– Jeg trodde dette kunne bli en historisk dag, sa Sandra Borch i dag fra Stortingets talerstol.

I et felles forslag går hennes parti, Senterpartiet, sammen med SV og Frp inn for at Nord-Norgebanen skal realiseres. Det vil også Arbeiderpartiet, men de foreslår i Stortinget mandag en utredning.

– Dette forslaget forplikter ikke nok, sier Borch.

– Vagt

Sandra Borch under mandagens debatt i Stortinget. Foto: Stortinget

Med fire partier og to ulike forslag blir de så langt altså ikke enige om hvordan de skal få den over 100 år gamle jernbanedrømmen gjennom Stortinget.

Det er derfor Borch er sur på Arbeiderpartiet.

Selv om Arbeiderpartiet også under helgens landsmøte sa at det dreier seg om å utrede prosjektet, beskriver Borch partiets forslag i dagens storting som «vagere» enn hva de sa i helga.

– Her hadde man tidenes mulighet til å dagen etter landsmøtet danne et flertall for dette, sier Borch.

Utfordrer Ap

Hvis Nord-Norgebanen noen gang blir realisert blir toget å gå helt til Tromsø.

I mars vedtok Miljøpartiet De Grønne går til valg på å bygge Nord-Norgebanen. Om Arbeiderpartiet stemmer for Frp, Sp og Svs forslag, eller motsatt, er det flertall i Stortinget for jernbanen.

Borch fortsatte med å gi Arbeiderpartiet det hun kaller en utfordring.

– Å stemme for forslaget som ligger inn fra Sp, Frp og SV, i stedet for å legge frem et vagt

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth oppfordrer partiene til å finne sammen. Foto: Fabian Ubeda / NRK

forslag om ei utredning.

– Må finne sammen

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant for Troms, Cecilie Myrseth, mener folk i Nord-Norge er lei av «festtaler», og at de nå ønsker handling.

– I stedet for å harselere over det ene eller det andre forslaget er det vår jobb på vegne av dem som bor i Nord-Norge, som er opptatt av denne saken, å finne sammen. Arbeiderpartiet er klar for det, sier hun.

– Bak lyset

– Opposisjonen fører velgerne bak lyset med forslagene om at Nord-Norge-banen skal realiseres, sier Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Forslagene om Nord-Norgebanen kom som en del av at nordområdemeldingen legges frem i Stortinget. Schou er saksordfører.

Fra Stortingets talerstol var hun ikke imponert over de fire partienes to ulike forslag.

Ingrid Schou mener de fire opposisjonspartiene leverer valgflesk. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– En Nord-Norge-bane vil ikke alene løse transportutfordringer i nord. Dette må ses i sammenheng med vei, sjø og luft, sier Schou.

– Valgflesk

Schou viser til at Høyre i regi av regjeringen har satt i gang en helhetlig utredning av transportløsninger i Nord-Norge.

– Frp, SV og Sp ber om at en umiddelbar igangsettelse av denne banen. Hvordan dette skal finansieres ... Jeg skal ikke si det er helt i det rødgrønne, men det er i hvert fall helt i det blå, sier Schou.

Før hun flesket til:

– Det er ikke riktig overfor befolkningen i nord å gi dem falske forventninger med det jeg vil kalle valgflesk.

Nord-Norgebanen ble også en het potet i valgkampen for to år siden. Siden den gang har Stortinget stemt ned hele prosjektet. I morgen, tirsdag, blir det en ny runddans på tinget med votering.

Sandra Borch mener Nord-Norge-banen burde få status som den neste store nasjonale satsingen i nord.

– Den bør løftes ut av nasjonal transportplan og inn som et eget prosjekt, mener Borch.

