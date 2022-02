Fire ansatte i Bodø kommunes personalavdeling brøt arbeidsmiljøloven da de på en felles fest skrev ufordelaktige ting på Facebook om en varsler.

Det slår en rapport fast som Bodø kommune har fått utarbeidet. Det er Ernest and Young som står bak rapporten.

Det var etter at den tidligere ansatte Elisabeth Aune Burchardt inngitt forlik med Bodø kommune i en rettssak om varsling at beskyldningene mot henne kom.

Ble utsatt for gjengjeldelse

Bakgrunnen for saken er at tidligere HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt i 2018 skal ha varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold.

Dette har kommunen avvist, men i høst gikk hun til sak mot Bodø kommune.

Hun mente at hun ble dårlig behandlet av ledelsen ved HR -eller personalavdelingen på grunn av at hun sa ifra.

Gjengjeldelse Ekspandér faktaboks En arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven, er beskyttet mot gjengjeldelse. Gjengjeldelse skal forstås vidt og gjelder «enhver ugunstig behandling som kan sees som en følge av og en reaksjon på varsling». Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial eksludering eller annen utilbørlig opptreden er nevnt som eksempler i loven. Av mer formelle arbeidsrettslige reaksjoner er advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff nevnt som eksempler. Hvis en varsler mener at han/hun er blitt utsatt for en ulovlig gjengjeldelse, må vedkommende legge frem opplysninger som gir grunn til å tro at han/hun er blitt utsatt for en gjengjeldelse. Som regel er det nok å vise til at man har varslet og at man er blitt utsatt for en ugunstig reaksjon fra arbeidsgiver i forbindelse med varslingen. Deretter er det opp til arbeidsgiver å bevise at reaksjonen ikke var en gjengjeldelse i strid med loven, men begrunnet i andre, saklige forhold.

Kommunedirektør Kjell Hugvik beklager overfor Elisabeth Aune Burchardt at hun har blitt utsatt for gjengjeldelse, og kommunen har invitert Burchardt og hennes advokat til møte om saken.

– Vi håndterer dette med den alvorlighet som saken krever, men jeg vil ikke kommentere våre personalmessige vurderinger utover dette.

Inngikk forlik

Rettssaken endte med et forlik hvor Burchardt fikk en halv million kroner.

Partene ble enige om å ikke snakke om saken. Men dagen etter er sjefen for HR-avdelinga Rune Bratseth på fest sammen med fire sentrale ansatte i hans avdeling.

På festen skrev flere av dem offentlig på Facebook blant annet at Burchardt kan ha spekulert i at det ble forlik, og de antydet at de visste ting om henne siden de jobbet på HR-kontoret.

Etter denne festen kom det to varsel inn til kommunen – blant annet fra Burchardt selv.

Hun mente hun ble dårlig behandlet og at dette var gjengjeldelse mot henne.

Nå foreligger altså granskingsrapporten etter denne festen, og den er svært tydelige på at fire ansatte ved personalavdelingen har brutt arbeidsmiljøloven (§ 2a4) som sier at det ikke er lov å utsette en varsler for noe ugunstig – såkalt gjengjeldelse.

Kan åpne søksmålet

Rapporten slår også fast at de skal ha brutt lojalitetsplikten overfor Bodø kommune, og at de burde visst at dette kunne skade omdømme til kommunen.

HR-sjef Rune Bratseth, som er en av Bodø kommunes øverste ledere, fikk også kritikk i rapporten.

De mener at det virker rart hvis han ikke visste om at hans ansatte skrev nedsettende ting på Facebook på festen han selv deltok på.

Dette kan ikke bevises, men de oppfordrer kommunen til å veilede HR-sjefen hvis lignende episoder skulle oppstå.

Rapporten spør også om det kan være en ukultur i kommunen som bør undersøkes – slik at ikke lignende saker oppstår seinere.

Den tidligere HMS-rådgiveren Elisabeth Aune Burckhardt skal nå ha mulighet til å åpne søksmålet mot kommunen igjen siden avtalen i forliket er brutt.

Arbeidsmiljøen (24A5) åpner også for at hun kan ha krav på erstatning eller oppreisning etter gjengjeldelsen fra hennes tidligere kolleger, ifølge rapporten.