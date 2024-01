Saka summert opp Ekspander/minimer faktaboks Dayo frå Nigeria kom til Bodø i 2021 for å ta mastergrad i økonomi. Han jobbar no som servitør og på ein skule, men ingen av jobbane er relevante for utdanninga hans.

Ifølge UDI må Dayo ha ein relevant jobb for mastergraden for å få halde fram med å bu i Noreg.

Dayo skulle fullføre mastergraden i økonomi våren 2023, gjorde ein feil som førte til at han mangla 7,5 studiepoeng og fekk ikkje godkjent utdanninga.

Dayo fall mellom to stoler då han ikkje hadde nok studiepoeng til å søke utvida studentvisum, men heller ikkje kunne få arbeidsvisum utan dei manglande studiepoenga.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet seier det ikkje er generell opning i regelverket for å rekruttere ufaglært arbeidskraft frå land utanfor EØS, men studentar frå land utanfor EØS som har fullført utdanninga si i Noreg, kan søkje om ei opphaldsløyve i inntil eitt år for å søkje arbeid. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Jobbar du med det du utdanna deg som?

Det er det ikkje alle som gjer.

Tar vi til dømes mastergrad i økonomi er det 24.595 personar som ikkje jobbar i yrke som er relevant for utdanninga i Noreg, ifølge SSB.

Det vil seie 44 prosent av alle som har utdanna seg innan økonomi.

For dei fleste har det heller ikkje noko å seie. Jobb er jobb.

Men for Dayo i Bodø er dette vere eller ikkje vere.

Om han ikkje får seg relevant jobb for mastergraden i økonomi innan tre veker, blir han kasta ut.

Nokon bur lenge i Noreg før dei får beskjed om at dei må forlate landet. Zarina kallar seg sjølv norsk, men står i fare for å bli kasta ut.

– Mange spør meg kvifor eg kom hit. Eg har aldri kunne svare på det, men svaret er kanskje kvifor ikkje, seier Dayo. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Eg har vore så heldig

Eigentleg heiter han Adedayo Adebiyi. Men alle kallar han berre for Dayo.

Han kom frå Nigeria til Bodø i 2021 for å ta mastergrad i økonomi. Den kunne han tatt kvar som helst.

Men nett den vinteren vann Bodø/Glimt Eliteserien. Då var Dayo i himmelen. Han elskar nemleg fotball.

– Min første oppleving var feiringa i byen. For meg var det fantastisk. Eg nøyt kvart sekund, seier Dayo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

No har han både kjæraste og bonusfamilie i Bodø. Og om han ikkje veit kvifor han kom hit, har samfunnet i Bodø i alle fall gitt han svar på kvifor han har lyst til å bli.

– Eg har vore så heldig og møtt dei rette folka. Dei har tatt meg så godt i mot.

No jobbar han både som servitør på ein restaurant, og han jobbar på Aspåsen skule i Bodø.

I tillegg jobbar til dømes 269 økonomar som pleie- og omsorgsarbeidarar og 81 økonomar som postbod, ifølge SSB. 26 økonomar er kjøkkenassistentar.

– Det gir meg veldig mykje å jobbe på skule. Eg kjem på jobb kvar dag og blir så glad fordi eg veit at det blir ein veldig artig dag, seier Dayo.

Men sjølv om han elskar jobben sin, og betalar skatt, er det ikkje nok for UDI.

Han må nemleg ha ein relevant jobb for mastergraden om han skal få halde fram med å bu i Noreg.

Tre veker til å finne jobb

Dayo skulle eigentleg fullføre mastergraden i økonomi våren 2023. Men han sende inn ein eksamen i eit fag på feil innsendingsplattform. Då fekk han ikkje bestått i faget, og ikkje godkjent utdanninga.

Han mangla 7,5 studiepoeng.

Då havna Dayo i ein byråkratisk limbo: Ekspander/minimer faktaboks Dayo tok kontakt med rådgjevar på universitetet. Ho meinte han burde søke på utvida studentvisum for å ta dei siste poenga.

2. januar fekk han svar frå UDI. Dei hadde avslått søknaden hans, fordi han berre skulle ta 7,5 studiepoeng. For å få godkjent søknaden måtte han ha 30 studiepoeng.

Vidare sto det at han hadde fram til 30. januar å forlate landet. Men han hadde tre veker på å anke etter at han hadde fått brevet frå UDI.

Viss han anka fekk han lov til å bli medan han ventar på nytt svar.

Likevel må han få ein jobb som passar til mastergraden om han har lyst til å bli i Noreg. NRK har sett brevet frå UDI.

– Det har ikkje vore nokon lett 2024 for meg. Det starta på verste måte, fortel Dayo. 2. januar fekk han beskjeden om at han hadde tre veker på å få relevant jobb. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Som utanlandsk student har du to val når du er ferdig med studiane:

Du kan søke på arbeidsvisum. Du kan søke på utvida studentvisum.

Dayo mangla ikkje nok studiepoeng til å søke utvida studentvisum. Samstundes ville han ikkje fått arbeidsvisum om han mangla 7,5 studiepoeng.

