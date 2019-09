– Aldri hørt noen problematisere at nordnorske husstander spleiser på Munch-museet

Debatten om Nord-Norgebanen gikk friskt gjennom sommeren og valgkampen. Flere har stilt seg spørsmålet: Forsvarer nytten prislappen på omkring 130 milliarder kroner?

Nå har debatten på ny tatt fyr etter at samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita spurte: Hva om Nord-Norge selv finansierer utbyggingen?

– Det er både nedlatende og polariserende, svarte politisk kommentator, Kato Nykvist, i en kronikk i Nationen.

Halv million per husstand

Nykvist reagerer på regnemetoden til Juel. Ifølge Juel vil Nord-Norgebanen koste hver innbygger om lag 44 tusen kroner hver.

De møttes mandag til debatt i Dagsnytt 18.

Tar bare nordlendingene regningen, vil det koste hver husholdning cirka en halv million, ifølge Juels beregninger.

– Jeg har aldri hørt noen bruke disse regnemetodene for å synliggjøre kostnadene ved store utbygginger i sentrale strøk, sier Nykvist i Dagsnytt 18-studio:

I en kronikk i Nationen og sist i debatten på Dagsnytt 18, forsvarer Juel tankeeksperimentet.

– Poenget er å vise at de fleste sier ja til unyttige ting hvis vi får det omtrent gratis. Mens når vi selv må betale for ting, tenker vi oss om to-tre ganger, sier han til programleder Sigrid Sollund.

Nordlendinger vil ha jernbane

Analyser viser at en full utbygging vil koste omkring 130 milliarder kroner. Regjeringen har bestemt seg for å se på mulighetene for å realisere banen.

Samtidig er ikke jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sikker på om Nord-Norgebanen er den beste løsningen for transporten i Nord-Norge. Hun får støtte av NHO.

Folket i Nord-Norge er uansett tydelige på at de ønsker en jernbane videre nordover fra Fauske.

Mer enn syv av ti innbyggere i Troms og Finnmark sier at de gjerne vil ha Nord-Norgebanen, ifølge en undersøkelse gjort av InFact.

TIL TROMSØ?: Bør det bli jernbane fra Bodø og nordover? Debatten raser. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Må være nøysomme

Til kronikken som startet debatten, svarte Nykvist følgende:

Hva hvis de ulike landsdelene fikk beholde inntektene sine selv? For å si det sånn, om Nord-Norge fikk beholde alle olje- og gassinntektene sine, alle fiskeriinntektene sine, alle kraftinntektene sine, da kunne Nord-Norge sikkert ha råd til å bygge Nord-Norgebanen både fram og tilbake.

Dette gjentok Nykvist i debatten med Juel i Dagsnytt 18-studioet.

Juel avviser at han ønsker en slik økonomisk inndeling av landet. Han nekter også for at regnestykket hans handler om at nordlendinger lar andre betale for seg.

– Jeg er opptatt av at når man forvalter fellesskapets penger, så er det viktig at man håndterer dem like nøysomt som om det er ens egne penger. Det synes jeg ofte svikter her, sa Juel.