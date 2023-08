Eierne tjente 20 millioner – de frivillige fikk en varmepumpe

Søndag fortalte NRK om Nord-Norsk Mottakssenter AS som har tatt utbytte på over 20 millioner kroner etter inntoget av flyktninger fra Ukraina.

Daglig leder og medeier Are Skancke Andreassen tok i tillegg ut lønn på 2 millioner kroner.

For å få mottaket på beina før flyktningene ankom ba Andreassen lokalbefolkningen om hjelp.

Fasiten viser at Andreassen & co. tjente over 20 millioner på flyktningene.

Lokalbefolkningen fikk ei varmepumpe til det lokale samfunnshuset som takk.

Are Skancke Andreassen er daglig leder i Nord-Norsk Mottakssenter AS. Han ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

40 personer bidro i dugnad

Heidi Berg Nilsson bor på Tverlandet og var med på dugnaden.

Hun forteller at omtrent 40 personer bidro med smått og stort for å få klargjort mottaket.

– Jeg tenkte at disse barna skal ha det som mine barn. Derfor heiv vi oss rundt.

NRK omtalte hvordan det så ut uker før flyktningene ankom:

Les også: Slik ser flyktningmottaket ut dagar før 200 flyktningar kjem

Nilsson beskriver at de fikk beskjed om at dugnaden ikke handlet om at mottaket manglet penger. Det var lite tid og behov for flere hender i arbeid.

– Der og da var det helt uinteressant hvem som fikk betalt og ikke.

– Vi brettet opp ermene og tenkte at de som kommer fra Ukraina har gått igjennom mye mer, sier Heidi Berg Nilsson til NRK. Foto: Privat

NRK er gjort kjent med at det ble gjort en avtale i etterkant av dugnaden. Den sikret at Samfunnshusets Venner, som drifter samfunnshuset på Tverlandet, fikk 12.000 kroner til en varmepumpe av Nord-Norsk Mottakssenter AS.

Bydelen Tverlandet ligger i underkant av 20 kilometer utenfor Bodø sentrum.

Tverlendingen understreker at hun fortsatt er veldig glad for at hennes naboer viste masse vilje til å bidra.

Men hun stiller seg spørrende til det etiske rundt et utbytte på over 20 millioner.

– Tilbudet på mottaket er ikke godt nok. Det er ukrainske barn som har få eller ingen fritidsaktiviteter, sier hun og legger til:

– Vi ser også at de har så lite midler å klare seg på at de må be om klær, ting til babyer eller møbler. Det er ikke luksus, men helt vanlige ting som vi andre har ti av i skapet.

– Barna hadde fortjent bedre

Nilsson presiserer at det ikke er ulovlig å ta utbytte av et privat drevet asylmottak.

– Det er ikke slik at de er kjeltringer. Det er alltid de som utnytter mulighetene som ligger i samfunnet, inkludert mottaksapparatet.

– For min del må de gjerne tjene enorme summer så lenge tilbudet brukerne får gir en bedre start. Men i dag finnes det ikke et tilbud til dem. Det er nesten ingenting.

Heidi Berg Nilsson mener flyktningene på Tverlandet har for få gode tilbud om aktiviteter. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– I lys av det tilbudet som gis på Tverlandet og den innsatsen som frivilligheten la ned i forkant, hva tenker du om utbytte på drøyt 20 millioner kroner og lederlønninger på opp mot 2 millioner kroner?

– Vi snakker om barn som er røsket opp med rota og har sluppet alt de kjenner. Nå sitter de inne på et mottak uten gode nok tilbud, svarer Nilsson og fortsetter:

– Samtidig tjener eierne 20 millioner. Det stinker litt, det gjør det. Hva dugnaden gjør med eiernes samvittighet er ikke så viktig for meg, men jeg tenker at barna hadde fortjent bedre.

