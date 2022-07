Nyhetssenter Nordland

Tidligere fiskeriminister vil bli ordfører i Bodø

Tidligere fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen har takket ja til å være Høyres ordførerkandidat i Bodø.

Ingebrigtsen har 24 års fartstid i bystyret, fram til 2011. I 2020 ble han hentet inn som fiskeriminister.

Før det var han statssekretær i Olje- og energidepartementet i Erna Solbergs regjering fra 24. januar til 13. mars 2020.

– Det er mye som er bra i Bodø, men det går an å gjøre ting bedre også her, sier høyres nye mulige ordførerkandidat i Bodø.

Kandidaten er nær venn av kommunedirektør Kjell Hugvik. Derfor understreker Ingebrigtsen at de har gjort en juridisk vurdering som slår fast at det ikke er til hinder for at han kan stille som ordførerkandidat i 2023.