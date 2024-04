Advarer mot å flytte sengeplasser til Mo i Rana

Et samla fagmiljø på Helgeland advarer mot å flytte åtte senger i psykiatrien fra Mosjøen til Mo i Rana.



Det er i Helse Nords plan for bærekraft at det foreslås å samle døgnpsykiatrien for voksne.



Nina Mørkved, som er foretakstillitsvalgt for psykologene, sier de er redde for at det gode fagmiljøet i Mosjøen vil bli kraftig svekka.



– Fem senger på Helgeland forsvinner, og det er stikk i strid med sentrale politiske føringer, bl.a. opptrappingsplan om psykisk helse, som sier at man skal satse på styrka døgnbehandling.



I dag vil trolig også styret i Helgelandssykehuset på sitt møte fraråde flytting fra Mosjøen til Mo i Rana. I innstillinga til vedtak i saka heter det:



«Selv om intensjonen ser ut til å være å styrke

fagmiljøet i Mo i Rana og sånn sett bidra til økt rekrutteringsevne, har vi erfaring med at det

tar lang tid å bygge opp et robust fagmiljø.

Helgelandssykehuset kan ikke støtte forslaget om å redusere antall senger i vårt foretak. Dette mener vi er i strid med nasjonale føringer (...)»