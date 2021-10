– Hvis det er klarvær, kan man se hele Lofotveggen, forteller Linda Kristiansen.

Fjell, hav og midnattssol.

Det var drømmen da ekteparet og deres tre barn flyttet til Bremnes i Bodø i 2019.

Men veien har mildt sagt vært humpete.

– Vi har fått et varsel om at vi må få på plass et autovern på veien opp mot huset, hvis ikke må vi flytte, forteller Kristian Jakobsen.

Grusveien opp mot boligfeltet anses ikke lenger som trygg nok av Bodø kommune.

Nå reagerer ekteparet på at varselet kommer først to år etter at de flyttet inn.

Her mangler det autovern.

– Ikke ønskelig

Kommunen har sendt ut et forhåndsvarsel om at de vurderer å trekke tilbake «ferdigattest» og «midlertidig brukstillatelse» til seks beboere.

Det vil si at de som bor der, risikerer å måtte flytte. Med mindre de selv dekker regningen for å sikre veien.

Årsak: Utbygger Bremnes Eiendom AS gikk konkurs før veien ble klar.

– Det er ikke ønskelig fra Bodø kommune å sette privatpersoner i en slik situasjon, men hensynet til helse og sikkerhet veier tungt, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å sende ut et slikt forhåndsvarsel.

Det sier Kari Skirbekk, leder for bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune.

Kari Skirbekk leder bygg og miljø i teknisk avdeling i Bodø kommune. Foto: Dina Danielsen/NRK

Dette har skjedd: Ekspandér faktaboks Sommeren 2021 gikk utbygger Bremnes Eiendom AS konkurs, sammen med en rekke underentreprenører. Det førte til at flere hus ble stående med rekkverk og stillas i byggefeltet. Heller ikke veien ble helt ferdigstilt. Da konkursen inntraff, hadde Bodø kommune kun overtatt vann- og avløpsanlegget for deler av feltet, samt at noe vei var ferdigstilt. Etter en befaring oppdaget Bodø kommune at sikkerheten på øvre delen av veien ikke var god nok. Blant annet mangler det autovern ved en bratt skråning. Denne veien hadde beboerne kjørt på i to år allerede. Men en feil i en søknad fra Norconsult er angivelig årsaken til at det ikke ble oppdaget tidligere. Det er ifølge kommunen, bakgrunnen for at de nå sender ut et forhåndsvarsel om å trekke tilbake midlertidige brukstillatelser og ferdigattester for seks enheter. Det er ikke første gang NRK skriver om beboere som har fått boligdrømmen knust. I Bodø er flere blitt rammet av at Bremnes Eiendom AS gikk konkurs. Les også: Boligkjøp ble mareritt: – Lovendring må til for å beskytte boligkjøpere

Beboerne sitter igjen med ansvaret

Ifølge loven er det beboerne som selv må stå for å dekke kostnader om utbygger går konkurs og konkursboet eller garantiordninger ikke dekker utgiftene.

Advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, Liv Zimmermann, er en av landets fremste eksperter på plan- og bygningsloven.

Liv Zimmermann er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

Hun er klar på at kommunen er i sin fulle rett til å trekke tilbake både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

– En ferdigattest er et vedtak. Hvis kommunen kommer til at det vedtaket er gitt på feil grunnlag, eller det er feilaktige opplysninger, kan det bli ansett å være et ugyldig vedtak.

Dermed må eierne av eiendommen gjøre det som gjenstår for at de kan få ferdigattest.

NRK forklarer Hva er ferdigattest og midlertidig brukstillatelse? Bla videre Ferdigattest Det er kommunene som gir boligeierne ferdigattest. Enkelt forklart er det en bekreftelse på at byggearbeidet er ferdig, og at det er i tråd med tillatelsene som er gitt. Systemet er i stor grad basert på tillit. Dermed trenger ikke kommunene å gjennomføre en fullstendig kontroll på at dokumentasjonen og informasjonen de har fått, stemmer. Midlertidig brukstillatelse Dette gir en boligeier rett til å ta i bruk boligen, selv om ikke arbeidet er ferdig. Etter plan- og bygningssloven skal en midlertidig brukstillatelse bare gis når det gjenstår mindre vesentlig arbeid, og kommunen ikke ser noe problemer med at det blir gitt. Det er kommunen som gir midlertidig brukstillatelse, men de har ingen plikt til å gi det. Forrige kort Neste kort

– For dårlig forbrukervern

Dette reagerer fagdirektør, Olav Kasland, i Forbrukerrådet sterkt på.

