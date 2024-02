Hver sommer strømmer tusenvis av turister fra hele verden til Moskenes i Lofoten. Her ligger øygruppas mest populære fjell Reinebringen, idylliske fiskevær og kritthvite strender.

Men majestetisk natur er ikke nok.

Lille Moskenes, med under 1000 innbyggere, har i årevis hatt elendig økonomi.

– Vi er konkurs. Bankerott.

Slik startet ordfører Hanna Sverdrup dagens ekstraordinære kommunestyremøte.

Hvert år bruker kommunen mer penger enn de får inn, og dermed øker underskuddet hvert eneste år.

Moskenes har vært inne på den såkalte Robek-lista de siste 12 årene.

Nå er situasjonen så ille at kommunestyret foreslår at de slår seg selv «konkurs» om de ikke får hjelp – noe som aldri har skjedd i Norge før.

Hva kan kommunen gjøre for å tjene penger? Det kan bli veldig dyrt å gifte seg på Lofotens mest kjente fjelltopp.

Reine i Moskenes kommune er et svært populært turistmål. Kommunen går likevel elendig. Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

Hjelp oss eller ta over Moskenes selv

Det var Hartvig Magnus Sverdrup fra Moskenes Fellesliste som la frem forslaget til vedtak der de ber om hjelp.

Han argumenterte for at store mangler i alt fra rutiner til system fører til at økonomien fortsetter å falle utenfor stupet.

Dette har igjen ført til at de ansatte er fullstendig utslitt.

Nå krever kommunestyret at kommunaldepartementet må ta et større ansvar for innbyggerne i kommunen – da de ikke selv ser hvordan de skal klare det.

– Det er egentlig et ultimatum. Bidra slik at vi kan ha folk til å etablere rutiner og systemer lokalt, eller overta det, sa Sverdrup fra talerstolen.

Mange tar turen for å se tørrfisken tørke i sola under Reinebringen, men kommunen er skakkjørt økonomisk. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Skulle ikke departementet høre på kommunestyret truer kommunen vil vedta betalingsinnstilling – og gi ansvaret fullstendig til departementet.

Eller sagt på en annen måte; kommunal «konkurs».

De ber nå om et møte med kommunalministeren der de vil få avklaring i om de vil hjelpe dem – eller overta oppgaven med å drifte Moskenes selv.

«Konkursforslaget» ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre.

Hartvig Magnus Sverdrup la frem forslaget. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vi mener kommunaldepartementet er siste utvei, sier ordfører Hanna Sverdrup til NRK.

– Enten må de hjelpe oss eller så må vi prøve å slå oss konkurs. For vi ser ikke hvordan vi skal komme oss ut av det. Vi skal både bygge opp en struktur som ikke finnes og samtidig betale ned en enorm gjeld.

– Hva skjer hvis dere ikke får hjelp?

– Da kommer vi til å vedta betalingsinnstilling som er kommunens måte å slå seg konkurs på.

Ordfører Hanna Sverdrup kaller egen kommune bankerott. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Hva skal jeg si til dere?

Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, var også oppe på talerstolen.

Han visste knapt hva han skulle si.

– Det er upløyd mark for dere. For oss. Og for nasjonale myndigheter. Så vidt jeg vet er det ingen som har vært i den situasjonen økonomisk og personellmessig som dere er i nå, sa han til kommunestyret.

– Hva skal jeg si til dere? Dere vet jo at situasjonen er vanskelig, la han til.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland på talerstolen i Moskenes. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Karlsen påpekte at han håper at alle i kommunen nå er forberedt på å jobbe med samme mål; å lande på beina.

– Det som bekymrer meg er at dere i verste fall ikke klarer å holde ei rett linje frem mot mål. Dere har ikke den luksusen at dere har mange valg på hvordan dere skal gjøre det. Dere er så på felgen at dere må gjøre det på den tunge måten.

– Det kommer ikke til å bli en lett periode fremover. La oss slå fast at vi har et felles mål; vi skal få dette til.

Statsforvalteren håper alle i Moskenes forstår at situasjonen krever at alle jobber sammen for å lande rett vei. Samtidig understrekte han at han har tro på at det er mulig å finne løsninger. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kommunale penger er ikke annerledes

Men hvis Moskenes går «konkurs», hva skjer egentlig da?

