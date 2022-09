Direktesenter - NTB

NRK har skrevet flere saker om hvordan Bodø/Glimt tilsynelatende gjorde gull av gråstein med avskiltede spillere kjøpt billig.

Men den siste tiden virker det som Bodø/Glimt har lagt en annen strategi.

I sommerens overgangsvindu brukte Bodø/Glimt summer som er sjelden vare i norsk fotball.

Ifølge troverdige Transfermarkt brukte Glimt 9,8 millioner euro, tilsvarende ca. 99 millioner kroner, i overgangssummer på Patrick Berg, Albert Grønbæk, Lars-Jørgen Salvesen og Nino Zugelj.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt er tydelig på at klubben er blitt mer attraktiv og at de naturligvis har økt lønnsnivået siden sesongen i 2017. Men klubben drives forsvarlig økonomisk, ifølge Thomassen.

– Flere av tallene som verserer i media både når det gjelder lønnsnivå, men også i overgangssaker, er ikke treffende. Sakene er mer komplekse enn det som blir framstilt, sier Thomassen til Avisa Nordland.

– Hvor stor forandring har det vært på Glimts lønnspolitikk de siste årene?

– Det er klart lønnsnivået vårt har justert seg opp, men det er flere andre klubber i Norge som lønner mer enn oss. Det er ikke der attraktiviteten vår ligger.

Avviser påstander om gigantlønn

Sportsredaktør i iTromsø har hevdet å ha kilder som fortalte at Patrick Berg fikk en årslånn på 9 millioner kroner. Dette avviser Thomassen.

– Det er ikke presist. Det henger ikke på greip og har ingen rot i virkeligheten, sier Glimt-sjefen tydelig.

Får støtte for pengebruken hos lokalbefolkningen

Selv om det er stilt spørsmål eget fylke virker det som om Bodø/Glimts sommersatsing har bred støtte.

I en meningsmåling utført av InFact for NRK og Amedia, svarer 46,6 prosent at de er positive til pengebruken. Riktig nok svarer 34,5 prosent av de spurte «vet ikke» på spørsmål om hvilken holdning de har.

Støtten i befolkningen er bredere blant menn enn blant kvinner. Målingen er utført blant 1018 respondenter i Nordland over 18 år, med en feilmargin på tre prosent.

– Pengebruken deres i det siste overgangsvinduet har blitt kritisert både i pressen og av andre klubber. Noen kaller dere «nyrik» eller «kjøpeklubb». Passer disse beskrivelsene for Bodø/Glimt?

– Nei, det gjør de definitivt ikke. Det snakkes mye om penger i fotballen. Når vi er i Eindhoven for eksempel, så er det vi som er underdogs mot en klubb med større ressurser. Bodø/Glimt har bygd opp en større ressursbase enn det vi hadde tidligere, og større enn mange andre klubber i Norge. Det gir oss et bedre utgangspunkt for å bygge klubb, svarer Thomassen

– Blir automatisk dyrere

NRKs fotball-ekspert Carl Erik Torp mener Glimts pengebruk fremstår fornuftig.

– Det må brukes penger for å tjene penger. De har skapt sine egne inntekter og vi snakker fortsatt om små summer sammenlignet med andre land.

Torp peker også på en annen årsak til at pengebruken øker.

– Spillere som Glimt ønsker å kjøpe blir automatisk dyrere fordi selgende klubb vet at Bodø/Glimt har penger. Det er sånn markedet fungerer.