Han fall difor mellom to stoler.

Eg har vore så heldig, og det tar eg ikkje for gitt. Difor vil eg berre ha ein sjanse til å gi tilbake Adedayo Adebiyi

No har Dayo søkt på over 100 jobbar, utan å få ja på nokon av dei. – Eg gjer det heile tida. Kvar dag, i kvar ledig stund sender eg søknad. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Dayo søkte på utvida studentvisum i august. I løpet av hausten tok han eit anna kurs. Difor har han fullført mastergraden no. Men han har ikkje opphaldsløyve.

Sidan han allereie har fått avslag på utvida studentvisum vil han no heller ikkje få arbeidsvisum, med mindre han har ein jobb relatert til studiane.

– Eit nådelaust system

Nils Henrik Severinsen, inspektør ved Aspåsen skule, seier Dayo er ein omgjengeleg person som er godt likt av både vaksne og elevar på skulen.

– Det er eit ganske nådelaust system som ein kanskje ikkje tenker over i det daglege fram til det kjem nærmare på med folk vi kjenner, seier inspektøren.

– Vi håper det ordnar seg for Dayo. Han har høg kompetanse innanfor sitt felt, og det trengst. Eg trur han vil vere eit godt tilskot for eit kvart kollegium, seier inspektør Nils Henrik Severinsen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Kva tenkjer du om at nett Dayo må jobbe innanfor det han har master i, medan mange nordmenn ikkje gjer det?

– Ser du på det reint logisk ut høyrest det ikkje riktig ut. Men vi må forhalde oss til det, om vi er einige eller ikkje. Så må vi berre prøve å hjelpe han så godt vi kan.

Dette seier UDI om Dayo si sak Ekspander/minimer faktaboks Hind Dakhil, enheitsleiar i Opphold i UDI skriv i ein e-post til NRK at det er nødvendig med opphaldsløyve for arbeid for ein person som er statsborgar av eit land utanfor EU/EØS og som skal arbeide i Noreg. – Viss ein person har fullført høgare utdanning eller fullført fagutdanning, kan personen søke om opphaldsløyve som faglært arbeidstakar med arbeidsgivar i Noreg. Men personen må ha fått tilbod om arbeid. Stillinga personen har fått tilbod om, må krevje kompetanse som faglært. Personen må ha den kompetansen som stillinga krev. Det er også andre krav som må vere oppfylt. Dersom Dayo får ein relevant stilling i minst 80 prosent er det nok til å få løyve. Då kan han søke på faglærtløyve. – Er det naudstynt at reglene er så knotete som vi ser her? – UDI forvaltar eit regelverk som er fastsett av Stortinget, regjeringa og departement. Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsett reglane om opphaldsløyve for arbeid i Norge. Dakhil seier dei ikkje har tal på kor mange som er i same situasjon som Dayo.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: – Ingen opning i regelverket

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kan ikkje gå inn i den konkrete saka til Dayo.

Men seier at det er eigne regler for folk som kjem frå land utanfor EØS.

– Det er fordi at Noreg ønskjer at behovet for arbeidskraft skal bli dekt gjennom ressursane i den norske befolkning og av arbeidsinnvandrar frå EØS, seier Hopssø.

– For å få opphaldsløyve som faglært frå land utanfor EØS må søkjaren ha et konkret tilbod om heiltidsarbeid med norsk lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til ein formel utdanning som er relevant for stillinga, seier Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Trøndelag Arbeiderparti

Dette for behovet for arbeidskraft må bli balansert mot eit omsyn til ein kontrollert og berekraftig innvandring.

– Det finst difor ingen generell opning i regelverket for å rekruttere ufaglært arbeidskraft frå land utanfor EØS, seier statssekretæren.

Dayo fortel at han blei veldig lei seg då han fekk brevet frå UDI i januar. Ikkje berre fordi han fekk avslag, men fordi han brøyt reglane. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Men han legg til at det likevel er lagt til rette for at studentar frå land utanfor EØS som har fullført utdanninga si i Noreg, kan søkje om ei opphaldsløyve i inntil eitt år for å søkje arbeid.

– Ein må vere faglært og ha gyldig opphaldsløyve som student på søknadstidspunktet for at ei slik løyve retta mot arbeidssøkjar kan innvilgast.

– Eg gjer alt eg kan for å vere det beste eg kan for barna som assistent. Difor trur eg også eg kan gi verdi om eg jobbar med ein jobb eg er utdanna til, seier Dayo. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Eg er ein regelryttar

– Eg trur på reglar, seier Dayo.

Han har jobba som revisor og rekneskapsførar før.

– Difor veit eg at system må ha regler. Ifølge dei har eg brote dei reglane. Det har eg forståing for.

– Er det ikkje urettferdig at du må jobbe med det du har utdanning i?

– Eg synest ikkje det er urettferdig. Eg er ein regelryttar. Om det er regelen, så er det regelen.

– Men for folk som er født i Noreg er jo ikkje reglane slik?

– Sånn er reglene, seier Dayo.