Det er noen ting vi får mye mer lyst på i påsken enn ellers.

Men hva er det egentlig vi spiser?

Og hvor mye spiser vi av det?

Appelsiner

Nordmenn er glade i påskeappelsiner.

– På denne tiden av året kommer de fra Spania, og det tegner til en påske med kjempegode appelsiner, sier Anne Victoria Frogner, senior kommunikasjonsrådgiver i BAMA Gruppen

BAMA selger i en vanlig tre ukers periode ellers i året rundt 1200 tonn appelsiner.

Men i de tre ukene i forbindelse med påsken, altså i ukene 11-13, regner de med å selge rundt 3000 tonn.

Det å spise påskeappelsin har lange røtter i Norge. Appelsiner har blitt importert til landet i over 100 år. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Der en økning på ca. 5 prosent sammenliknet med påsken i fjor, sier Frogner.

Men selv om appelsin holder stand som nordmenns favoritt-sitrus, har den fått konkurranse. Også i påsken.

Av de 35 millioner runde og oransje fruktene vi spiser i påsken er over halvparten klementiner.

– Likevel ser det ikke ut til at den økte interessen for klementiner påvirker salget av påskeappelsinen negativt. Vi spiser bare enda mer sitrus nå enn før, sier Hanne Linnert, kommunikasjonssjef i BAMA.

Påskemarsipan

Marsipan er en soleklar påskefavoritt, ifølge Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør, Orkla Confectionery & Snacks.

Det er selskapet bak blant annet Nidar.

Nidar påskemarsipan er laget etter oppskrift fra 1915, på sjokoladefabrikken til Nidar i Trondheim.

Men hvor mye spiser vi egentlig?

– Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 4,5 marsipanfigurer i påsken.

Marsipanen til Nidar er et sesongprodukt som bare blir solgt til jul og påske.

Men hva er egentlig forskjellen på de to?

– Påskemarsipanen skiller seg fra julemarsipanen ved at den ofte er farget gul og at sjokoladen gjerne pyntes med strøssel, som f.eks. kolibrieggene, forklarer Ekheim.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Norge sier at salget går opp også for sjokoladeposer med Smash, Nidar Favoritter og Stratos- og Crispo storplater i påska. Foto: Thomas Brun

Sjokolade

Men det er ikke bare marsipan det blir solgt mye av i påsken.

Orkla sier at høytiden også salgstoppen for sjokolade.

– I julen og påsken, når vi er mer sammen, ser vi en økning i salget av sjokolade som passer godt til å deles med flere, sier Ekheim i Orkla.

Også sjokoladeprodusenten Freia ser en oppgang på sjokoladesalget, som kanskje ikke er overraskende når flere millioner påskeegg skal fylles opp.

25 prosent av all Kvikk Lunsj nordmenn spiser, blir spist i påska. Foto: Nyhetsspiller

Men det er også en favoritt i skisporet som de selger spesielt mye av: Kvikk Lunsj.

– I fjor spiste hver nordmann 7,5 Kvikk Lunsj. Av disse var 4,5 i vintersesongen, og av disse igjen ca. 2 i påskeukene.

Det skriver sjokoladeprodusenten i en e-post til NRK.

Det vil si at over 25 prosent av all Kvikk Lunsj vi spiser, blir spist i påska.

Solo

Og da lurer du kanskje på hvilken drikk det er flest nordmenn jekker opp i påska?

Svaret er den gule brusen med appelsinsmak, Solo.

Tønsberg Bryggeri var første bedrift som startet produksjon og salg av Solo i Norge i 1934. Det vil si at brusen er 90 år i år.

Solosjef i Ringnes, Ida Davidsen, sier at hun tror grunnen til at solo er populær i påsken handler om at mange ønsker seg solen tilbake. Navnet kan også assosieres med sola. Foto: Ringnes

Og selv om brusen finnes i butikken hele året, er det spesielt mye interesse for den i påsken. Solosjef i Ringnes, Ida Davidsen mener at det er den ubestridte påskebrusen.

Hun forteller at det konsumeres rundt 7 millioner liter Solo i og rundt påske.

– Dette utgjør mer enn 20 prosent av årsforbruket til brusen, sier Davidsen.

Solo kom til Norge fra Valencia i Spania. Oppskriften besto av et appelsinkonsentrat som ble markedsført som «Naranjito Solo», på norsk oversatt til «appelsin alene». Derfor fikk brusen navnet solo. Foto: Ringnes

– De siste par årene ser vi at det er Solo Super, varianten uten tilsatt sukker, som flest foretrekker.

Ringnes regner med at den kommer til å stå for 60–65 prosent av det totale salget av Solo. Det speiler utviklingen i brusmarkedet for øvrig.