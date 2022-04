Knutsen i konflikt med Roma-trener etter kampen – politiet rykket ut

Etter 1-2-tapet mot Glimt lot Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini seg intervjue av Sky Italia.

Der hevdet han at en av lagets assistenttrenere hadde blitt angrepet av Glimt-trener Kjetil Knutsen i løpet av kvartfinalen torsdag kveld.

– Treneren deres angrep keepertreneren vår, er Pellegrini sitert på.

NRK har konfrontert Bodø/Glimts pressekontakt Niklas Aune Johnsen med Pellegrinis uttalelser og tilbudt Knutsen å svare.

– Saken ligger hos politiet, sier Johnsen til NRK.

Han vil ikke gi noen ytterligere kommentarer natt til fredag, men etter det NRK erfarer er Glimts versjon av saken at det var Kjetil Knutsen som ble angrepet.

Politiet: – Tildragning i spillertunnelen

Innsatsleder Kristian Karlsen i Nordland politidistrikt bekrefter overfor pressen utenfor Aspmyra natt til fredag at de rykket ut til stadion etter kampslutt

– Politiet ble tilkalt og det har vært tildragning mellom partene i spillertunnelen. Ingen er skadd, ingen av partene vil anmelde saken og det ender opp med at UEFA vil opprette disiplinærsak. Det er noen fra begge lags støtteapparat som har vært involvert, sier Karlsen.

Han omtaler det som skjedde som «litt knuffing», men at politiet ikke har sett det selv.

– Jeg vil ikke si at dette dreier seg direkte om vold, sier Karlsen, som legger til at det ikke ser ut til at politiet selv vil innlede sin egen etterforskning.

Knutsen: – Kokte over

Da Kjetil Knutsen møtte pressen etter kampen torsdag kveld, var ikke beskyldningene fra Pellegrini kjent. Men Knutsen fortalte selv om amper stemning mellom ham og Roma-banken.

– Det var en assistent som oppførte seg som en tulling. Han hakket på meg før kampen og holder på med det under hele kampen. Det er så lite fair play som det går an å forstyrre min jobb. Det kokte over to ganger, sa Knutsen.

– Du sa det kokte over for deg. Sa du noe til dem? spurte en reporter.

– Ja, jeg var ikke helt uskyldig, jeg heller. Så ærlig må vi være.

– Sa du «fuck off» eller noe slik?

– Det var ikke så langt unna. Det får bli med at det i hvert fall var noe i nærheten. Men hvis en står og hugger på deg i ganske lang tid, da ble det tydelig tale fra Knutsen, synes jeg, sier Knutsen om seg selv.

NRK har sendt en henvendelse til Romas presseavdeling og tilbudt dem å kommentere saken. I skrivende stund har de ikke respondert.

