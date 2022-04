José Mourinho sto og pisket opp fansen på Stadio Olimpico de siste minuttene av kampen. På sidelinjen viftet han med armene og snudde seg mot hvert hjørne av stadion, for å skvise flest mulig desibel ut av den hese Roma-fansen.

Da kampen var over forsvant Mourinho raskt bort fra banen og ned i spillertunnelen uten å utveklse ord eller håndtrykk med Glimt-benken.

Morten Kalvenes, som for anledningen hadde hovedtreneransvaret, svarte at de ikke hadde utvekslet ord etter kampen. Han gikk umiddelbart for å takke dommerteamet for innsatsen, men da var allerede Mourinho forduftet.

I 100 OG SEMIFINALE: José Mourinho feiret vilt på sidelinjen ved flere anledninger. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Portugiseren var likevel klar på at Bodø/Glimt fortjente respekt for måten de tok seg til kvartfinalen i Serieligaen. Han mente samtidig at det trolig var virkeligheten som hentet dem inn etter tre kamper uten tap mot Serie A-klubben.

– Vi gjemmer oss

Tross 2-1-ledelse fra det første oppgjøret var Bodø/Glimt aldri i nærheten av noe semifinaleavansement i returkampen mot Roma.

– Først og fremst er det fortjent. Kort forklart var vi ikke gode nok, ikke i nærheten. Det virker som vi er likegyldige utpå der. Vi taper fortjent 4-0, og det kunne sikkert vært mer. Vi taper ikke 4-0 med verdighet, vi gjemmer oss. Jeg sitter med en dårlig følelse, sa Ola Solbakken til V4 etter kampen.

En suspendert og tribuneplassert Kjetil Knutsen måtte se laget sitt slippe inn tre mål før halvtimen var spilt på Stadio Olimpico. Da var mye gjort.

– Det var ikke trivelig det. Vi kom til Colosseum og ble spist av løvene. De har en god dag og vi har en dårlig lag, da blir forskjellen stor. Jeg er veldig skuffet over prestasjonen i dag og måten vi framstår på. Jeg tror vi vinner ballbesittelse, men det er fordi vi spiller mer bakover enn noen gang tidligere, sa Knutsen til V4 etter kampen.

SE: Bodø/Glimt møtte pressen etter tapet mot Roma. Du trenger javascript for å se video. SE: Bodø/Glimt møtte pressen etter tapet mot Roma.

– Det var ingen kamp

Åpningsmålet til Tammy Abraham og et ekte hat trick signert Nicolò Zaniolo gjorde at Roma til slutt vant 4-0, og dermed 5-2 sammenlagt i Serieligaens kvartfinale.

– Det var litt trasig å gå ut med en såpass underlegen prestasjon. Det var veldig skuffende. Så prøver man å få litt perspektiv på det, at man bør være stolt av hele den reisen her, men akkurat nå er skuffelse den dominerende følelsen, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

FORNØYD: José Mourinho kunne se laget sitt komfortabelt utklasse Bodø/Glimt på eget gress. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Roma-trener José Mourinho var naturlig nok fornøyd underveis i kampen, men gikk rett i garderoben da oppgjøret var over – uten å si ikke takk for kampen.

– Det var ingen kamp. Fra første minutt var det ingen kamp, det beste laget var for sterkt for Bodø. Gratulerer til Bodø, fordi de har gjort det fantastisk med å komme til kvartfinale og møte et lag som Roma, sa Mourinho til V4s reporter.

– Vi er et mye bedre lag. Dagen det betyr noe, når du må vinne for å gå videre, spiller vi med det beste laget, og forskjellen var enkel å se, fortsatte han.

Marerittstart

Det var et fullsatt Stadio Olimpico med 70.000 tilskuere som skulle få mye å juble for tidlig. For Kjetil Knutsen måtte fra tribuneplass se laget sitt få en marerittstart på kampen.

Allerede etter fem minutter førte Tammy Abraham hjemmelaget opp i ledelsen da han pirket inn en retur fra Glimts sisteskanse Nikita Haikin. Roma hadde dermed utlignet ettmålsledelsen Bodø/Glimt hadde fra det første oppgjøret og lagene var like langt sammenlagt.

JUBLET: Engelskmannen Tammy Abraham sørget for en drømmestart for hjemmelaget i Roma. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Og vondt skulle også etter hvert bli til verre for gjestene fra nord.

Roma fortsatte å presse offensivt og etter drøyt 20 minutter satt scoring nummer to. Denne gangen var det Zaniolo som satt ballen forbi Haikin etter et strålende angrep. Samme mann satte også inn Romas tredje for dagen da han elegant lobbet ballen i mål.

– Det står 3-0, og det er ikke spilt en halvtime i Roma, utbrøt en fortvilt V4-kommentator Roar Stokke.

– Kommer aldri gang

Mens José Mourinho jublet febrilsk for hver eneste scoring nede ved gressteppet, satt Glimt-trener Kjetil Knutsen på et blått plastsete, tett opp mot taket på Stadio Olimpico.

Hver eneste mine og handling han foretok seg ble dokumentert av produksjonskameraene.

Han skulle nok gjerne hatt ett ord med i laget under pausepraten, da det fortsatt eksisterte et lite håp. Men han ble sittende, flankert av norsk og italiensk politi på enden av stolraden, mens han vekslet ord med daglig leder Frode Thomassen.

– Veldig passivt. Vi blir veldig passive og kommer aldri helt i gang. Skuffende, konkluderte Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til V4 i pausen.

HAT TRICK-HELT: Nicolò Zaniolo ble kampens store spiller med sine tre mål. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Slått ut

Skuffende skulle også den andre omgangen starte. For flere supportere hadde nok ikke rukket å sette seg igjen før Romas fjerde scoring var et faktum. Nok en gang var det Zaniolo som var sist på ballen og med det fullførte et ekte hat trick.

Et tamt Glimt-lag produserte få sjanser og var aldri i nærheten av scoring. Roma på sin side var naturlig nok komfortabel med sin 4-0-ledelse og tok få sjanser. Dermed endte kampen 4-0 til hovedstadslaget.

I semifinalen venter Leicester for Roma, som vant sin kvartfinalekamp mot PSV.