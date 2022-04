Fordømmer Bodø/Glimts oppførsel: – Omdømmet raseres

– De har gått fra å være sjarmerende til sutrete. Det er noe nytt og det kler dem ikke, sier Discovery-ekspert Christian Gauseth om Bodø/Glimts håndtering av den nevnte situasjonen.

For i de gulkleddes første tap i Eliteserien siden i fjor sommer frustrerte Viking gjestene og det førte til mye knuffing og krangling. Det hele toppet seg da Glimt-kaptein Ulrik Saltnes satt et kne i ryggen på Viking-spiller Kevin Kabran som lå liggende.

Dommer Thore Hansen blåste ikke og Saltnes unngikk kort.

UTE AV KURS: Christian Gauseth mener Bodø/Glimt har et moralsk kompass ute av kurs. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– De er udisiplinerte og usympatiske. Det er alt annet enn grunnen til at man blir glad i dette Bodø/Glimt-laget, sa Gauseth på Discoverys sending og mente Saltnes burde vært utvist.

Dagen derpå reagerer flere på intervjuene Saltnes og trener Kjetil Knutsen gjorde etter kampen. Der var begge klokkeklare på at kapteinen ikke gjorde noe straffbart og Knutsen sa at «om dette er en karantene, ler jeg meg i hjel.»

– De møter seg selv i døra der de mot Roma følte seg urettferdig behandla, og så er det et så åpenbart straffbart krumspring fra Saltnes. Etterpå later han som det ikke var med vilje og når han i tillegg får støtte fra sin egen trener vitner det om et moralsk kompass som er ute av kurs, sier Gauseth til NRK.

– Ligner på Mourinhos Roma

Han får støtte av NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– I øyeblikket ligner de mer på Mourinhos Roma enn det Glimt Knutsen tok over for ikke veldig mange år siden, mener kommentatoren.

– Dette kneet fra Saltnes tror jeg blir et vendepunkt. De har hatt en sånn uangripelighet ved seg. Nå tror jeg slusene åpnes for at resten av norsk fotball kan si mer om hva de har følt har skjedd parallelt med den sportslige utviklingen. Det er veldig mange klubber som har irritert seg lenge, forteller Saltvedt.

SITUASJONEN: Bildene viser kneet til Saltnes på ryggen til Kabran som ligger nede. Foto: Discovery+/MAX

Han viser til at søndagens situasjon er den siste i rekken av utenomsportslige hendelser som har ført til negative overskrifter for Bodø/Glimt etter at de tok over tronen i norsk fotball.

Listen inneholder blant annet:

– Sportslige resultater rettferdiggjør alt en stund, men så kommer virkeligheten og den kan oppleves urettferdig, sier Saltvedt.

NYRIKE: Slik mener NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt at Bodø/Glimt fremstår. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen har fått muligheten til å svare på kritikken, samt fått flere spørsmål om samme tema. Thomassen skriver følgende i en e-post til NRK.

«Vi må nødvendigvis akseptere at det er ulike meninger om oss, herunder også noen kritiske røster. Samtidig opplever vi også mye anerkjennelse, og får hver eneste dag langt flere gode, positive tilbakemeldinger.»

– Fremstår litt nyrike

Han mener Bodø/Glimt nå må spørre seg hva slags klubb de ønsker å være og hvordan de ønsker å fremstå.

– Akkurat nå fremstår de litt nyrike. De fremstår som om de vil boltre seg i en luksus som de ikke er vant til å ha rundt seg. Det ser ut til at de har gått og irritert seg så mye over at de er en liten klubb som alltid må slå oppover at når man kommer på tronen har man mest lyst til å være en diktator mer enn en leder som alle liker, forteller kommentatoren.

Christian Gauseth mener det er viktig å skille mellom det utenomsportslige og det sportslige.

– Det er først og fremst usportslig de har tråkka veldig feil. Det som er nytt her er at det er både overtramp på banen og latterlig håndtering i etterkant. Det var et skille i går da det gikk inn i det sportslige. Dette er et omdømme som raseres og det er ene og alene deres egen skyld, mener Discovery-kommentatoren.

– Det er helt beretta å spørre om suksessen har gått dem til hodet. Det fremstår i hvert fall sånn, avslutter Gauseth.