– Å la en helt uskyldig tredjepart få lide for dette sier noe om at myndighetene er nødt til å gå inn og regulere bedre.

Han peker på et utbredt problem med at store selskaper oppretter egne selskaper i byggeprosjekter. Og at ingen trenger å stå til ansvar når disse går konkurs.

REAGERER: Olav Kasland i Forbrukerrådet, mener det er altfor dårlig rettsvern. Foto: John Trygve Tollefsen

– Mye av problemet er disse «single purpose»-selskapene som går konkurs. Vi har mange eksempler på dette i landet. Det her er bare siste eksempel i en lang rekke.

Kasland mener bankgarantiene eller sikkerheten er for lav til å dekke kostnadene i slike selskap.

– Her er det altfor dårlig forbrukervern. Nå må myndighetene komme på banen.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Bremnes Eiendom AS.

Deres advokat, Carl Bore, har tidligere svart NRK på spørsmål om konkursen.

EN VEI TIL BESVÆR: Her er svingen som mangler autovern. Foto: Dina Danielsen/ NRK

Vil at kommunen rydder opp

Tilbake i Bodø fordeles det skyld. Ingen vil ta den kjipe regningen. Akkurat hvor mye penger det er snakk om, er det ingen som helt vet.

– Trolig vil det koste flere millioner å ferdigstille veien med asfalt og alt, tror Jakobsen.

Han påstår at kommunen har vært klar over vei-situasjonen i flere år. Og skulle reagert på et langt tidligere tidspunkt, før utbygger gikk konkurs.

Nå bør de i det minste rydde opp, mener han.

– Kommunen har stadfestet at Norconsult har oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med ferdigattest, og da er det faktisk kommunen sin plikt, og det står i loven, å forfølge ulovligheten, hevder Jakobsen.

Øverst i veien på Bremnes bor Kristian og Linda med sine tre barn. Foto: Dina Danielsen /NRK

Bodø kommune tilbakeviser at de har vært klar over feilen. Veien manglet bare asfalt, trodde de.

Konsultselskapet Norconsult var «ansvarlig søker» for ferdigattestene. De har oppgitt uriktige opplysninger i en søknad, ifølge kommunen.

– Hvis dere mener at Norconsult er ansvarlige – hvorfor går dere ikke til retten?

– Bodø kommune har ikke lidt noe tap da dette gjelder infrastruktur som ikke er overtatt av kommunen. I og med at Bodø kommune ikke eier noe, så har vi heller ikke noe krav som vi kan bringe inn for retten, sier Skirbekk.

Bodø kommune svarer på flere spørsmål: Foto: Dina Danielsen/ NRK Ekspandér faktaboks – Hva er bakgrunnen for at dere vurderer å trekke ferdigattester og midlertidige brukstillatelser på Bremnes? – Bakgrunnen for at det er sendt ut forhåndsvarsel er hensynet til helse og sikkerhet. Veien har ikke tilstrekkelig sikkerhetsnivå for bruk. Det er ikke ønskelig fra Bodø kommune å sette privatpersoner i en slik situasjon, men hensynet til helse og sikkerhet veier tungt, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å sende ut et slikt forhåndsvarsel. – Har kommunen gjort noen feil i løpet av denne prosessen? – Kommunen vil foreta en grundig gjennomgang av saken, og herunder vurdere om det er gjort noen feil. Det vil samtidig bli vurdert om det er tiltak som kan iverksettes i forbindelse med fremtidige utbyggingsavtaler som kan sikre beboerne på en bedre måte. – Dere sendte utbygger et pålegg i 2019. Hvorfor har det tatt så langt tid for dere å komme frem til at det er sikkerhetsmangler ved veien? – Det ble ikke sendt ut noe pålegg i 2019. Det ble derimot sendt ut et brev i september 2020 hvor de ble anmodet om å ferdigstille veien. Det ble deretter fremmet et planforslag fra utbygger, som gjorde at det var naturlig å avvente videre oppfølgning av dette til planforslaget eventuelt var vedtatt. – Kommunen har sagt at Norconsult har oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med utstedelse av ferdigattest på Bremnes. Hvis dere mener at Norconsult er ansvarlig – hvorfor går dere ikke til retten? – Bodø kommune har ikke lidt noe tap, da dette gjelder infrastruktur som ikke er overtatt av kommunen. I og med at Bodø kommune ikke eier noe, så har vi heller ikke noe krav som vi kan bringe inn for retten. – Bodø kommune har ikke tatt stilling til om Norconsult kan holdes juridisk ansvarlig. Dette må vurderes av de som har lidt et tap som følge av de uriktige opplysninger som er sendt inn. – Hvorfor har kommunen gitt midlertidig dispensasjoner til utbygger? – Det er vanlig praksis at det gis midlertidige brukstillatelser på de deler av infrastruktur som er opparbeidet, og tilstrekkelig sikker. Dette er også gjort i dette tilfellet. – Forstår dere ulempen dette gir beboerne på feltet som risikerer å måtte flytte ut av hus de har betalt millioner av kroner for? – Det er ennå ikke trukket tilbake noen tillatelser. Det er ikke tatt stilling til om dette skal skje. Vi har invitert de som har fått forhåndsvarselet til særmøter, slik at vi kunne få mulighet til å gå ordentlig igjennom hver enkelt sak. Dette har imidlertid ikke beboerne ønsket, vi har fått tilbakemelding om at de vil ha et felles møte. – Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon, men når vi ble klar over problemstillingen har vi ikke funnet noen annen utvei enn å sende ut forhåndsvarsel. Hensynet til helse og sikkerhet veier alltid tungt. – Hvem mener dere bør ta regningen/ hva er løsningen? – Bodø kommune er hverken grunneier, hjemmelshaver eller avtalerettslig forpliktet til å ferdigstille infrastruktur. – Det er ikke opp til oss å mene noe om hvem som skal ta kostnadene, men vi ønsker en avtalepart å forholde oss til dersom vi på sikt skal overta veien for drift og vedlikehold. –Den kortsiktige løsningen er at det settes opp trafikksikringstiltak. Kilde: Kari Skirbekk, leder for Bygg og miljø i Bodø kommune.

