– Nå ser det ut som det kan bli gjeldende nasjonal politikk fra i dag, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Med banen skal landsdelen løftes og arbeidsplasser skaffes. Etter over 100 år med planlegging og fire utredninger ligger det an til flertall på Stortinget i dag.

Strekninga på 370 kilometer skal gå fra Fauske til Tromsø. Nord-Norgebanen var tema på Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Det handler om at vi skal satse på Nord-Norge. Det er store verdier som skal være med å bygge landet i mange år framover. Da trenger vi også bærekraftig, klimavennlig infrastruktur i Nord-Norge, sier Myrseth.

Under helgas landsmøte vedtok Arbeiderpartiet å fremme forslag i Stortinget om å realisere Nord-Norgebanen. Dette skal behandles i Stortinget i dag. Samtidig ligger det inne et forslag fra Senterpartiet, SV og Frp om at regjeringa nå må realisere jernbanen i nord.

Myrseth sier de vil stemme for begge forslagene. Hun mener det er viktig å få et vedtak gjennom slik at planlegginga av jernbanen kan starte.

– Det er ting som hvor skal banen gå, hva skal den koste, hvordan kan den bygges klimavennlig og moderne, og når skal det skje. Alle disse tingene må også dette prosjektet gjennom på samme måte som andre prosjekter, sier Myrseth.

Norges mest ulønnsomme prosjekt

Selv om det ligger an til flertall i Stortinget i dag, er det flere som er kritiske til at en jernbane skal bygges i nord. Blant dem som er skeptiske er forsker ved NTNU, Morten Welde.

– Dette er sannsynligvis Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne. Det gir veldig lite nytte for samfunnet, og i tillegg gir det en rekke negative virkninger for urfolk, natur og klima, sier Welde.