.

Mens Roma pekte på Knutsen, så pekte Glimt på Santos.

Under returkampen i Roma uka etter var både Knutsen og Santos midlertidig suspendert, i påvente av en vurdering fra Uefas disiplinærkomité.

Omdiskutert video

Ifølge Glimt tok Santos kvelertak på Knutsen, og Glimt-treneren valgte da angivelig å legge portugiseren i bakken.

Siden har en video blitt lekket til pressen, som Glimt mener bekrefter at det var Santos som angrep Knutsen. Men hva videoen egentlig viser, har vært gjenstand for diskusjon.

Nå har altså både Knutsen og Santos fått straff.

Suspenderingen av Kjetil Knutsen gjør at han mister Bodø/Glimts to neste kamper i Europa.

Det innebærer at han ikke blir involvert fra benken når Glimt skal spille kvalifisering til mesterligaen i sommer.

Sportskommentator: - Ikke overrasket

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket over at dette blir konsekvensene etter bråket i spillertunnelen på Aspmyra skjærtorsdag.

– De har funnet ut at de er like gode. Det føles sikkert urettferdig, men det er ikke så veldig overraskende. Hverken ut ifra tidligere praksis eller uoversiktligheten i situasjonen, sier Saltvedt.

Det er nemlig ikke så lett å avgjøre hvem som burde ta storparten av skylden i videoen fra hendelsen som er lekket:

Bodø/Glimt snakker om filmen som viser hva som skjedde i tunnelen. Du trenger javascript for å se video. Bodø/Glimt snakker om filmen som viser hva som skjedde i tunnelen.

Knutsen har erkjent at han la Santos i bakken, og at han da dømmes for farlig opptreden er bare hva man skal kunne forvente, mener sportskommentatoren.

– UEFA sitt etikk og disiplinærutvalg har vurdert at kraft og motkraft er like her. Den gjengjeldelsen som Knutsen hadde, og som han og Bodø/Glimt mener er provosert frem, er mer enn det som kan unnskyldes ut ifra provokasjonsgraden.

De to neste kampene som Bodø/Glimt skal spille i Europa vil være kvalifiseringskamper til Mesterligaen.

Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, mener det ikke er overraskende at Knutsen blir utestengt fra de to neste kampene Bodø/Glimt skal spille i Europa. Foto: Martin Leigland / NRK

– Hva vil dette ha å si for Glimt at de ikke får ha med seg Knutsen i disse kvalifiseringskampene?

– Normalt sett ville jeg sagt at de har så stor grad av trygghet i det de driver med at det ikke vil ha noe å si, men det viste seg på Olympiastadion at når det kokte, var behovet for sjefen større enn de hadde tenkt.

– Du tror ikke dette er spikeren i kista for Bodø/Glimts Europaeventyr?

– Nei, de må bare ha en bedre plan for hvordan de skal jobbe taktisk underveis enn de hadde på olympiastadion. De skal ha uflaks hvis de møter samme motstand som de gjorde der også.

Han råder Bodø/Glimt til å bare glemme at Santos ikke får en strengere straff.

– Nå må de bare droppe den tanken og se fremover. Klarer de det klarer de også å komme seg videre i mesterligakvalifiseringene selv uten Knutsen.