Den omfattende byggeprosessen er i full i gang. Nå skal flyplassen i Bodø flyttes en liten kilometer for å frigjøre plass på bodøhalvøya.

Her skal det etter planen bygges en ny bydel med nær 15.000 nye boliger. Prislappen for moroa er i underkant av 7 milliarder kroner.

Samtidig sliter Bodø med dårlig økonomi og liten tilflytting.

Derfor mener Høyre, Venstre og Frp at de er nødt til å legge ned minst en skole. Og nå er to naboskoler satt opp mot hverandre.

Det har satt sinnene i kok i Bodø de siste ukene.

Nylig demonstrerte elever og foreldre for å bevare barneskolene på Hunstad og Alstad som er truet av nedlegging. Mens en fotballklubb frykter for egen eksistens og gir politikerne rødt kort for innsatsen.

I juni skal politikerne bestemme seg for hvilken av byskolene som må stenge dørene.

Det er dårlig nytt for bodøværing Nora Ness og ektemannen Karsten Holst Simonsen. Paret bor i Oslo og jobber begge som leger.

Til høsten flytter familien nordover igjen – til legejobber i Nordlandssykehuset, nytt hus og skoleplass for eldstedatteren på Alstad barneskole.

Nora Ness jobber som kreftlege. Det siste året har hun jobbet på Oslo universitetssykehus, og til høsten begynner hun etter planen på Nordlandssykehuset. Foto: Nordlandssykehuset / Ida Kristin Dølmo

Men usikkerheten rundt skolen gjør at legeparet nå vurderer å bli på Østlandet.

– Vi har planlagt i alle år at våre barn skulle vokse opp i Bodø. Nå må vi tenke grundig gjennom det, sier Nora Ness til NRK.

Hun forteller at hverdagslogistikken, nærheten til natur og korte avstander gjør at familien vil tilbake til Bodø.

– Nå må vi stille oss spørsmålet om det er verdt å flytte tilbake. Oslo har et mye mer spennende arbeidsmarked og selvsagt et bedre klima.

Nora Ness flytter egentlig til Bodø sammen med familien til høsten. Nå revurderer de å heller bli i hovedstaden. Foto: Privat

– Uakseptabelt

Om Alstad barneskole legges ned er det fare for at eldstedatteren må bytte til en skole tre kilometer unna, i motsatt retning av Nordlandssykehuset hvor foreldrene har fått jobb.

– Da blir dattera vår å gå ett år i førsteklasse på Alstad, og så skal de splitte klassen til tre ulike skoler og vi må begynne helt på nytt igjen. Det ser vi på som uakseptabelt med tanke på den planen vi har lagt, sier Ness.

– Hva tenker du om politikernes innsats i denne saken?

– Det fremstår som slett arbeid. Det vekker liten tillit, svarer Ness og fortsetter:

– Jeg tror mange bodøværinger i og utenfor byen har fått med seg dette og lurer på hva politikerne holder på med. Det virker kortsiktig og lite gjennomtenkt.

Hun reagerer på at kommunen vil bygge en helt ny bydel med 15.000 nye boliger, samtidig som de foreslår å legge ned skoler fordi fødselstallene er lave.

– Det virker nesten som de prøver aktivt å få færre barn her, ved å gjøre det mindre attraktivt å bo her.

– Dere er begge leger. Hva tenker du om at skolepolitikken gjør at dere kanskje ikke kommer hjem likevel?

– Jeg tenker absolutt at det er et stort problem. Hvis Bodø kommune ikke viser at de vil satse på barnefamilier, så blir det utrolig vanskelig for dem å tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse til alle typer yrker.

Nora Ness håper barna får tilbringe mange år på Alstad barneskole. Foto: Privat

Færre elever – 45 skoler lagt ned

Det blir stadig færre, og stadig større grunnskoler i Norge. Det er 216 færre grunnskoler nå enn for 10 år siden.

I løpet av skoleåret 2022/2023 ble 45 skoler lagt ned, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen er viktige årsaker til at en skole legges ned.

Utdanningsdirektoratet har analysert skolenedleggelser Ekspander/minimer faktaboks Det har de siste ti årene blitt færre og større skoler. Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen er viktige årsaker til at en skole legges ned. Det er 216 færre grunnskoler nå enn for 10 år siden.

Det er særlig små skoler i små kommuner som legges ned.

Oslo har færrest skolenedleggelser.

Over 90 prosent av de nedlagte skolene er offentlige.

Kun 1 av 10 nedlagte offentlige skoler erstattes av en privatskole samme år.

Kommuner med små skoler har høyere utgifter per elev enn kommuner med større skoler.

Skolene har i snitt blitt større. En grunnskole har i 2022–2023 i gjennomsnitt 232 elever. Det er 24 flere elever enn for 10 år siden. Hvert skoleår berøres omkring 0,5 prosent av elevene av en skolenedleggelse. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Færre elever kan gjøre det vanskelig å drive små skoler, både pedagogisk og økonomisk, ifølge KS.

– I en del tilfeller velger man å slå sammen mindre skoler for å ha et sterkere faglig miljø og et bedre tilbud til elevene.

Det sier avdelingsleder for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen.

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS. Foto: Pressefoto / KS

– Blir skolesektoren ofte hardt rammet når kommunene må kutte penger?

– Kommunene bruker generelt sett mer penger per elev enn før, så det er ikke grunnlag for å si at skolesektoren rammes hardere enn andre sektorer.

– Hvilken betydning har nærskolen for å tiltrekke seg arbeidskraft til kommunene?

– En god nærskole er selvsagt viktig for å holde på arbeidskraft i kommunene, men kommunene må få knappe ressurser til å strekke til på mange områder. Dermed er det ikke alltid mulig å opprettholde alle tilbud som før

– Må snu alle steiner

Leder i velferdsutvalget i Bodø, Høyres Kyrre Kolvik, mener det er synd hvis Ness og familien ikke flytter til Bodø likevel.

– Vi vil at Bodø skal være et attraktivt sted å bo for folk. Betydningen av nærskolen er lett å skjønne.

– Samtidig er bakteppet her at Bodø kommune står i en skvis med en økonomi som ikke er bærekraftig. Vi er nødt til å snu alle steiner. Det gjør vi innenfor alle deler av kommunen, sier Høyre-politikeren.

Kyrre Kolvik i Bodø Høyre. Foto: Privat

Kolvik sier at de håper å bestemme seg for hva som skjer med skolene i Bodø før sommeren – i god tid før neste skoleår.

– Det er lett for oss politikere å se at dette vil være et alvorlig inngrep i hverdagen til folk. Alle vi som er politikere i kommunen skulle gjerne ønsket at dette ikke var en sak akkurat nå. Men så viser prognosene vi har at barnetallene går ned, og at nedgangen fortsetter i årene som kommer.

– Hvorfor vil kommunen bygge ny bydel samtidig som skoler kan bli lagt ned fordi det er for få elever?

– Det er et lite paradoks der. Bydelen har kapasitet til mange mennesker og vi må jobbe for at det igjen gir flere arbeidsplasser og tilflytning til byen. Dette vet vi ennå ikke hvordan går, men vi jobber for at det skal gi vekst.