Knutsen til NRK: – Det jeg har vært med på er et overgrep

Glimt-treneren har akkurat ankommet flyplassen i Bodø, nesten et døgn etter 0–4-tapet mot Roma på Stadio Olimpico torsdag. Dagen derpå føler han seg fortsatt sterkt urettferdig behandlet.

– Ja, det gjør jeg. Det jeg har vært med på er et overgrep. Så sterke ord vil jeg bruke. Det har vært en ambivalent følelse å stå i det, men akkurat nå er jeg ferdig med det, sier Knutsen til NRK.

Etter kampen hevdet nemlig Knutsen at Nuno Santos var til stede i garderoben og under oppvarmingen til Roma.

Han reagerer sterkt på at keepertreneren var så tett på laget samtidig som han måtte se kampen på lang avstand fra banen, flankert av politifolk.

NRK har lagt frem Knutsens kritkk overfor Det europeiske fotballforbundet (Uefa), men har foreløpig ikke fått noe svar.

ÅPENHJERTIG: NRK møtte Kjetil Knutsen på flyplassen i Bodø dagen etter nederlaget mot Roma torsdag. Foto: Sofie Olaisen / NRK

– Utrolig synd

Som kjent ble både Knutsen og Nuno Santos suspendert til oppgjøret av Uefa etter den fysiske konfrontasjonen på Aspmyra forrige uke.

Glimt-treneren hevder han ble informert om at Santos hadde vært tett på laget, underveis i torsdagens kamp.

– Vi skal egentlig ha et organ som skal representere klubbene når det er konflikter. Det er ikke fair det de gjør. Jeg forstår at det er ulike regler for en keepertrener og en hovedtrener, men at de som har laget hele situasjonen får ingen straff, mens de som må stå i et angrep får en stor straff... Det strider mot alt jeg og klubben står for. Det er utrolig synd at det skal være sånn.

SLÅTT UT: Bodø/Glimt-spillerne fikk en tøff dag på jobben og ble slått ut av Serieligaen etter 0-4-tapet mot Roma. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, bekrefter at det var forskjellig behandling på de to utestengte trenerne.

– Reglene for hovedtrenere og assistenttrenere er forskjellig ved sanksjon. Vi bruker ikke mer energi på dette nå, sier han.

– Så det var rettferdig at de ble behandlet forskjellig?

– Ingenting ved situasjonen var rettferdig.

Knutsen opplyser til NRK at saken i sin helhet ikke er ferdigbehandlet og at de fortsatt venter på svar fra Uefa.

– Det er oppnevnt til det de kaller for en inspektør som skal håndtere den saken. I hovedsak er det aller meste sendt inn.

– Glimt får med seg nye leksjoner

NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener Romas avgjørelse om å ha keepertreneren med i oppvarmingen blir parodisk og sannsynligvis hører til en lengre utestengelse.

– Men det kan være at Roma har spekulert i at det er verdt det. Det er ikke fair, men det er en del av spillet alt sammen.

NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener Bodø/Glimt kan ha lært mye av hvordan europeiske lag tolker «fair play". Foto: Martin Leigland / NRK

– Roma pusher grensa langt over i det ufine, men det funker. At kynisme lønner seg i internasjonal fotball trenger ingen å være overraska over.

– Bodø/Glimt sier selv at de er opptatt av «Fair play», tror du det kommer til å endre seg nå?

– Ja, dette er et landskap Glimt ikke har beveget seg inn på ennå. Men de har blitt mer kyniske på alt de gjør hjemme også.

Han peker på at Bodø/Glimt har blitt tydeligere på å sette grenser, for eksempel med å kreve cup-kamper på et tidspunkt som passer for dem.

– De skjønner spillet, men her får de seg noen nye leksjoner på hva neste steg er. Så får vi se hvor mange av tjuvtriksa de tar med seg til neste gang, sier Saltvedt, som oppsummerer Glimts europaeventyr slik:

– Det har vært et eventyr, og det blir ikke et ordentlig eventyr uten noen skurker heller. Så jeg tror egentlig at historien bare blir enda bedre.