Daglig leder i Nord-Norsk Mottakssenter AS, Are Skancke Andreassen, er forelagt kritikken i saken. Han svarer i en tekstmelding:

– Takk for at du gir oss muligheten, men vi ønsker ikke å kommentere dette.

Fikset truser til beboerne

Sissel Skaalen har også jobbet frivillig for at flyktningene på Tverlandet skulle få det bedre.

Hun og resten av kvinne- og familielaget i bydelen har nemlig brukt timevis på pakking, kjøring og sortering av donasjoner.

– Vi har blant annet levert noe vi kalte for sanitærpakken. Det var artikler av forskjellig slag som vi fikk levert til vårt loppemarkedet, sier hun til NRK.

– Når folk forteller at de ikke har truse skjønner du selv hvor hjerteskjærende det er, sier Sissel Skaalen til NRK. Foto: Privat

I forlengelsen fikk de også høre historier om flyktninger som manglet undertøy – og følte de måtte hjelpe til.

– De hadde ikke penger til overs. Derfor startet vi noe vi kalte undertøyspakken. Da fikk folk donere penger til oss eller kjøpe nytt undertøy selv som vi pakket om og leverte på mottaket.

– Hva tenker du om at eierne tar ut flere millioner i lønn og titalls millioner i utbytte?

– Noen tjener på andre sin nød, svarer Skaalen

– De har funnet smutthullene. Når dette blir presentert i media sitter jeg igjen med en tanke om at dette er urettferdig.

Kjøkkenet på mottaket. I forbindelse med dugnaden ble det blant annet donert dyner og sengetøy fra lokalmiljøet. Foto: Tipser

Skaalen understreker at hun heller skulle sett at offentlige midler gikk til andre i vanskelige livssituasjoner.

– Våre egne i Norge har også lite. Svært lite. Det er mennesker som står i matkø. Da blir disse utbetalingene feil.

– Det burde vært satt et tak på dette fra første stund.

Systematisk problem

Andreas Tymi i Rødt Bodø mener det er laget et system som legger opp til at det blir tatt store utbytter.

– Jeg synes det er helt absurd at det er mulig å ta ut så mye utbytte på noe som er rent skattefinansiert.

Tymi legger til:

– Problemet er ikke at det er dårlig moral blant eierne, men at det er rigget for det.

Andreas Tymi i Rødt Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

– Men må man ikke akseptere at det koster ekstra når det oppstår en så akutt situasjon?

– Det må vi akseptere fordi det er laget et system som er rigget på denne måten. Hadde kommunene drevet mottakene kunne de fått kostnadsdekning krone for krone, svarer Tymi.

At mange i lokalsamfunnet har bidratt med tilnærmet gratis arbeidskraft er også absurd ifølge Rødt-politikeren.

– Det er en hån mot de som har bidratt som frivillig i dette. Burde de ikke fått lønn for den jobben de gjorde da?

– Glad vi har private aktører

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bodø, Ann-Kristin Moldjord, sier til NRK at det ikke er hennes jobb å si så mye om hvor mye folk tar i utbytte.

Men hun er glad noen fikk et mottak på beina før flyktningene ankom.

– Jeg er veldig glad vi hadde private aktører som var villige til å stille opp med risikokapital og snudde seg over natta for å ta imot flyktninger som kom fra Ukraina.

Hun gir også skryt til de frivillige som stilte opp.

– All ære til de frivillige som stilte opp.

Ann-Kristin Moldjord er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bodø. Foto: Ole Marius Hågensen Rørstad

– Er det greit at man nærmest får gratis arbeidskraft for å ordne et mottakssenter før man tar man utbytte på 20 millioner kroner?

– At folk stiller opp som frivillig tenker jeg har en egenverdi, svarer Moldjord og legger til:

– Også er det slik at når folk bidrar så ønsker de å bidra fordi det ligger i vår natur å bidra. Når disse bedriftene tar ut utbytte så er det en helt separat sak som ikke nødvendigvis kan kobles til frivilligheten.