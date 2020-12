Fra og med neste år er Bø i Vesterålen et lite skatteparadis i Nord-Norge.

Høyre har rent flertall i kommunen, og hadde derfor ingen problemer med å banke igjennom vedtaket om å kutte den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent.

Dermed blir den totale formuesskatten i Bø 0,35 prosent.

Tidligere skiløper Bjørn Dæhlie , næringskonsulent Benn Eidissen og eiendomsinvestor Einar Andreas Sissener er tre av åtte millionærer som har meldt flytting.

Skatteflyktningene tar med seg 2,2 milliarder på flyttelasset, men sparer ikke mer enn til sammen 11 millioner kroner på å flytte viser en utregning NRK har gjort.

I dag sier barnehagegründeren Benn Eidissen at han ikke har mulighet til å bo i Bø hele året, derfor har han valgt å flytte tilbake til Bodø igjen.

– Jeg vil ikke bryte loven, sier han til TV 2.

Skatteetaten: – Følger med

For hva skjer om rikingene som melder flytting til Bø likevel ikke bor der store deler av året, som de er pliktig til?

I dag er det slik at personer som har to eller flere boliger, skal være registrert på den boligen man overnatter mest.

Men Folkeregisteret er et tillitsbasert register. Det opplyser seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten.

Likevel har norske skattemyndigheter et ris bak speilet.

Seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten. Foto: Baard Brinchmann Loevvig

– Vi kontrollerer i den grad vi får tips. Eller der det på annen måte oppstår en mistanke om at vedkommende ikke bor på sin folkeregistrerte adresse.

I tilfeller der Skatteetaten avdekker at en person ikke faktisk bor på en adresse som vedkommende er registrert med i Folkeregisteret, kan de endre bostedsadressen til der personen reelt sett har den overveiende døgnhvilen, sier Ringså.

Skatteetaten: – Bosatt der du overnatter mest Ekspandér faktaboks Hovedregelen for registrering i Folkeregisteret er at man skal være bosatt på den adressen man overnatter mest.

For personer som kun har én bolig vil dette normalt ikke by på utfordringer. Personer som har to eller flere boliger man bytter på å bo i skal være registrert på den boligen man overnatter mest, eller det vil si har sin overveiende døgnhvile.

Hver person er ansvarlig for å følge reglene for hva som skal rapporteres til Folkeregisteret, slik at dette til enhver tid er oppdatert og korrekt. Personer som flytter plikter å melde om flytting innen åtte dager.

Gjør helomvending

Benn Eidissen, som har meldt flytting fra Bodø til Bø, sa at tiltakene kommunen har gjort er helt riktige, da han deltok på Debatten for en tid tilbake.

– Formuesskatten er fullstendig feil beskatning. Man kunne fått de samme midlene inn i samfunnet ved å beskatte bedrifter når de faktisk tjener penger, eller skatte sånne folk som meg når vi tar utbytte.

Benn Eidissen er opprinnelig fra Stamsund i Lofoten, men de siste 25 årene har han bodd i Bodø.

For 30 år siden startet han sin virksomhet, Eidissen Consult i Andøy.

I august kjøpte Eidissen tomt og hus på Kråkberget i Bø til åtte millioner kroner.

– Alt jeg tjener på rimeligere skatt på formuen kommer jeg til å investere i Bø-samfunnet, uttalte Eidissen i en pressemelding etter kjøpet.

Men der kommer han likevel ikke til å bo mesteparten av året.

– Nå registrer jeg at myndighetene ønsker å aktivisere et regelverk som er slik at du må ha bodd de fleste dagene og nettene i Bø for å kunne regne deg som ekte Bøfjæring ligningsmessig. Det har jeg aldri tenkt å gjøre og jeg ønsker å følge norsk lov og regler, sier Eidissen til TV 2.

OMBESTEMMER SEG: Benn Eidissen har kjøpt denne boligen på Kråkberget i Bø til åtte millioner kroner. Nå vil han likevel ikke bosette seg i skatteparadiset i Vesterålen. Foto: Privat

Før han fortsetter:

– Jeg er for å betale skatt, men når skatteetaten velger å bruke en slik praksis som de aldri har brukt før, så velger jeg å flytte tilbake til Bodø. Jeg ønsker fortsatt å gjøre mye sammen med de som velger å flytte dit og som velger å ha det samme ståstedet som jeg velger å ha, sier Eidissen til TV 2.

Her er Bø i Vesterålens nye millionærer: