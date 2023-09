Onsdag legger Jernbanedirektoratet fram en ny rapport som har sett på mulighetene for en jernbane mellom Fauske og Tromsø.

Etter det NRK erfarer vil rapporten vise at kostnadene for bygging av Nord-Norgebanen har skutt i været, og at den ikke anbefales bygget.

Det opplyser flere kilder til NRK.

Kostnadene skal være beregnet til noe over 200 milliarder kroner.

Det har vært laget flere utredninger av jernbanestrekningen tidligere. I 1992, 2011, og den siste i 2019.

Kostnadene har hele veien økt for traséen på hele 370 kilometer.

For fire år siden var de beregnet til 133 milliarder kroner, inkludert en sidetrase til Harstad.

Etter det NRK forstår vil dagens prislapp på 200 milliarder kun omhandle traséen mellom Fauske og Tromsø.

Fakta om Nord-Norgebanen Ekspander/minimer faktaboks Den videre forlengelsen av jernbaneforbindelsen har vært planlagt og foreslått helt fra Nordlandsbanen sto ferdig i 1962. Allerede på 1970-tallet forelå det planer om Nord-Norgebanen helt til Tromsø.

I mars 1989 vedtok Arbeiderpartiet, som da hadde regjeringsmakten, en programformulering om å gjennomføre planleggingen av Nord-Norgebanen i kommende periode. Anleggsarbeidet skal settes i gang når planleggingen gir grunnlag for det, het det i programposten. Samme år vedtok også Senterpartiet at Nord-Norgebanen skulle bygges.

Da jernbanemeldingen for perioden 1990 til 1993 ble diskutert i juni 1989, sa Ap, KrF og Sp at det burde være grunnlag for å legge fram en plan for Nord-Norgebanen innen 1993. Den gang ville man dessuten utrede jernbaneforbindelse fra Kirkenes via Nikel til Murmansk i daværende Sovjet.

I april 1990 opplyste Samferdselsdepartementet at en utbygging av Nord-Norgebanen ville koste 15 milliarder kroner. Dette skulle imidlertid også inkludere elektrifisering av Nordlandsbanen og nytt jernbanemateriell.

I 1993 vedtok et flertall på LO-kongressen å gå inn for at Nord-Norgebanen skulle bygges, med oppstart i løpet av 1997.

25. februar 1994 la daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) planene om utvidelse av Nord-Norgebanen ned for godt etter at det ble fastslått at kostnadene ved å forlenge banen ville blitt ti ganger høyere enn nytten.

I 2009 ble Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt fram med formuleringen «Regjeringen legger i planperioden ikke opp til planlegging eller bygging av jernbane på strekningen Fauske-Tromsø».

I Nasjonal transportplan for perioden 2019–2029 ble det bestemt at en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik, skulle utredes.

1. juli 2019 la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Kilde: NTB

Bred støtte på Stortinget

Ambisjonen om å bygge en jernbane til Tromsø har hatt brei støtte på Stortinget.

Det var Arbeiderpartiet som i 2021 sikret flertall for nok ei utredning av Nord-Norgebanen.

– Det handler om at vi skal satse på Nord-Norge. Det er store verdier som skal være med å bygge landet i mange år framover. Da trenger vi også bærekraftig, klimavennlig infrastruktur i Nord-Norge, sa stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms.

Senterpartiet, SV og Frp ville i utgangspunktet vedta at jernbanen i nord skulle realiseres, og det utenfor nasjonal transportplan. Arbeiderpartiet ville ikke støtte et slikt vedtak.

I en konseptvalgutredning vil det vanligvis ikke anbefales hva som bør gjøres, men i dette tilfellet anbefales det altså etter det NRK erfarer, å ikke gå videre med planene om Nord-Norgebanen.

Det skal være flere årsaker til dette opplyser kilder til NRK.

Kostnadene med bygging av banen

Naturinngrepene.

Begrenset persontrafikk i nord.

Nord-Norgebanen dekker ikke næringslivets behov godt nok.

Vil heller prioritere Ofotbanen og Nordlandsbanen

En så tydelig negativ konklusjon kommer til tross for at Jernbanedirektoratet i denne KVU-rapporten har stått helt fritt når det gjelder trasévalg og byggetrinn.

Det er også sagt fra flere politiske hold og vært ønskelig fra både Jernbanedirektoratet og Bane Nor at investeringene på samferdsel skal ned, mens vedlikehold skal prioriteres.

Laksenæringen og Sjømat Norge skal hele tiden ha vært tydelig på at det er veiene inn og ut av Narvik, samt dobbeltspor på Ofotbanen som er viktigst for sjømatnæringen.

Sjømatnæringen sender 250.000 tonn fersk fisk over Ofotbanen i året og 100.000 tonn over Nordlandsbanen.

Foto: Jernbanedirektoratet

Ny forsvarssituasjon

Også krigen i Ukraina skal ha påvirket konklusjonene rundt bygging av Nord-Norgebanen.

Kilder i Forsvaret sier til NRK at for dem har de vært tydelig på at øst-vest korridoren aldri har vært viktigere nå som Finland og trolig Sverige kommer inn i Nato.

– Dobbeltspor på Ofotbanen vil være viktigere for Forsvaret i fremtiden, både for forflytning av materiell over bane, men også for å frakte dem ut ved Narvik Havn, sier en kilde til NRK.

Forsvaret er ikke representert under fremleggelsen av rapporten på onsdag.

Men kilder i Forsvaret bekrefter til NRK at de har vært bidragsyter i arbeidet med utredningen.