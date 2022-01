Det er blitt gjort feil i en anbudskonkurranse ved tildeling av en offentlig IKT - kontrakt, ifølge dommen.

IKT-leverandøren Braathe gruppen gikk til sak mot Bodø kommune fordi de mente at Atea, som ble tildelt kontrakten, skulle vært avvist.

Nå har de fått medhold i Salten og Lofoten tingrett.

Kommunen må dermed betale 90 millioner kroner i erstatning. Samt sakskostnader på nær 3,3 millioner kroner.

FORNØYD MED DOMMEN: Advokat Thomas Angell er fornøyd med dommen som kom denne uken. Foto: Advokatfirma Angell

– Vi er fornøyde med resultatet. Vi mener det er en viktig og riktig dom, sier advokat Thomas Angell, som representerte Braathe-gruppen, til NRK.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Mener kommunen gjorde feil

Stridens kjerne er en prisliste som aldri ble levert.

Det var nemlig et krav om at leverandørene skulle levere nettprislister, prisen inn til leverandører, på elleve konkrete IT-produkter.

– Det er rett og slett for å kunne beregne pris på fremtidig kjøp, sier Angell.

Atea leverte aldri en slik liste.

– Hadde de blitt avvist, så var iTet AS innstilt som nummer to og ville ha vunnet konkurransen og fått kontrakten, sier Angel.

Salten og Lofoten tingrett. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Tingretten slår fast at prislisten skulle vært framlagt.

Feilen er så vesentlig, ifølge tingretten, at Braathe skal få dekket tapt fortjeneste basert på den avansen de kunne fått, hvis de hadde vunnet anbudet.

Tapte anbud

Tvisten går tilbake til 2015, og gjelder anskaffelse av både IKT-tjenester og utstyr.

Rammeavtalen hadde en varighet på til sammen seks år.

Det var tre tilbydere i anbudskonkurransen – Atea AS, iTet AS (senere Braathe gruppen) og Every AS.

Den 4. november 2015 meddelte Bodø at kontrakten ville bli tildelt Atea.

Siden har det vært mye frem og tilbake i saken. Les mer om bakgrunnen for dommen her:

Bakgrunn for dommen: Ekspandér faktaboks Tvisten går tilbake til 2015, og gjelder anskaffelse av både IKT-tjenester og utstyr.

Rammeavtalen hadde en varighet på til sammen seks år.

Det var tre tilbydere i anbudskonkurransen – Atea AS, iTet AS (senere Braathen gruppen) og Every AS.

Den 4. november 2015 meddelte Bodø at kontrakten ville bli tildelt Atea.

Konkurransen ble kunngjort på vegne av kommunene i Samordna Innkjøp i Salten. I tillegg til vertskommunen Bodø, gjelder det kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Steigen, Øksnes, Sortland og Værøy.

Formålet med anskaffelsen var ifølge konkurransegrunnlaget punkt 1.1 å inngå en avtale om «IT-tjenester knyttet til drift av kommunens fagsystemer og tilknyttede tjenesteområder, utstyrskjøp og konsulenttjenester inkludert migrering fra eksisterende driftsmiljø».

iTet AS (som senere ble en del av Braathe Gruppen AS) mente det var begått feil. Selskapet begjærte derfor midlertidig forføyning for å stanse kontraktstildelingen.

Kommunen trakk deretter tildelingsbeslutningen tilbake som medførte at iTet trakk midlertidige forføyningen for første tildelingen.

Nytt tildelingsbrev ble sendt 2. desember 2015, og resultatet var fremdeles at Atea var innstilt til kontrakten og iTet var rangert som nummer to.

iTet fremmet ny begjæring om midlertidig forføyning 26. april 2016 som ikke førte frem.

Videre fremgår det av sakens dokumenter at iTet grunnet opplysninger fra Bodø om at det var forhandlinger med Atea begjærte på nytt midlertidig forføyning 22. mars 2017 som hverken førte frem i tingretten eller lagmannsretten.

iTet brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som i avgjørelse av 19. april 2016 (sak 2016/18) kom til at Bodø ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

I tillegg reiste Braathe en ny klagesak 31. desember 2018.

Klagen medførte et gebyrvedtak (sak 2018/568) der Bodø ble ilagt et samlet gebyr på NOK 11 599 000 for blant annet ulovlige direkte anskaffelser og endringer av tildelt kontrakt.

Bodø har brakt denne saken inn for Oslo tingrett.

Etter det opplyste er det avgjort saker i KOFA og verserer tilsvarende saker for andre kommuner som har mottatt leveranser knyttet til den kontrakt Atea ble tildelt.

iTet reiste 17. juni 2016 søksmål for Salten tingrett mot Bodø med krav om at beslutningen om å tildele kontrakten til Atea AS settes til side.

Etter at kommunen 3. januar 2017 inngikk kontrakt med Atea, endret iTet påstanden til krav om erstatning som følge av brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Kommunen la i tilsvar 29. august 2016 ned påstand om frifinnelse.

Hovedforhandling har av ulike årsaker vært utsatt flere ganger. I tillegg til at saken har vært gjenstand for midlertidige forføyninger og klager til KOFA, har det også vært en rekke innsynsbegjæringer fremmet av Braathe, tvister om både bevistilgang og habiliteten til de fagkyndige meddommerne. Dommen i sin helhet kan du laste ned her.

Overrasket over dom

Kommunens prosessfullmektig, Robert Myhre, forteller at de er overrasket over dommen.

– Grunnen til at vi er overrasket, er at spørsmålet har blitt vurdert tidligere både av KOFA og Salten tingrett, der man kom til den motsatte konklusjonen – at det ikke ble gjort noe ulovlig, sier Myhre.

KOFA ga i 2016 kommunen medhold.

Det samme gjorde tingretten, da det ble behandlet en begjæring om midlertidig forføyning. Men KOFA vedtok imidlertid i sommer at Bodø kommune må ut med 11,6 millioner i straffegebyr, skriver Rett24.

Nå blir det opp til formannskapet i Bodø og vurdere om de skal gå videre og anke den ferske dommen fra tingretten.

– Men vi skal få satt oss ned og gå gjennom avgjørelsen grundig, og så får formannskapet i Bodø kommune ta stilling til om avgjørelsen skal ankes, sier Robert Myhre.