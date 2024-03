Ofotbanen er Norges travleste jernbane.

Jernbanen fra Narvik til svenskegrensen utgjør kun én prosent av jernbanenettet i Norge, men frakter over 60 prosent av godsmengden i tonn.

Det skyldes blant annet aktiviteten på svensk side, hvor statsselskapet LKAB utvinner jernmalm.

Mye av malmen sendes deretter til Narvik og videre ut til Europa med båt.

Men i 2024 har malmtogene og annen godstrafikk for det meste stått bom stille.

Årsaken er to dramatiske avsporinger, på svensk side, like ved grensen.

Svenske myndigheter undersøkte om avsporingene kunne skyldes sabotasje, men har så langt ikke funnet bevis på dette.

I mellomtiden taper LKAB rundt 100 millioner kroner – per dag - på at malmtogene står.

Avsporingene har også løftet debatten om jernbanens rolle i et beredskapsperspektiv – og om banen som i dag bare har ett spor, burde hatt dobbeltspor.

Nå vil regjeringen ta grep på jernbanestrekningen – men noe dobbeltspor kommer ikke med det første.

Malmbanen, eller Ofotbanen som den heter på norsk side, er en av Nord-Norges og Nord-Sveriges viktigste transportårer. Hver dag fraktes det tonnevis med malm fra Kiruna til Narvik, der malmen sendes ut til verden med skip. Fra Narvik til svenskegrensen er banen 42 kilometer lang, 18 tunneler.

Dette lekket ministeren

Tirsdag kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Nordland.

Med seg i sekken hadde han flere lekkasjer fra Nasjonal transportplan 2025-2036, som skal legges fram like før påske.

Det kommer penger til E6 både i Sørfold, Lofoten og Saltdal.

Men også Norges mest trafikkerte jernbane skal forbedres.

Regjeringen vil legge til rette for at det bygges opp til to eller tre nye krysningsspor på den fire mil lange togstrekningen mellom Narvik og Riksgrensen.

Det bekreftet samferdselsministeren under et besøk i Narvik tirsdag.

Her er det fem krysningsspor fra før.

To nye krysningsspor på Søsterbekk og Katterat stasjon betyr fire tog ekstra i døgnet.

I tillegg vil man øke aksellasten fra 31 til 32,5 tonn, slik at banen kan tåle tyngre transport.

– Dette er prosjekter som vil bygge ut løpende i NTP-perioden, og vil være et skritt på veien mot dobbeltspor, slår samferdselsministeren fast.

Selv om både politikere, næringslivet og sjømatnæringen ønsker seg dobbeltspor på den viktige transportåren, vil de altså ikke få ønsket sitt oppført i denne omgang.

– Ikke behov for dobbeltspor nå

Den snart tre måneder lange stengingen av Ofotbanen skaper store samfunnsmessige konsekvenser, både for verdiskaping, forsyningssikkerhet og den geopolitiske sikkerheten.

Det svenske gruveselskapet LKAB kjører vanligvis ti daglige tog fullastet med jernmalm med Ofotbanen, som er den viktigste forsyningslinjen for å produsere stål i Europa.

I løpet av et år blir det fraktet fisk for 25 milliarder kroner over Ofotbanen, og over halvparten av alle dagligvarer til Nord-Norge fra Narvik og nordover kommer over Ofotbanen.

Ble åpnet i 1903 og er Norges travleste togstrekning Ekspander/minimer faktaboks Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. Driftsmessig er den en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik.

Ofotbanen er 43 km lang fra Narvik til Riksgrensen, og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna.

Det transporteres 25 millioner tonn gods årlig på Ofotbanen, og målt i antall tonn det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Malmtrafikken begynte høsten 1902 og banen ble offisielt innviet av kong Oscar II 14. juli 1903.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året. Utenom disse går det to daglige persontogpar til og fra Sverige og dessuten godstog mellom Narvik og Alnabruterminalen ved Oslo via Sverige; de såkalte Arctic Rail Express-togene. Schenker kjører også egne godstog.

Ofotbanen eies og vedlikeholdes av Bane NOR og har et stort vedlikeholdsbehov på grunn av de tunge togene. Kilde: Wikipedia

Med dobbeltspor kunne problemene vært unngått, lyder et unisont krav fra nord.

Likevel avviser samferdselsministeren at det er behov for dobbeltspor på banen nå.

– Oppdaterte analyser Jernbanedirektoratet og Bane Nor har utført i samarbeid med det svenske Trafikverket viser at det ikke er behov for dobbeltspor nå, skrev han i et svar til stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) før jul.

I 2013 ble et dobbeltspor beregnet til å koste 16 milliarder kroner. I dag ville prislappen blitt betydelig høyere.

Forslaget i NTP går på to nye kryssingsspor og kryssingsspor-forlengelser på Ofotbanen, til en prislapp på 2 milliarder kroner.

Godstrafikken mellom Oslo og Narvik utgjør 100 000 konteinere årlig, dagligvarer nordover og sjømat sørover. Foto: Vy

Vil ta flere år – Frp utålmodig

– Jeg er utålmodig. Skal man følge NTP og bevilge penger gjennom ordinære budsjetter kan det fort ta flere år før de kommer i gang og blir ferdig.

Det sa samferdselspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Morten Stordalen, da han gjestet NRKs Helgemorgen til debatt om Ofotbanen.

Han er fornøyd med nyheten om flere krysningsspor, men mener regjeringen må framskynde prosessen.

Morten Stordalen i Frp mener krysningsspor på Ofotbanen bør finansieres utenom det ordinære budsjett fordi det handler om beredskap og sikkerhet. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Årsaken er krigen i Ukraina og Sverige og Finlands inntreden i Nato.

– Det må være mulig å bevilge penger raskt til disse krysningssporene.

En slik snarvei avvises av samferdselsministeren.

– Regjeringen har ingen muligheter til å finansiere norsk samferdsel ut fra den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi må bryuke de systemene staten har, og det er å prioritere gjennom planer og statsbudsjettet. Selv om det kan høres kjedelig ut er det dessverre sånn verden er.

Samferdselsministeren er klar på at et dobbeltspor må på plass en gang i framtiden.

– Det må gjøres grep på Ofotbanen i framtiden. Og det vil vi komme tilbake til, sa Nygård.

Narvik-ordfører: – Viser behovet

– Det er en gledens dag.

Det sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen om nyheten.

Han mener den siste tidens avsporinger har vist hvor viktig jernbanen er for beredskapen.

– Situasjonen som er i Europa viser også behovet for Ofotbanen, og ikke minst hvis man ser innover mot Sverige og Finland som har blitt Nato-medlemmer.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap), sier det er en gledens dag at Ofotbanen er tatt inn i NTP. Foto: Frida Brembo

Derfor tror han regjeringen nå tar inn Ofotbanen inn i NTP tidligere enn man hadde forventet for bare få år siden.

– Det haster veldig, og man må komme i gang fort.