– En kommune kan ikke gå konkurs, staten er en garantist, sier Håvard Moe, rådgiver i KS til NRK.

Han sier de ansatte må få betalt, selv om kommunen ikke selv kan betale lønn.

Moe er imidlertid ikke kjent med at det faktisk har skjedd i Norge før.

– Kommunale penger er ikke annerledes enn private penger. Det er ekte penger på en bankkonto, og hva gjør man når kontoen er tom? Hva gjør man da? spør Moe.

– Det er upløyd mark. Staten må gripe inn.

Moskenes kommune klarer ikke se hvordan de skal komme ut av den økonomiske krisen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Tor Allstrin, områdedirektør og advokat i KS Advokatene, utdyper hva som skjer dersom Moskenes faktisk vedtar betalingsinnstilling.

Han sier det følger av kommunelovens § 29–2 at:

«Hvis en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe et vedtak om betalingsinnstilling. Det skal straks sendes en melding til departementet om et slikt vedtak».

Deretter følger prosedyrer for å offentliggjøre dette. Når vedtaket er truffet skal departementet oppnevne tilsynsnemnd.

Staten kan neppe stoppe Moskenes Ekspander/minimer faktaboks Tor Allstrin, områdedirektør og advokat i KS Advokatene sier til NRK at kommunelovens regler om konkursforbud og forbud mot gjelfsforhandling etter konkursloven er regler som er gitt for å beskytte kommunen og kommunens innbyggere. – Reglene bygger blant annet på det faktum at en kommune har en rekke eiendeler som er nødvendige i tjenesteytelsen, og at en kommune ikke kan risikere å miste dette i prosesser etter konkursloven. En kommune kan derfor ikke bli kvitt sin gjeld på bakgrunn av en gjeldsforhandling etter konkursloven, men lovverket inneholder ikke noe forbud mot at kommunen forhandler seg frem til en gjeldsordning med enkeltstående kreditorer. – Kan staten nekte Moskenes å vedta betalingsinnstilling? – Kommunen er allerede under er ROBEK-regime. Se kommuneloven kap 28. Det vi si at det er tett kontakt mellom kommunen og Statsforvalteren. Rent umiddelbart kan jeg ikke se at staten kan overprøve kommunes vurdering om betalingsinnstilling. Det kan tenkes i form av en lovlighetsklage fra minst tre kommunestyrerepresentanter, eller at staten selv beslutter å iverksette lovlighetskontroll. – Vil en eventuell betalingsinnstilling få konsekvenser for andre kommuner? – Ikke utover at kommuner som samarbeider med kommunen kan risikere at denne kommunen ikke betaler innskudd/tilskudd de er forpliktet til pga betalingsinnstillingen. – Vil en betalingsinnstilling bety at de folkevalgte legger ned arbeidet? – Nei, de har plikt til å sitte i sine verv ut valgperioden.

Hvordan vil innbyggerne i Moskenes i så fall merke det?

– Det vil kunne få indirekte betydning, men ikke umiddelbart og direkte. Dette er det vanskelig å svare generelt på. Så lenge en betalingsinnstilling gjelder, skal ingen utbetalinger foretas uten godkjenning eller fullmakt fra tilsynsnemnda. Utbetalinger som er nødvendige for at kommunen skal oppfylle lovpålagte forpliktelser overfor enkeltpersoner skal prioriteres, svarer Allstrin.

Jobber to jobber

Ordføreren argumenterer for at de ansatte i kommunen er utslitte.

De mangler også en rekke ansatte. Ifølge Lofot-Tidende manglet de i januar blant annet teknisk sjef og økonomiansvarlig.

I helsesektoren står det svært ille til.

– Elleve har sagt opp og seks er sykemeldt. Det gir en enorm belastning på de stakkarene som er igjen. Da klarer ikke folk mer, sier Anne Jorid Gjertsen.

Hun har vært ambulansearbeider i 28 år, men i tillegg tar hun bakvakter som sykepleier.

– Det har vært stor sykepleiermangel. Derfor har jeg steppet inn, sier hun og legger til:

– Det skjuler et generelt sykepleier og bemanningsbehov. Det fungerer hvis du har alt annet på plass, mener jeg. Det handler om bemanningssituasjonen på sykehjemmet.