Den fine utsikten fra toppen av bakken på Bremnes kan koste familien dyrt hvis de ikke finner en løsning. Foto: Dina Danielsen/ NRK

Innrømmer feil

Norconsult har vært engasjert som ansvarlig søker og prosjekterende for vei, vann og avløp (VVA-anlegg).

– Har dere gitt uriktige opplysninger i denne saken?

– Ansvarlig søker er ikke ansvarlig for uriktige opplysninger bidragsytere til en søknad etter Plan- og bygningsloven gir i sine ansvarsretter og erklæringer, skriver kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, Kjetil Ekkeren, i en e-post til NRK.

Ekkeren peker på at det er et «tillitsbasert system», og at det er en av entreprenørene som har gitt feilaktige opplysninger til dem.

Daglig leder i Bodø Anlegg, Kolbjørn Karlsen, tilbakeviser disse påstandene.

– Det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg har ikke gjort noe feil. Norconsult har annenhver uke vært med på møter her ute, og de vet like godt som oss at det ikke har vært autovern der.

Norconsult har blitt forelagt denne påstanden, men har valgt å ikke kommentere utover det de allerede har svart.

Les hele svaret til Norconsult her: Ekspandér faktaboks Norconsult har vært engasjert som prosjekterende for vei, vann og avløp (VVA-anlegg). VVA-anlegget er prosjektert slik at sikkerhet er ivaretatt iht. lover og forskrifter, og hvor det blant annet er prosjektert inn rekkverk langs veien iht. krav/anbefalinger i Statens veivesen sine håndbøker/veinormaler. Norconsult har også vært engasjert som ansvarlig søker. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse innhentes samsvarserklæringer fra de utførende entreprenører. I samsvarserklæringen har entreprenøren erklært at arbeidene er ferdigstilt iht. prosjektert løsning, og at det kun var asfalteringen som gjensto. Det er informasjon gitt i samsvarserklæringen som nå viser seg å være uriktig. Ansvarlig søker er ikke ansvarlig for uriktige opplysninger bidragsytere til en søknad etter Plan- og bygningsloven gir i sine ansvarsretter og erklæringer. Dette er et tillitsbasert system. Prosjektet er nå i den uheldige situasjonen at både utbygger (tiltakshaver) og entreprenør er konkurs. Videre behandling av saken ligger dermed hos konkursboet.

Linda Kristiansen forteller om mange år med kamp om å få ferdigstilt veien. – Det har ikke vært en trygg skolevei for barna våre. Foto: Dina Danielsen/ NRK

Håper på løsning

Øverst i veien på Bremnes sitter ekteparet og skuer utover havdisen som dekker for Lofotveggen.

Snart skal de møte Bodø kommune for å snakke sammen. Det håper de vil gi en løsning på problemet. Å flytte ut er ikke et alternativ.

– Denne kampen har gått på helsa løs. Hvor skal vi gjøre av oss? Vi er en familie på fem, sier Linda Kristiansen.